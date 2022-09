Geologe sicherte Europas höchstgelegene Dinosaurierspuren

Naturmuseum Solothurn Mit Bergführer und Helikopter: Solothurner Geologe sicherte im Bündnerland Europas höchstgelegene Dinosaurierspuren In einer spektakulären Arbeit haben Wissenschafter um den Geologen Silvan Thüring vom Naturmuseum Solothurn die Abdrücke von Millionen Jahren alten Dinosaurierspuren nehmen können. Diese werden im Naturmuseum Solothurn zu sehen sein. Mayk Wendt Jetzt kommentieren 27.09.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Paläontologische Arbeiten am Piz Mitgel in den Bergüner Stöcken. Geologe und Paläontologe Silvan Thüring und Professor Christian Meyer laufen entlang dem Grat nach Abschluss der Arbeiten. Mit dabei ist der Alpinist Louis von Orelli. Mayk Wendt

Es gäbe weitaus schönere Dinosaurierspuren, sagte Silvan Thüring, während er an der steilen Felsplatte unterhalb des Piz Ela arbeitete. Vor einigen Wochen konnte der Geologe vom Naturmuseum Solothurn zusammen mit Professor Christian Meyer und dem Amateurpaläontologen Rico Stecher die Silikonabgüsse der Dinosaurierspuren machen.

Paläontologische Arbeiten am Piz Ela in den Bergüner Stöcken. Das sind die Spuren nach den Abgüssen. Silvan Thüring

«Die Spuren dort oben sind wegen ihrer extremen Lage stark verwittert», erklärt Thüring. Mit einem Lachen fügt er hinzu, dass auch wir nach 220 Millionen Jahren nicht mehr so frisch aussehen würden. «Dafür aber sind es Europas höchstgelegene und wohl spektakulärsten gelegenen Spurenfunde», ergänzt Christian Meyer von der Universität Basel.

Und später zeigt sich zudem, dass diese Art von Spuren erstmals in der Schweiz nachgewiesen werden konnten und damit eine kleine Sensation sind (vgl. Kasten weiter unten).

Grosser Aufwand führt zur Spur

In einer sehr aufwendigen Aktion in den Bergüner Stöcken in Graubünden, oberhalb von Filisur, haben die Forscher während fünf Tagen sowohl am Piz Ela (3338 m) und am Piz Mitgel (3127 m) «endlich die Abdrücke nehmen können», meint Thüring zufrieden.

Paläontologische Arbeiten am Piz Mitgel in den Bergüner Stöcken. Geologe und Paläontologe Silvan Thüring vom Naturmuseum Solothurn. Mayk Wendt

Entdeckt wurden die Spuren nämlich schon vor rund 13 Jahren. «Aber bisher war es immer zu gefährlich», erklärt Christian Meyer rückblickend. Die Planung und Vorbereitungen für solche Vorhaben seien jeweils sehr aufwendig. Von Bergführer bis Helikoptercrew seien zahlreiche Menschen involviert. Eine grosse Flexibilität aller Beteiligten sei ebenso wichtig wie eine gute Teamarbeit.

Diese Dinosaurier wurden gefunden Die Dinosaurier entwickelten sich zu Beginn der späten Trias vor etwa 230 Millionen Jahren. Sie dominierten rund 150 Millionen Jahre, bevor sie dann vor zirka 65 Millionen Jahren, mit Ausnahme der Vögel, ausstarben. Am Piz Ela wurden sechs bis sieben Meter grosse Raubsaurier nachgewiesen. Am Piz Mitgel konnten bisher zwei Arten nachgewiesen werden. Zum einen Raubsaurier mit einer Fusslänge von zirka 30 Zentimeter – was einer Körpergrösse von zirka vier Metern entspricht – und zum anderen Prosauropoden. Der vier bis sechs Meter grosse Pflanzenfresser Plateosaurus zählt unter anderem dazu. Die erstellten 3D-Modelle der Spuren vom Piz Mitgel ergaben in einer ersten Analyse den erstmaligen Nachweis der Spurengattung Kayentapus isp. Sie sind im Vergleich der weltweit bekannten Fundorte der frühste Nachweis dieser Spurengattung.

«Am Ende muss aber vor allem das Wetter passen», so Thüring. Das lasse sich schliesslich nicht planen. Nicht zu unterschätzen sei auch der damit verbundene finanzielle Aufwand. «Ohne die grosse Unterstützung zahlreicher Institutionen, allen voran des Naturmuseums Solothurn, wäre es schlichtweg nicht möglich gewesen», zeigt sich der Geologe dankbar nach Abschluss der Arbeiten.

Geologe und Paläontologe Silvana Thüring nimmt die Silikonabdrücke der Spuren. Mayk Wendt

Unterschiedliche Spuren

Vor etwas über einem Jahr entstand im Team des Naturmuseums Solothurn die Idee einer Sonderausstellung, die sich dem Thema «Spuren» widmen soll. «Dadurch öffnete sich erst die Tür», erklärt Thüring. Eine Tür, um Europas höchstgelegene Dinosaurierspuren endlich genauer unter die Lupe nehmen zu können.

Paläontologische Arbeiten am Piz Ela in den Bergüner Stöcken. Geologe und Paläontologe Silvana Thüring und Rico Stecher arbeiten gesichert vom Bergführer Walter von Ballmoos an der steilen Festplatte unterhalb vom Gipfel. Mayk Wendt

Das Naturmuseum Solothurn ist derzeit in der intensiven Planung für diese Sonderausstellung, die später auch als Wanderausstellung durch die Schweizer Naturmuseen ziehen soll. «Spuren sind Hinterlassenschaften von Lebewesen, die längst weg sind», erläutert Thüring.

So wie die Dinosaurier, die vor rund 220 Millionen Jahren in einer Zeit lebten, in der es nur einen Urkontinent namens Pangaea gab. Es soll aber vor allem die Neugier für andere Spuren geweckt werden.

Paläontologe Rico Stecher bei der Arbeit an der steilen Festplatte unterhalb des Gipfels. Silvan Thüring

Neben einzelnen Trittsiegeln und Fährten sollen auch weitere Spuren sichtbar oder zumindest wahrnehmbar gemacht werden. Denn auch darum geht es – «die Besucher in der Wahrnehmung von unterschiedlichen Spuren zu sensibilisieren», so Thüring. Da sind zum einen Duftspuren wie die der Ameisen. Oder Bauwerke wie Vogelnester oder den Biberbau. Auch diese zählen zu den Spuren.

Paläontologische Arbeiten am Piz Ela in den Bergüner Stöcken. Hier im Bild ein versteinerter Fischknochen. Mayk Wendt

Akustische Spuren werden beispielsweise von Fledermäusen hinterlassen. Ein Blick unter eine modrige Baumrinde oder auf ein Blatt lohne sich ebenfalls, um Frassspuren von Insekten zu entdecken. «Das Thema ist vielfältig und kann die Wahrnehmung für den Alltag schärfen.»

Zu sehen werden dann auch Europas höchstgelegene Dinosaurierspuren sein. Sie sollen im nächsten Jahr als eines der Highlights am Eingang zur Ausstellung die Besucher begrüssen.

Paläontologische Arbeiten am Piz Ela in den Bergüner Stöcken. Geologe und Paläontologe Silvan Thüring bei der Arbeit. Rico Stecher

Die Spuren werden nächstes Jahr im Naturmuseum Solothurn zu sehen sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen