Neue Stadion-Wirtin Der «Sunne-Burger» heisst jetzt «FCS-Burger»: Früher wirtete Karin Werthmüller in der Vorstadt, nun beim FC Solothurn Der FC Solothurn führt sein Restaurant nun in Eigenregie. Dazu haben sie Karin Werthmüller als Wirtin angestellt. Manch einer kennt sie aus dem früheren Restaurant Sonne in der Vorstadt. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Karin Werthmüller serviert im Stadion gesunde Hausmannskost. Hans Peter Schläfli

Das Restaurant im Stadion hat eine neue Wirtin. Gesunde Hausmannskost, auch vegan oder vegetarisch, serviert hier Karin Werthmüller seit ein paar Wochen. Aber es darf auch herzhaft sein: Ihre Spezialität ist der FCS-Burger.

Sie habe eine Ausbildung als Diätköchin absolviert und sich in den Bereichen der veganen und vegetarischen Ernährung weitergebildet, erzählt die neue Stadion-Wirtin über sich. Von ihrem grossen Interesse an gesunder und ausgewogener Ernährung können nun auch die Solothurner Fussballer profitieren, denn wer Leistungssport betreibt, muss auch darauf achten, was er isst.

Lieferanten aus der Region

Für den beliebten Hotdog verwende sie zum Beispiel Poulet-Wienerli, das sei gesünder und für alle geeignet. Manch einer kennt Karin Werthmüller aber noch aus dem Restaurant Sonne in der Vorstadt, wo sie für den herzhaften «Sunne-Burger» bekannt war. Werthmüller:

«Dieser Hamburger ist immer noch eine meiner Spezialitäten, nur heisst er jetzt FCS-Burger.»

Am 1. Februar hat Karin Werthmüller die Arbeit im Stadion-Restaurant aufgenommen. Die neue Wirtin legt grossen Wert darauf, dass die Produkte frisch aus der Region kommen. Zu den Lieferanten gehören zum Beispiel die Metzgerei Fischer Langendorf und die Solothurner Bäckerei Steiner, die früher dem Ehrenmitglied Ueli Trüssel gehörte. Die Getränke bezieht der FC Solothurn von der Firma Greder Weine in Selzach.

Geändert hat sich, dass nun der FC Solothurn das unternehmerische Risiko trägt. Das FCS-Restaurant wird nämlich nicht mehr in Pacht vergeben, der Fussballklub hat die neue Wirtin angestellt und sie übernimmt auch andere Aufgaben, wie zum Beispiel die Wäsche der Vereinskleider.

Über 120 Mittagessen pro Tag

Der Start sei geglückt. «Es war sogar etwas strub», blickt sie auf die ersten Wochen zurück. «Die Reisen in die Trainingslager wurden wegen Corona abgesagt und alle Juniorenmannschaften haben während einer ganzen Woche hier im Stadion trainiert.» Über 120 Mittagessen habe sie pro Tag serviert. «Sie haben mein Essen gelobt, das war eine grosse Freude.»

Sie schätze auch die Disziplin der Trainer und Junioren, die fleissig beim Schöpfen und beim Abräumen geholfen haben. «Man spürt, dass beim FCS nicht nur der Fussball wichtig ist, sondern auch der Charakter gebildet wird», sagt Werthmüller und ergänzt:

«Es ist herrlich, wie die Trainer ihre Junioren zur Selbstständigkeit und Hilfsbereitschaft anleiten.»

Bei den Heimspielen seien viele Gäste gekommen, blickt sie zurück: «Ich habe bereits viele meiner früheren Stammgäste wieder getroffen und ich hoffe, dass ich sie ab und zu hier im Stadion bewirten darf», sagt Karin Werthmüller. Denn die FCS-Wirtschaft stehe grundsätzlich jedermann offen, man muss nicht Mitglied des Fussballklubs sein. «Wenn offen ist, dann darf man gerne einfach bei mir hineinspazieren.»

Bald zwei Grossbildschirme mit Playstation 5

In seinem Newsletter hat der FC Solothurn zudem mitgeteilt, dass es im Stadion, in dem gerade die Modernisierung abgeschlossen wird, schon bald zwei Grossbildschirme mit Playstation 5 für die Gamer geben soll. Nicht nur das Restaurant, sondern auch die Räume im oberen Stock, können dann auch für Events wie Firmenseminare, Weihnachtsfeiern, Familienfeste und Geburtstage direkt bei Karin Werthmüller reserviert werden.

Die Öffnungszeiten des Restaurants sind dienstags und donnerstags von 9 bis 13.30 Uhr, freitags von 19 bis 22.30 Uhr und zusätzlich bei allen FCS-Heimspielen, sei es unter der Woche oder am Wochenende.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen