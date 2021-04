Neue Idee Die Kulturnacht Solothurn dauert wegen Corona ein ganzes Jahr Die 7. Kulturnacht Solothurn sollte eigentlich am Samstag, 24. April 2021 stattfinden. Bedingt durch COVID-19 kann sie das aber nicht. Die Organisatoren haben nun die Idee für ein Erlebnis entwickelt, das ein ganzes Jahr anhält. 23.04.2021, 11.33 Uhr

Kulturnacht Solothurn 2019: Steiner & Madlaina in der Kofmehl Raumbar.

Michel Lüthi

Die Kulturnacht Solothurn findet dieses Jahr nicht wie gewohnt an einem einzigen Abend statt. Nein, sie dauert fast ein ganzes Jahr, wie die Organisatoren am Freitag mitteilen. Das Publikum ist eingeladen ab 24. April 2021 Tickets zu kaufen, die bis am Vorabend der nächsten «regulären» Kulturnacht gültig sind. Diese soll im bekannten und bewährten Rahmen am 23. April 2022 stattfinden.