Neue Veranstaltung Vereinsmesse in Solothurn geplant: Gleicher Grundgedanke wie die HESO, einfach mit Vereinen Eine Vereinsmesse soll das Solothurner Vereinsleben wieder aufblühen lassen. Geplant ist die Premiere des zweitägigen Anlasses im September. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 16.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bild von der letztjährigen HESO. Die Vereinsmesse hat den gleichen Grundgedanken, einfach mit Vereinen anstatt Unternehmen. Hanspeter Bärtschi

Die Film-, die Literaturtage sowie die HESO haben Gemeinsamkeiten. Etwa, dass sie alle schon über 40 Mal durchgeführt wurden. «All dies begann mit einer ersten Ausgabe», heisst es auf der Website, die erst vor einigen Wochen online ging. Und weiter: «Zusammen haben wir die Möglichkeit, eine erste Ausgabe von etwas neuem erfolgreich durchzuführen.»

Mit «etwas neuem» ist eine Vereinsmesse in Solothurn gemeint. Die Premiere ist am 2. und 3. September in der Rythalle geplant. Sie soll den ausstellenden Vereinen aus der Region Solothurn eine Plattform bieten, wie die Organisatoren kürzlich in einer Infoveranstaltung informierten.

Das OK besteht aus Fabio Knecht, Thomas Burki, Valentin Sollberger, Benjamin Sollberger, Thomas Schnetz, Markus Huber und Basil Röthlisberger. «Der Grundgedanke entspricht dem der HESO, nur eben für Vereine statt für Unternehmen,» so Thomas Schnetz, der drei Ausgaben des Märetfeschts als OK-Präsident anführte.

Es seien alle Vereine eingeladen, mitzumachen, und man erhoffe sich eine möglichst grosse Bandbreite an Vereinen, so Schnetz weiter. Viele Vereine würden darunter leiden, dass man weniger Mitglieder habe; und auch die Vereinskassen seien daher teilweise schlecht gefüllt. Mit der Messe wollen die Organisatoren diesem Trend entgegensetzen, «das solothurnische Vereinsleben wieder aufblühen lassen».

Die Vereinsmesse biete nur die Plattform, inhaltlich seien die Vereine selber gefordert, damit ein ansprechendes Programm auf die Beine gestellt werden kann, so das OK. Die Planung der Vereinsmesse sei nicht direkt eine Reaktion auf die Absage des Märetfeschtes und der Mia, sondern sie sei schon vorher angedacht worden.

Das Ganze solle Spass machen, und alle Teilnehmenden und Besucher sollen genug Zeit haben, um Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, so der Tenor. Die Vereine können sich bis zum 19. Juni für den Betrieb einer Bar und / oder eines Essstandes bewerben (siehe www.vereinsmesse.ch). Es gibt maximal vier Bars, die alle gleich gross werden sollen. Dazu kommen drei bis vier Essstände.

«Die Vereine können am Stand machen, was sie wollen; es soll einfach möglichst kreativ und originell sein.» Das Erscheinungsbild ist dem OK wichtig, wie auch auf ihrer Facebook-Seite zu lesen ist. «Den Ideen ist keine Grenzen gesetzt», heisst es dort über den künftigen Anlass. «Ganz nach dem Motto: Lasst uns auffallen.»

Für die Vereine soll das Ganze kostenlos sein. Geplant ist ausserdem ein Rahmenprogramm mit Konzerten, unter anderem mit Blingtext, Ta mère und Pato. Schnetz: «Wenn wir Erfolg haben, soll es in Zukunft weitergehen.»

Wer weiss, vielleicht kann auch die Vereinsmesse einst auf über 40. Ausgaben zurückschauen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen