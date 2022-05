Dieser 21-jährige gibt dem Solothurner Nachtleben neue Impulse

Nachtleben Der 21-jährige Igor Ranfaldi will die Partyszene in Solothurn aufmischen Mit seiner Firma Solevents realisiert Igor Ranfaldi Anlässe. Seine Feuertaufe steht noch bevor: In zwei Wochen steigt seine erste Party «Freitanz» im Kofmehl. Er erklärt, was die Schwierigkeiten sind, in Solothurn und Umgebung Partys zu organisieren. Lisan Vugts Jetzt kommentieren 16.05.2022, 12.05 Uhr

Igor Ranfaldi hat Solevents gegründet. zvg

Sein Onkel, Gianluca Ranfaldi organisiert seit knapp 20 Jahren mit drei weiteren Kollegen die Party Gentediaare. Nun möchte Igor Ranfaldi es ihm gleichtun. Unter dem Label Quattro Stagioni organisiert er seit dem Sommer des letzten Jahres die gleichnamige Party im Eventlokal P9 in Biberist.

«Mit ein bisschen DJ-Erfahrung träumte ich davon, an meiner eigenen Party aufzulegen», erinnert sich Ranfaldi. Zusammen mit fünf weiteren jungen Männern erfüllte er sich diesen Traum und organisiert zu jeder Jahreszeit eine Party. «Das Highlight war unsere letzte Edition im Frühling. Da waren wir innert kürzester Zeit ausverkauft und hatten die meisten Gäste auf der Tanzfläche», erklärt der 21-Jährige stolz.

Statt im Hörsaal pauken, gründete er sein eigenes Unternehmen

Mit dem Erfolg wurde dem Team bewusst, dass sie sich professioneller aufstellen wollten: «Ich brach mein Studium an der Universität Bern ab und gründetet eine GmbH.»

Erste Party im Kofmehl nach der offiziellen Aufhebung der Zertifikats- und Maskenpflicht. Jose R. Martinez

Nun führt der Solothurner mit italienischen Wurzeln das Eventmanagement Solevents. Mit dem Unternehmen will Igor Ranfaldi zusammen mit seinen Freunden die Partyszene in Solothurn und deren Umgebung aufmischen.

«Die Nachfrage ist da, das spüren wir von allen Seiten und die Stadt sowie deren Umgebung haben Potenzial.»

Widerstand gibt es schon

Partys und Events seien in bewährten Lokalen wie dem Kofmehl und P9 geplant, man schaue aber auch nach neuen Orten. «Wir haben verschiedene Locations in der Stadt, aber beispielsweise auch den Uferpark beim Attisholz-Areal angefragt», so Ranfaldi. Da stösst das motivierte Jungunternehmen aber gleich auf erste Herausforderungen: «Leider konnten wir bei Lokalitäten, die dem Kanton gehören, noch nicht überzeugen.»

Zudem wiesen ihn langjährige andere Organisatoren darauf hin, dass auch Anwohner wenig Verständnis für neue Feste, die Lärm verursachen könnten, haben. Diese Haltung findet der 21-Jährige schade:

«Partys sind Teil der Kultur und des Zusammenlebens, da würde es uns freuen, wenn wir mit dem Kanton an einem runden Tisch sitzen könnten.»

In einem Gespräch wollen sie das Verlangen der jungen Erwachsenen aufzeigen und sich nach Möglichkeiten seitens Kanton und Stadt erkundigen.

Erste Party im Kofmehl nach der offiziellen Aufhebung der Zertifikats- und Maskenpflicht. Jose R. Martinez

Von der Party bis zu Stand-up-Comedy

Nicht nur das Nachtleben soll vom Engagement der Jungunternehmenden aufgemischt werden, auch Konzerte oder Stand-up-Comedy-Abende fänden sie interessant. Das seien aber noch Träume: «Bis wir das Spektrum ausbreiten, wollen wir zuerst mit den Partys richtig Fuss fassen.»

Bei den Partys habe man ja auch schon sehr viel Spielraum, erklärt Ranfaldi weiter: «Je nach Party sollen andere Musikstile im Vordergrund stehen», das eine Mal lege er deshalb Popsongs oder Latino Hits auf, an anderen kämen Classic- und Deep-House-Fans auf ihre Kosten.

Nebst den verschiedenen Musikstilen will Igor Ranfaldi mit Solevents auch die Nachfrage nach einer Party für junge Erwachsene ab 24 Jahren befriedigen. «Dass ich selber noch nicht so alt bin, spielt für mich keine Rolle. Solothurnerinnen und Solothurner kommen mit ihren Wünschen betreffend das Nachtleben zu uns und wir versuchen sie dann umzusetzen», so Ranfaldi.

An der nächsten Party ist das Alter kein Problem für den 21-Jährigen. Mit «Freitanz» will er im Kofmehl mit allen über 20 ins Auffahrt-Wochenende tanzen und stattet dafür gleich die grosse Halle und die Raumbar mit DJs aus.

Neuer Organisator von Gentediaare

Bis im Spätsommer will Igor Ranfaldi noch seine ganze Zeit in den Aufbau der Partys stecken. «Im September beginne ich mein Teilzeitstudium an der Pädagogischen Hochschule in Solothurn», erklärt Ranfaldi. Mit dem Studium wolle er sich ein zweites Standbein aufbauen und trotzdem genügend Zeit in seine Leidenschaft investieren. «Das Organisieren von Events steht für mich im Vordergrund», erklärt Ranfaldi die Entscheidung zum Teilzeitstudium.

Die Zeit wird er auch nötig haben, ist er sicher, denn nebst den beiden bestehenden Partys Quattro Stagioni und Freitanz sowie allen weiteren geplanten Events, übernimmt Igor Ranfaldi mit Solevents am 20-jährigen Jubiläum von Gentediaare die Leitung der Party mit dem italienischen Flair. «Mein Onkel hat mich eng begleitet, als ich mich die ersten Male als DJ versuchte und dass ich jetzt das Schaffen seines Teams weiterführen darf, ehrt mich», meint Ranfaldi.

Bis die Übergabe im November so weit ist, freut sich Igor Ranfaldi aber noch auf die Feuertaufe der ersten eigenen Party von Solevents im Kofmehl in knapp zwei Wochen.

Hinweis: Freitanz (Ü20) findet am Mittwoch, 25.05.2022, im Kofmehl statt.

