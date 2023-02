Das sind die Fasnachtszeitungen 2023

Närrische Publikationen Interpfui mit dem Schockstar, geleaktes Dokument: Die Solothurner Fasnachtszeitungen setzen ein Ausrufezeichen Postplatz, Schuljus und Weitblick. Diverse Solothurner Begebenheiten ziehen die Fasnachtszeitungen Postheiri, Dr Hudibras und Amzblatt durch den Kakao. Fabio Vonarburg und Judith Frei Jetzt kommentieren 09.02.2023, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diese Fasnachtszeitung sind erschienen. Hanspeter Bärtschi

Ein Überraschungsei hat seinen Reiz. Nicht der Schokolade, sondern der Spannung wegen, was sich dieses Mal im Innern versteckt. Ebenso ergeht es mit den Fasnachtszeitungen. Man bibbert den Publikationen entgegen, bei denen ebenfalls nicht das Süsse im Vordergrund steht: Es wird Saures gegeben. Und im Gegensatz zum Überraschungsei wird man in der Regel nach dem Öffnen auch nicht enttäuscht.

Auch heuer nicht, wie der erste Blick in die Solothurner Fasnachtsblätter Postheiri, Dr Hudibras und das Amzblatt verrät, die nun erhältlich sind. Die Redaktionen zeigen sich in Höchstform, die Zeitungen brandaktuell. Der Postheiri thematisiert auf der Titelseite den umstrittenen neuen Kantonsarzt, gegen den ein Verfahren läuft. Auch über seine Vorgängerin wird gescherzt. «Wer macht bei Schaffner die Fliege?», «Die Hummel», ist im Postheiri zu lesen, dessen Exemplar kostet «7 Fränkli oder chli meh als 2 CS-Aktie».

Ebenso günstig und ebenso aktuell präsentiert sich Dr Hudibras, der einen runden Geburtstag feiert. «20 Johr kritisch» ziert die Titelseite. Auch wenn der 102-jährige Postheiri darüber wohl nur müde lächelt, mit einer Zwei auf dem Rücken wird auch Dr Hudibras nicht jünger.

Der Weissenstein wird zu unserem Mount Rushmore

Dass die Fasnachtszeitung aber keinesfalls eingerostet und nichts an Agilität eingebüsst hat, beweist sie auf Seite 3. Kurzfristig hat die Redaktion auf die Verkündung des neuen Tourismusdirektors reagiert, das «Gesucht» durchstrichen und mit einem «Gefunden! Neuer Ladenhüter für Solothurn Tourismus» ersetzt. Aufgezählt werden die Vorteile, die der neue Direktor mit sich bringt.

Eine ganze Seite nimmt im Postheiri «Chris der Röhre» ein. Titel: Wenn ein Stone ins Rollen kommt. Dabei hat die Fasnachtszeitung mit dem «Schockstar» ein «Interpfui» geführt und hält in einem Warnhinweis fest: «So schlimm es klingt, das Meiste stimmt.» Ins Auge fällt dabei die Karikatur, die das Gesicht des Musikers vier Mal in den Berg gemeisselt zeigt. Wie der Mount Rushmore mit den vier amerikanischen Präsidenten.

Auszug aus dem «Postheiri». zvg/ Hans Hofer

Auch Dr Hudibras und der Postheiri kommen bei ihrer Berichterstattung nicht am Postplatz vorbei. Letzterer widmet diesem und dessen gefällten Bäume eine doppelseitige Illustration, in der die Krähen «Käch, Käch» krächzen und Stadtpräsidentin Stefanie Ingold die Motorsäge in der Hand hält. Nicht die abwegigste Idee, offensichtlich. Auch Dr Hudibras drückt ihr diese in die Hand, gar auf der Titelseite. Die Überschrift: «Poschtplatz füdleblutt – Bäume furtgebutzt.»

Und noch etwas haben die beiden Blätter gemeinsam: Beide Redaktionen sind in den Besitz von einem geleaktem Dokument. Der letzten – respektive doch nicht letzten – Ausgabe des Schuljus, die in dieser Form nie gedruckt wurde und decken damit auf, was die Stadtpräsidentin zu verhindern versuchte. Närrischer Investigativ-Journalismus vom Feinsten.

In Solothurn wird wieder geneidet

Nüchtern wie immer präsentiert sich das Amzblatt. Wie sein nicht-närrisches Pendant gibt's das Blatt gratis. Auch diese Publikation lässt es sich nicht nehmen, die gefällten Bäume zu thematisieren: Von der letzten Seite winkt «Von Beatus» zwischen gefällten Bäumen der Leserin entgegen: «Ihr lieben Bäume, lasst euch melden: Für mich seid ihr die Postplatzhelden», so fängt das Gedicht des «Glückseeligen» an.

Und wie bei einem Überraschungsei ahnt und hofft man, dass ein gewisser Inhalt anzutreffen ist. Das Amzblatt enttäuscht nicht: Der Auszug aus dem «Beneidungsregister» ist auch heuer wieder aufgeführt. Aktuell ist der grösste Neider der «Weitblick». Gerade zweimal ist er aufgeführt. Er beneidet zum einen das «Riverside». Beneidungsgrund? Fertig. Und seine Forderung: «Möchte auch mal gebaut und nicht nur geplant werden». Vorsorglich beneidet das Gebiet auch die «Aaregondel», weil es den Weitblick in der Realisierung sicher noch überhole.

Die Zeitungen findet man unter anderem an den Solothurner Kiosken, im Cherzejeger und am Samstagsmäret.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen