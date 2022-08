Nachruf auf den Solothurner Joseph "Seppi" Misteli

Nachruf Der Weinkenner ist gegangen: Joseph «Sepp» Misteli ist Anfang August verstorben Der Mitbegründer des Vini Al Grappolo ist mit 73 Jahren zu Hause gestorben. Judith Frei Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sepp Misteli am Strassenfest anlässlich des 30. Geburtstags des Restaurants Vini. Hansjörg Sahli (19. August 2017)

Es wäre Sepp sicher nicht recht gewesen, dass man in der Zeitung einen Nachruf über ihn publiziert, davon sind seine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen vom Vini überzeugt. Joseph «Sepp» Misteli gehörte mit Jürg Tanner und Markus Hubler zum Gründertrio. Letzterer ist vor zehn Jahren verstorben. Jetzt ist Joseph «Sepp» Misteli Anfang August mit 73 Jahren für immer eingeschlafen.

Schon seit einigen Jahren hat sich Sepp Misteli aus dem Tagesgeschäft im Vini zurückgezogen, bis zuletzt blieb er aber Verwaltungsratspräsident.

Anlässlich des 20. Jubiläums des Restaurants: Markus Hubler, Rolf Schoeb und Sepp Misteli (von links). Oliver Menge (Juni 2007)

Er hatte ein grosses Verantwortungsbewusstsein für die Menschen um ihn herum, erinnert sich das Vini-Team. Sei es im Umgang mit den Weinproduzenten in Italien, den Mitarbeitenden oder den Vini-Gästen. Sein Credo: Die Gäste können sich nur wohlfühlen, wenn das auch die Mitarbeitenden tun.

Joseph «Sepp» Misteli kommt aus einer Gastronomie-Familie. Seine Grosseltern, Louise und Oskar Misteli-Gasche, haben die Weinstube in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts am Friedhofsplatz geführt. Als junger Mann schloss er sich 1974 der Genossenschaft Kreuz an, dort hat er schnell die Rolle als Weinmeister bekommen. Er hatte eine Faszination für den Entstehungsprozess des Weines. Als gelernter Drogist hat er genau verstanden, wie dieser Prozess aussieht.

Doch neben den technischen waren ihm auch die zwischenmenschlichen Beziehungen wichtig. Der ausgebildete Sozialarbeiter hat am Landhausquai die Betreuung von Genossenschaftsmitgliedern übernommen, die ausserhalb des «Kreuzes» kaum die Möglichkeit und Chance bekommen hätten, erwerbstätig zu sein.

Ab 1983 fokussierte er sich auf seine Liebe zum Wein und baute den Direktverkauf von italienischen Weinen in Solothurn auf: Das Vini Al Grappolo ist entstanden. Später folgte das Restaurant und dann die Hafebar.

«Er hat das Vini über all die Jahre auf eine so schöne Art geprägt. Seine Gesinnung und sein Wirken werden uns auch weiterhin ein Vorbild sein», sagt Nicole Plüss vom Vini.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen