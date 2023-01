Solothurner Neujahrskonzerte im Doppelpack

Tradition Neujahrskonzerte 2023 in Solothurn: Das neue Jahr wurde mit prickelnder Walzerseligkeit begrüsst Das Sinfonie-Orchester Biel Solothurn und das Stadtorchester Solothurn traten im Konzertsaal auf. Die Konzerte sind Pflichtprogramm in der Kulturstadt Solothurn. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 08.01.2023, 17.48 Uhr

Hier spielt das Stadtorchester unter der Leitung von Harald Siegel. Andre Veith

Wie der Champagner gehören Walzer zu den traditionellen Neujahrskonzerten – und auch in Solothurn knallten am Sonntag mit dem Stadtorchester Solothurn und am Freitag mit dem Tobs-Orchester die musikalischen Korken. Das Gemeinsame erschöpfte sich nicht in prickelnden Stücken des Walzerkönigs, sondern erfüllte sich mit der Zugabe: Dem obligaten, von Johann Strauss Vater geschaffenen Radetzkymarsch, der jeweils frenetisch mit- und beklatscht wurde.