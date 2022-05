«Sexperten»: Neue Sonderausstellung im Naturmuseum Solothurn

Neue Sonderausstellung «Sexperten» zu Gast im Naturmuseum Solothurn: Die Strategien der Tierwelt sich fortzupflanzen Präparate von Jungtiere sorgen für den Jöö-, kuriose Fakten für den Wow-Effekt. Die Sonderausstellung «Sexperten – flotte Bienen und tolle Hechte» ist bis Mitte Oktober zu Gast im Naturmuseum Solothurn. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Museumsleiter Thomas Briner in der neuen Sonderausstellung im Naturmuseum Solothurn. Hier beim Präparat der Nacktschnecken. José R. Martinez

Zwei Nacktschnecken hängen in der Luft, gehalten von einem schleimigen Faden. Die beiden Tigerschnegeln verbinden ihre Penisse und tauschen gegenseitig Spermien aus. Denn die Nacktschnecke, die es auch bei uns in der Natur gibt, ist nicht nur eine wahre Akrobatin bei der Paarung, sondern auch ein Zwitter, also gleichzeitig weiblich und männlich.

«Es ist faszinierend, welch unterschiedliche Strategien Tiere zur Fortpflanzung entwickelt haben», sagt Thomas Briner. Der Leiter des Naturmuseums Solothurn steht vor der Vitrine mit dem Modell der beiden Nacktschnecken, wohl einer der Blickfänge in der neuen Sonderausstellung. «Sexperten – flotte Bienen und tolle Hechte» beginnt heute Donnerstagabend, 12. Mai, mit der Vernissage und hat bis zum 23. Oktober offen.

Zwei Feldhasen bei der Paarung. Kopuliert wird nur für 10 Sekunden. José R. Martinez

«Ein etwas reisserischer Titel», schmunzelt Briner. Denn die Ausstellung behandelt nicht nur den eigentlichen Akt, sondern den ganzen Prozess der Fortpflanzung. Sozusagen von der Partnersuche bis zum Jungtier.

Die Ausstellung will die Besucherinnen und Besuchern in erster Linie zum Staunen bringen. Mit den kreativen Lösungen, welche Tiere gefunden haben, um das Ziel zu erreichen, das für alle dasselbe ist: Die Weitergabe ihrer Gene und damit der Weiterbestand ihrer Art.

So setzen einige Tiere, wie etwa der Dachs, auf Qualität: Also wenige Jungtiere, dafür werden sie gut betreut. Der Dachs versorgt seinen Nachwuchs drei Monate mit Muttermilch und danach noch einmal für zwei Monate mit fester Nahrung.

Der Gegensatz dazu ist etwa der Grasfrosch. 3000 Eier legen die Weibchen mit einem Laichballen ab. Und danach? Danach muss der Nachwuchs für sich selber schauen. Die Hoffnung: Dass es einige der 3000 schon schaffen werden.

Für den «Jöö»-Effekt der Ausstellung sorgen die präparierten Jungtiere. Sei es das Wolfwelpen, ein noch ganz kleines Reh oder der junge Waschbär.

Ein junger Waschbär. José R. Martinez Ein Wolfswelpe. José R. Martinez Ein Jungtier eines Hirsches. José R. Martinez

Die Ausstellung entstand als Gemeinschaftsprojekt des Amtes für Umwelt des Fürstentum Liechtenstein und dem Liechtensteinischen Landesmuseums und war in den letzten Jahren in verschiedenen Museen zu Gast. Das Naturmuseum Solothurn hat für die Ausstellung nun noch zwei eigene Elemente beigesteuert, die es bislang noch nirgends zu sehen gab.

Das Ziel: Die Ausstellung noch etwas interaktiver zu gestalten, wie Thomas Briner erläutert. So gibt es ein Quiz, bei dem man Tiere ihrer Fortpflanzungsstrategie zuordnen muss, und Gucklöcher in der Wand: Dahinter werden Videosequenzen gezeigt, vom Fortpflanzungsverhalten der Tiere. Etwa wie der Hirsch während der Brunft versucht, die Weibchen zu beeindrucken. Man kann also einen Blick in das Schlafzimmer der Tiere erhaschen.

