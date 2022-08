Neue Bar «Wir sind ein Familienbetrieb»: Das ist die neue Bar Punkt.Elf an der Löwengasse Barbara Zamarian ist die Chefin an der Löwengasse. Involviert ist aber die ganze Familie. Die gelernte Buchhändlerin erzählt, wie sie Gastgeberin geworden ist.

Barbara Zamarian in ihrem Bistro Punkt.Elf. Hanspeter Bärtschi

«Solothurn ist überschaubar, aber es hat vieles auf kleinem Raum, kleine Cafés, kleine Läden …», sagt Barbara Zamarian. Sie ist die Wirtin und Chefin des neuen Bistros Punkt.Elf in der Löwengasse in Solothurn, in dem vorher ein Coiffeurgeschäft war. Sofort ins Auge fällt im kleinen, farbig gestrichenen Raum, der nebst Tischen auch eine Bar beinhaltet, eine massive Mauer, die von einem römischen Castrum stammt. Total hat es Platz für 25 Gäste.

«Wir haben hier sehr viel selber renoviert», erzählt die 56-Jährige, «wir sind ein Familienbetrieb.» Nebst Ehemann Remo Zamarian, der für die Weinkarte verantwortlich ist, sind auch die vier Söhne des Paares mit ihren Freundinnen öfters im Bistro anzutreffen, wenn sie nicht gerade auf Weltreise sind oder Gleitschirm fliegen.

Eine erlesene Weinkarte

Die Karte im Bistro ist klein gehalten, serviert werden Buddha-Bowls, Apéroplättli und frische Waffeln, möglichst mit Produkten aus der Region. Der Weisswein stammt aus Spiez; der rote Spumante aus Egolzwil, wo eine Kollegin ihres Mannes keltert. «Wir haben dabei geholfen, die Trauben zu lesen.» Die Schweizer Weine seien ihnen wichtig.

Dazu ist auch Gin im Angebot, ebenso ein spezielles Bier namens «Barkracher», das es in Solothurn nur hier gebe. Ebenfalls eine Spezialität ist der Solothurner Ingwerer, den Freunde herstellten. Der Kaffee stammt von Mauro. Ab Herbst soll es auch am Freitagmittag einen Lunch geben.

«Wichtig ist uns der persönliche Kontakt mit unseren Gästen», betont Barbara Zamarian, die in Wolfwil aufgewachsen ist. Sie grüsst durch die offene Tür einen Bekannten: «Salü Beppo!»

Sie war zuerst Buchhändlerin und war dann lange Jahre Musikschulleiterin im Gäu. Als ihr Mann Remo Präsident des Sportclubs Fulenbach wurde und keine Wirtin für das Clubhaus fand, sprang sie ein. Sie führte es vier Jahre lang und machte dann auch das Wirtepatent. «Es gefiel mir, ich bin gerne Gastgeberin.» Solothurn war auch schon länger ein Wunsch von ihr, und so zügelte man vor einigen Monaten ins Riverside Zuchwil.

Bücher spielen noch eine grosse Rolle in ihrem Leben

Angesagt sind neben lukullischen Genüssen auch kulturelle Events. Eine Lesung englischer Gedichte mit Musik fand schon statt, Musikgruppen üben an den geschlossenen Tagen im Lokal, am Mittwochnachmittag soll es kulturelle Anlässe mit Kindern geben. Geplant sind auch Vorträge, beispielsweise über die Weltreise per Velo, die ihr Sohn gemacht hat, oder auch zu kulinarischen Themen wie Olivenöl.

Barbara Zamarian liest nach wie vor selber sehr gerne, etwa Isabel Allende oder zurzeit Krimis und historische Romane. Daneben geht sie gerne mit ihrem Hund, einem Mischling aus Rumänien, spazieren und ist mit dem Camper unterwegs in Europa. «Das Schwimmen in der Aare habe ich hier entdeckt.» Sie engagiert sich für Musikgesellschaften und spielt selber im Stadtorchester Langenthal Querflöte.

In der neuen Bar kann sie ihre verschiedenen Interessen und Begabungen ideal kombinieren. Die Bar heisst übrigens so, weil sie ein Treffpunkt sein soll und natürlich wegen der Solothurner Zahl elf.