Die Solothurn Bar Barterre will mehr Fläche für ihre Terasse

Solothurn Mehr Aussenplätze für das «Barterre» am Burrisgraben: Davon will die Stadt nichts wissen Das «Barterre» am Burrisgraben würde gerne Parkplätze für seine Gäste mieten. Nicht für deren Autos, sondern um sie darauf zu bewirten. Die Stadt findet das keine gute Idee. Judith Frei Jetzt kommentieren 14.07.2022, 20.00 Uhr

Jörg Baumgartner auf dem Parkplatz, den er gerne mieten möchte. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die Sonne brennt, der Asphalt ist heiss, auch der Wind, der über den Amthausplatz und den Roten Platz bläst, ist warm. Nur wenige Schritte von diesem heissen Ort entfernt liegt der Burrisgraben – oder auch Chüngeligrabe genannt. Die Blätter der Bäume rascheln und werfen ihren Schatten auf die kleine Strasse und auf die Bistro-Tische der Cocktailbar Barterre.

Insgesamt vier kleine, runde Tische stehen dort. Die engen Verhältnisse erlauben es nicht, noch mehr aufzustellen; zwischen den Parkplätzen auf der gegenüberliegenden Strassenseite und der Bar hat es knapp Platz für ein Auto. Trotzdem würde der Inhaber, Jörg Baumgartner, gerne mehr Tische aufstellen.

Und wie er das machen würde, weiss er auch schon: Er würde die zwei Parkplätze, die sich genau vor seiner Bar befinden, mieten und dort die Stühle aufstellen.

Auf die Idee ist er gekommen, als während des Burrisgraben-Fests vor einigen Jahren hinter den Parkfeldern auf dem kleinen Grünstreifen eine Bühne errichtet wurde. Er stellte sich schon vor, wie er im Sommer dort eine Bühne für seine Gäste aufstellen kann und reichte ein Baugesuch ein. Schon bald flatterte eine negative Antwort der Stadt in seinen Briefkasten.

Das «Barterre» hat sich auf Cocktails spezialisiert. Bild: Hanspeter Bärtschi

Zweimal Nein

Doch das lässt den Wirt nicht verzagen. Wenn schon der Boden aus ästhetischen Gründen nicht erstellt werden kann, so könnte er ja auf den zwei Parkfeldern, die sich direkt vor seiner Bar befinden, die Tische aufstellen, denkt er sich. Dazu reicht er nochmals ein Gesuch ein. Diesmal will er die Parkplätze vor seinem Lokal mieten und dort zusätzliche Tische aufstellen. Doch auch für diese Idee hat die Stadt nichts übrig und überbringt ihm einen abschlägigen Entscheid.

Trotz dieses erneuten Rückschlags hält Baumgartner an seiner Idee fest. Er stellt sich vor, dass er in der Sommerzeit die Parkplätze jeweils von Mittwoch bis Samstag, während das «Barterre» geöffnet hat, mieten würde. «Ich will gar nicht, dass die Parkplätze für immer aufgehoben werden», winkt er ab.

Im Sommer bleiben die Parkplätze vor dem «Barterre» oft frei. Bild: Hanspeter Bärtschi

Seit der Solothurner 2015 die Bar hier eröffnet hat, konnte er immer wieder beobachten, dass während der heissen Jahreszeit diese Parkplätze länger frei bleiben. Gleichzeitig sei auch das Parkhaus Bieltor gerade nebenan. «Parkplätze gibt es hier genug. Wenn diese zwei Parkplätze für einige Stunden wegfallen, wird das nicht spürbar sein», ist er überzeugt.

Auch habe er trotz der jetzt bestehenden Aussenplätze keine Lärmklagen der Anwohnenden bekommen. Er schliesst die Aussenterrasse jeweils um 23 Uhr.

Dreimal ein Nein

Und er weiss auch, dass es eine Nachfrage für seine Aussenplätze gibt. Viele seiner Gäste schätzten es, unter dem kühlen Blätterdach zu sitzen. Diese suchen die Ruhe im Norden der Stadt und wollen dem Trubel entlang der Aare aus dem Weg gehen.

Von seiner Idee überzeugt, reichte Baumgartner im vergangenen Winter wieder ein Gesuch ein. Und wieder sagte die Stadt: Nein. «Mich hätte es sehr aufgestellt, wäre die Antwort positiv ausgefallen», sagt er. Stattdessen hat er wieder eine Standardantwort erhalten. «Ich finde es sehr schade, kommt niemand von der Stadt vorbei und schaut sich die Situation an», meint er kopfschüttelnd.

Aufgeben will er aber noch nicht. Er hofft, dass es ist in absehbarer Zeit möglich sein wird, seinen Gästen mehr Platz am «Chüngeligrabe» zu bieten.

