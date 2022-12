Gemeinderat Solothurn: Drei Vorstösse, drei Forderungen

Stadt Solothurn Drei Vorstösse, drei Forderungen: Schnellerer Umstieg auf LED, lokale Wirtschaft fördern, besser kommunizieren Die Anliegen könnten unterschiedlicher nicht sein: Hier die Übersicht über die drei Vorstösse, die in der letzten Gemeinderatssitzung in Solothurn eingereicht wurden. Judith Frei Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einblick in den Solothurner Gemeinderat. Hanspeter Bärtschi

Schnellerer Einsatz von LED-Leuchten

Und wieder kommt die Beleuchtung der Solothurner Gassen aufs politische Parkett. Letztes Jahr haben die Grünen ein Beleuchtungskonzept gefordert. Heuer kommt der Vorstoss aber nicht von links, sondern von der FDP. Markus Schüpbach fordert in seinem Postulat, dass der rasche und vollständige Austausch der Natriumdampfbeleuchtung mit LED-Leuchten geprüft wird.

Schon heute ist es so, dass nur noch neue LED-Leuchten in die Lampen eingesetzt werden. Die Umstellung auf die neue Technologie geschieht aber nur schrittweise. Noch funktionierende Natriumdampfleuchten bleiben in Betrieb.

FDP-Gemeinderat Markus Schüpbach. Corinne Glanzmann

Schüpbach will nun wissen, ob es nicht wirtschaftlicher und energieeffizienter ist, wenn die Umsattlung auf die moderne Technologie beschleunigt werde. Lampenhersteller neuer LED-Leuchtmittel würden einen Ersatz von bestehenden Natriumdampflampen ohne teuren Umbau oder Anpassung der Beleuchtungskörper und -kandelaber anbieten, schreibt er in seinem Postulat.

Weiter: «Die Stadt könnte die heute noch im Einsatz befindlichen 1000 Natriumdampflampen rasch ersetzen und damit erheblich Strom und Kosten einsparen.» Ob dies die Investitionskosten wettmachen, soll die Stadt nun überprüfen.

Die Förderung der Wirtschaft schriftlich festhalten

In der Gemeindeordnung der Stadt Solothurn wird im Paragrafen 3 festgehalten, was die Aufgaben der Stadt sind. Die neun Aufgaben umfassen unter anderem die Bildung, Umweltschutz und Sportförderung. Es fehle aber ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft, ist FDP-Gemeinderat Charlie Schmid überzeugt: «Der Erhalt und die Förderung der wirtschaftlichen Aktivitäten und damit verbunden die Sicherung von Arbeitsplätzen und Lehrstellen.»

FDP-Gemeinderat Charlie Schmid. Michel Lüthi

So soll unter dem Paragrafen 3 ein neuer Zusatzartikel stehen: «Sie (die Stadt) setzt sich aktiv für die lokale Wirtschaft und für günstige Rahmenbedingungen insbesondere auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ein.» Dadurch hofft Schmid, dass «seitens behördlicher Tätigkeit quer durch alle Abteilungen und Institutionen eine Kultur des Ermöglichens Einzug halten – eine Willkommenskultur», entstehe.

Insgesamt 20'000 Arbeitsplätze würde die Stadt anbieten, erklärt er. Nicht alle sind bei der öffentlichen Verwaltung angesiedelt. Die Wichtigkeit von privatwirtschaftlichen Arbeitsplätzen in Industrie und Gewerbe werde in der Stadt Solothurn oftmals zu wenig erkannt, ist er überzeugt. «Neuansiedlungen, Innovationen und Investitionen werden nur zögerlich unterstützt, ganz zu schweigen von einer Förderung solcher Bemühungen», kritisiert der FDP-Mann weiter.

Noch profitiere die Stadt dank der «schmucken Altstadtkulisse» und Zentrumsfunktion von ihrer Anziehungskraft. Sie drohe den Anschluss zu verlieren, wenn nicht von Seiten der Politik und Verwaltung ein klares Zeichen gesetzt werde, warnt der Gemeinderat.

Künftig aus einem Munde sprechen

Es sei ein Nachteil, dass die Stadt Solothurn keine Strategie im Bereich der internen und externen Kommunikation habe, davon ist Christian Herzog (FDP) überzeugt. Dem stimmen die anderen Fraktionen im Gemeinderat zu. In der überparteilichen Motion wird ein Konzept für die interne und externe Kommunikation der Stadt Solothurn verlangt.

Schon lange sei es dem Gemeinderat aufgefallen, dass bei der Stadt Solothurn kein Corporate Design erkennbar sei, erklärt Herzog. Das heisst, jede Verwaltungsstelle – sei es die Schulen oder das Museum Blumenstein – arbeitet mit ihren eigenen Kanälen, Formaten und Inhalten. Das sei ineffizient und unprofessionell. Denn: «Dadurch wird der Wiedererkennungswert der Marke ‹Stadt Solothurn› geschwächt und die Botschaften verwässert», wird im Vorstoss erklärt.

Christian Herzog, Gemeinderat (FDP). Michel Lüthi

Neben der Wirtschaftlichkeit sei die einheitliche Kommunikation im Interesse der Öffentlichkeit, um auf Projekte, Angebote und Dienstleistungen der Stadt aufmerksam zu machen. «Das schafft Vertrauen in den politischen Entscheidungsprozess und Transparenz bei der Bevölkerung der Stadt Solothurn», ist Herzog überzeugt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen