Neuheit Coop-Automat am Bahnhof macht's möglich: Ab Freitag kann man in Solothurn zu jeder Tages- und Nachtzeit einkaufen Am Solothurner Hauptbahnhof steht auf dem Gleis 1 ein neuer Automat. Er wird im Rahmen eines Tests mit Coop-Produkten bestückt und wird am Freitag in Betrieb genommen. Judith Frei Jetzt kommentieren 13.10.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Arbeiten laufen noch. Ab Freitag kann man hier Lebensmittel kaufen. Hanspeter Bärtschi

Seit Anfang Woche steht auf dem Gleis 1 am Solothurner Hauptbahnhof ein kleines Häuschen. Über dem Häuschen prangt der Schriftzug «Coop».

Am Freitag wird das Häuschen in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um einen Automaten, bei dem man Produkte aus dem Coop-Sortiment kaufen kann: 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Erhältlich seien «sowohl Produkte für den täglichen Bedarf wie auch für die Verpflegung unterwegs», erklärt eine Coop-Sprecherin auf Anfrage.

Auf dem Gleis 1 beim Solothurner Bahnhof gibt es einen «Mega-Selecta»-Automaten. Hanspeter Bärtschi

Mit einem Touch-Screen kann das gewünschte Produkt ausgewählt werden, bezahlt wird mit der Karte oder per Twint. Die Maschine funktioniert wie ein «Selecta»-Automat. Und tatsächlich: Die Firma Selecta ist für das Auffüllen des Automaten zuständig.

Das Projekt befindet sich nach Angaben von Coop noch in der Testphase. Nach einigen Monaten wird es evaluiert. Hier arbeitet Coop mit den SBB zusammen. So ist der Bahnhof Solothurn nicht der einzige Ort, an dem ein solcher Automat ausgetestet wird. Es gibt einen solchen auch an den Bahnhöfen Bern-Wankdorf, Ostermundigen und Pieterlen. Nächste Woche folgt noch ein weiterer Automat in Konolfingen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen