Neue Strategien? Tourismus in und um Solothurn: Wie kann die Region besser einbezogen werden? Die Stadt soll nicht allein im Zentrum der touristischen Bemühungen stehen. Doch nicht alle wollen oder können da mitmachen. Hans Peter Schläfli 07.09.2022, 05.00 Uhr

Aussicht vom Turm der St.Ursenkathedrale. Hanspeter Bärtschi

Der Tourismus in Solothurn floriert. So kurz lässt sich die Bilanz zusammenfassen, die anlässlich des Tourismusforums im Alten Spital über die Entwicklung der letzten Jahre gezogen wurde. Die Veranstaltung, die von rund 130 Personen besucht wurde, nutzte Region Solothurn Tourismus als Organisator aber auch für einen leidenschaftlichen Aufruf zu mehr Zusammenarbeit.

«Das überraschende Solothurn sieht mit seinen barocken Einflüssen anders aus und fühlt sich anders an, als der Rest der Schweiz.» So zitierte Michael Hug, Präsident Region Solothurn Tourismus, in seiner Begrüssung den Reiseführer Lonely Planet. Und zum Wandel der letzten Jahre meinte er:

«Die beiden Coronajahre haben eine Trendwende eingeleitet. War früher der Seminartourismus dominierend, ist es heute der Freizeittourismus.»

Dann leitete Hug ohne Umschweife zum Thema des Abends über. «Region steht zwar im Namen, aber es ist die Stadt Solothurn, die im Zentrum unserer Bemühungen steht.» Das sei so, weil die Organisation fast ausschliesslich durch die Stadt und ihre Anbieter finanziert wird.

Michael Hug, Präsident Region Solothurn Tourismus. zvg

«Die Region hätte noch mehr zu bieten, das Potenzial wäre vorhanden», meinte Jürgen Hofer, Direktor von Solothurn Tourismus.. «Man könnte mehr aus den Angeboten machen, wenn alle am selben Strick ziehen würden.» Dazu müssten aber auch andere Player ins Marketing investieren.

Direktor Jürgen Hofer zählte einige der Erfolge auf, die Region Solothurn Tourismus erreicht hat. Ein Meilenstein in der Entwicklung sei seit 2016 der neue Tourismusartikel im Wirtschafts- und Arbeitsgesetz. Langlaufloipe, Wanderrouten, Velowege und noch viel mehr seien gefördert worden.

«Die Entwicklung ist eine Erfolgsgeschichte, wir können uns über wachsende Zahlen sowohl bei den Besuchern als auch bei den Anbietern freuen», sagte Hofer. Die Nutzungskonflikte im Jura, in Altreu, an der Aare und der Emme seien nur mit innovativen Konzepten zu lösen. Dazu gehöre auch eine bessere Erschliessung der touristischen Angebote durch den öffentlichen Verkehr.

Ein Workshop soll folgen

Jürgen Hofer, Direktor Solothurn Tourismus. Wolfgang Wagmann

Die Stadt zahlt 400'000 Franken direkt an Region Solothurn Tourismus, das sind rund 23 Franken pro Einwohner. Auf der anderen Seite ist die Wertschöpfung mit 140 Millionen Franken beeindruckend, da fliessen auch Steuern in die Kassen der Stadt.

Hofer betonte, dass er persönlich eine bessere regionale Kooperation und eine finanzielle Beteiligung der Partnergemeinden wünscht. Er schlug konkret vor, dass möglichst rasch ein Workshop mit den Gemeinden durchgeführt wird. Man könne nicht nur die Wertschöpfung in der Stadt, sondern in der ganzen Region Solothurn erhöhen.

Bei Stadtpräsidentin Stefanie Ingold rannte Hofer offene Türen ein. Sie sprach über das Attisholz-Areal und Moderatorin Anita Panzer fragte, ob sie die anderen Gemeinden als Trittbrettfahrer betrachte. «Jetzt ist der Moment gekommen, genau darüber zu diskutieren», antwortete Ingold. «Der Tourismus hat sich weit über die Altstadt hinaus entwickelt.»

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Corinne Glanzmann

«Im Tourismus entscheiden immer die Gäste, nicht die politischen Institutionen», dämpfte Mila Trombitas von der Standortförderung des Kantons die Erwartungen an ihre Amtsstelle. Der Kanton könne nur Anreize zu setzen, aber keine Kooperation verordnen. Sie zählte drei Schienen auf: Verbesserung der Strukturen, Entwicklung neuer Angebote, Digitalisierung und sie wurde konkret: «Ich fände eine digitale Gästekarte etwas Schönes.»

Kein positives Echo

Die angesprochenen Gemeinden haben andere Sorgen. Das zeigte das Podiumsgespräch. «Riedholz ist kein touristisches Dorf», sagte Sandra Morstein, die Gemeindepräsidentin. Sie sprach über die Lebensqualität im Attisholz-Areal, wo 2026 die ersten rund 350 Personen einziehen werden.

In der Arena werde es dann nur Anlässe im moderaten Rahmen geben, keine Grossanlässe mehr. Panzer hakte nach. «Wäre Riedholz bereit, sich finanziell an Solothurn Tourismus zu beteiligen?» Die Antwort war ernüchternd: «Es ist zu früh, da halten wir uns zurück.»

Sandra Morstein, Gemeindepräsidentin Riedholz. zvg

Ähnlich klang es, als Zuchwils Gemeindepräsident Patrick Marti sprach. «Bei uns verbringen Tausende Leute ihre Ferien. Das Sportzentrum alleine zählt 15’000 Übernachtungen», sagte Marti. Aber weil es sich um Sportlager handle, gebe es keinen finanziellen Spielraum. Im Gegenteil. Zuchwil wünsche sich für das Sportzentrum eine breitere finanzielle Abstützung in der Region.

Sportchef Marcel Siegenthaler ergänzte, dass über dem Sportzentrum nach der Pandemie mit der Energiekrise bereits das nächste Gewitter aufziehe.

«Für uns war es ein Glücksfall, dass wir einen neuen Vertrag abschliessen konnten, obwohl wir jetzt viermal so viel für unseren Strom zahlen müssen. Vergleichbare Sportzentren können diesen Winter ihre Eisbahn nicht in Betrieb nehmen, weil sie nun zehnmal so viel für den Strom zahlen müssen.» In dieser Situation sei kein Geld vorhanden, das man an die Tourismusorganisation zahlen könnte.

Das Fazit der Veranstaltung fiel somit durchzogen aus. Der Kanton unterstützt die Ferienregion Aargau-Solothurn mit 90’000 Franken, das Sportzentrum bewegt sich auf finanziell dünnem Eis, Zuchwil trägt bereits grosse Zentrumslasten und hofft seinerseits auf breitere Unterstützung.

Gemeinden wie Riedholz sehen sich nicht als Player im Tourismus und zeigen kein Interesse, sich mit Geld an Region Solothurn Tourismus zu beteiligen. Aber einem Workshop zum Thema Kooperation wollen alle gerne teilnehmen. Jürgen Hofer meinte in seinem Schlusswort, dass Oberdorf, Balm bei Günsberg, Riedholz, Zuchwil und Luterbach unbedingt ins Boot geholt werden müssten. «Zuerst kommt das Bekenntnis zur Region, über das Geld sprechen wir später.»

