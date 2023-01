Neujahreskonzert Solothurn:

Neujahrskonzert Solothurner Traditionsvereine begrüssen das neue Jahr musikalisch Das Neujahrskonzert der Solothurner Stadtmusik und des Tambourenvereins fand im grossen Konzertsaal statt. In ihrer Ansprache gratulierte Stadtpräsidentin Stefanie Ingold zur reichen Tradition der Vereine und wagte einen Ausblick in die Zukunft. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 02.01.2023, 18.00 Uhr

150 Personen besuchten das Neujahrskonzert im Konzertsaal in Solothurn. Andre Veith

Das alte Jahr ist vorüber und das neue Jahr ist bereits angebrochen. Damit ist in Solothurn Zeit für das 38. Neujahrskonzert mit der Eröffnungsrede von Stadtpräsidentin Stefanie Ingold: «Es freut mich sehr, dass wir heute nachholen können, was für 2021 geplant war: das Doppelkonzert der Stadtmusik und des Tambourenvereins.»

Beide Vereine haben eine lange Tradition. So wurde die Stadtmusik bereits 1845 gegründet. Viel Tradition bringe auch der Tambourenverein mit, so Ingold weiter: «2023 feiert er sein 100-jähriges Bestehen. Unser Tambourenverein ist einer der erfolgreichsten Tambourenvereine der Schweiz.»

Immer stehen neue Herausforderungen an

Silvester und Neujahr seien besondere Tage, an denen man zurück- und vorausschaue. Als Stadtpräsidentin werde man regelmässig nach einer Einschätzung für die Zukunft gefragt. Insbesondere, ob sich die gesellschaftspolitische Lage nach den krisengeprägten Jahren wieder beruhige.

Total traten 13 Tambouren am Neujahrskonzert auf. Andre Veith

«Was für eine grosse Frage. Für Menschen in Krisengebieten stellt sich diese Frage sicher ganz anders als bei uns, die hier in Sicherheit und Frieden leben dürfen», antwortete Ingold. Doch auch wir müssten uns stets neuen Herausforderungen stellen. Ingold verwies hier auf folgende Herangehensweise: «Man muss am Anfang des Jahres gar nicht so viel tun, einfach das Neue zulassen.»

Laute Wirbel und weltberühmte Filmmusik

Im Anschluss eröffnete der Tambourenverein unter lautem Trommelwirbel das Konzert. «Tellomy» hiess das Stück, das von Michael Woodtli komponiert wurde. «Mit diesem Basler Marsch werden wir im Februar nach zweijähriger Pause wieder den Fasnachtsumzug anführen», verkündete Moderator Michel Birchmeier.

Die 13 Tambouren, wovon acht Nationalmannschafts- und Militärtambouren sind, gaben noch zwei weitere Märsche zum Besten, ehe sich die beiden Musikvereine abwechselten.

Die Stadtmusik vermochte besonders mit ihrer musikalischen Breite zu überzeugen. Andre Veith

Das 45-köpfige Ensemble der Stadtmusik unter der Leitung von Anton Helscher vermochte besonders mit der musikalischen Breite zu überzeugen: von klassischer Marschmusik über Medleys aus Musicals wie «The Lion King» bis zu einem Zusammenschnitt preisgekrönter Filmmusik.

Die beiden Solothurner Musikvereine versuchten sich gemeinsam in der Body-Percussion. Andre Veith

Neben einzelnen Musikstücken versuchten sich die beiden Solothurner Musikvereine aber auch gemeinsam in der Body-Percussion. Dabei wird durch Klopfen, Pfeifen oder Klatschen ein Rhythmus erzeugt – lediglich mit dem Körper. Zur Begeisterung der rund 150 Zuschauerinnen und Zuschauer machte traditionsgemäss das «Solothurner Lied» den Abschluss, ehe der Neujahrsapéro zum Schlemmen einlud.

