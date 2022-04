Das sagen die Literatur- und Filmtage zu einem gemeinsamen Haus

Neuer Vorschlag Ein «Haus des Films und der Literatur» in Solothurn? Das sagen die Festivals zur Idee Ein Vorstoss wirft die Idee auf, die Literatur- und Filmtage näher zueinander zu führen. Für die beiden Festivals ist diese Idee unterschiedlich pressant. Judith Frei Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Palacinema in Locarno wurde 2017 eröffnet. Urs Flüeler / KEYSTONE

Ein Haus, in dem die Solothurner Literatur- und Filmtage einquartiert und so auch das Jahr über sichtbar sind, das stellt sich Gemeinderat und Schriftsteller Franco Supino (SP) vor. Durch die Nähe der beiden Festivals sollen Synergien entstehen, was die beiden Veranstaltenden entlasten soll. Diese Idee hat er letzte Woche in Form eines Postulats im Gemeinderat eingereicht. Die Stadt soll die Machbarkeit eines solchen Projekts prüfen.

Als Vorbild nimmt Supino die Stadt Locarno mit dem 2017 eröffneten Palacinema. In diesem Gebäude an zentraler Lage sind nicht nur das Locarno Film Festival, sondern auch noch drei Kinosäle, das Schweizer Radio und Fernsehen, eine Filmschule und vieles mehr untergebracht. Das Projekt kostete 30 Millionen Franken und wurde über ein Jahrzehnt entwickelt.

Finanziert wurde das Prestigeprojekt vom Kanton, den umliegenden Gemeinden und der Stadt Locarno sowie einer Stiftung.

«Ich habe mich über die Idee eines ‹Hauses des Films und der Literatur› schon mit Franco Supino unterhalten», erklärt der Geschäftsführer der Solothurner Literaturtage, Dani Landolf. Er habe sie auch in Gesprächen mit der ehemaligen Direktorin der Filmtage, Anita Hugi, oder der Stadtpräsidentin Stefanie Ingold (SP) angesprochen. Landolf weiter:

«Ich finde es merkwürdig, dass es in der Stadt Solothurn zwei ähnlich gelagerte Festivals gibt, die kaum miteinander arbeiten.»

Dani Landolf, Leiter der Solothurner Literaturtage. (Archivbild) Hanspeter Bärtschi

Es würde sich anbieten, sich die Infrastruktur zu teilen, beispielsweise Sitzungsräume, einen Lagerraum oder auch Büroinfrastruktur. Auch bei der Logistik während der Veranstaltungen – beispielsweise bei den Hotels – gebe es es Überschneidungen, die man nutzen könnte.

Der Schuh drückt nicht gleich fest und nicht an der gleichen Stelle

«Ein ‹Palacinema› ist aber zu hochgegriffen, ich stelle mir das deutlich kleiner vor», meint Landolf. Heute befindet sich das Büro der Literaturtage beim Dornacherplatz. Sie teilen sich die Räumlichkeiten mit dem Velokurier. Jährlich werden dafür rund 30’000 Franken ausgegeben. «Für uns ist das ein grosser Budgetposten», sagt der Geschäftsführer. Würde dieser kleiner ausfallen, wäre das eine grosse finanzielle Entlastung.

Die Solothurner Filmtage hingegen sind sehr zufrieden mit ihren Büroräumlichkeiten in der Kulturgarage. «Hier können wir grosse Sitzungsräume flexibel benutzen und stossen im Haus während der intensiven Planungsphase auf Verständnis für kurzzeitig steigenden Raumbedarf», beschreibt David Wegmüller, künstlerischer Leiter ad interim, die Situation der Filmtage. Es werde momentan geprüft, sich an der Immobilie zu beteiligen.

Ergibt ein solches Projekt überhaupt Sinn?

«Es besteht ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den Film- und den Literaturtagen. Falls es Synergien gibt, die Sinn machen, setzen wir uns zusammen», erklärt Wegmüller: «Das ist eine Idee, die wir zusammen mit den Literaturtagen seriös prüfen müssten.» Es sei aber eine Stärke der Solothurner Kulturlandschaft, dass die Festivals voneinander unabhängige Institutionen seien, betont er.

Marianne Wirth und David Wegmüller, Co-Leitung der Filmtage. Tom Ulrich

Wegmüller sagt:

«Infrastrukturprojekte haben immer etwas Aufregendes.»

Doch sie müssten wohlüberlegt sein. Ausserdem sei das «Palacinema» in Locarno entstanden, weil einige Kinos geschlossen wurden und so zusätzlich ein Bedürfnis entstanden sei. «Einen so konkreten Handlungsbedarf gibt es für die Filmtage nicht, langfristig kann sich das natürlich auch ändern.» Es sei für die Filmtage stets wichtig gewesen, schon bestehende Räumlichkeiten in der Stadt zu bespielen.

Für Wegmüller ist klar, dass die Filmtage nicht ganzjährig als Veranstalterin in Solothurn aktiv sein soll. Sie seien zwar mit verschiedenen Projekten wie der Onlineedition Filmo das ganze Jahr über präsent. Aber: «Es wäre schlechtes Marketing, denn Festivals leben von einem Momentum und einer bestimmten Exklusivität. Wenn 365 Tage Filmtage sind, geht am Ende keiner mehr hin.»

Dani Landolf hingegen ist es wichtig, das ganze Jahr über sichtbar zu sein. «Heute gibt es eine grosse Konkurrenz durch andere Festivals», sagt er. Da müsse man sich kreativ zeigen und den eigenen Standort stärken. «Es ist gut zu wissen, dass sich die Politik um die beiden Festivals in der Stadt kümmert», so Landolf: «Das gibt den Veranstaltungen Rückenwind.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen