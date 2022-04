Stadtplanerin der Stadt Solothurn Gabriela Barman im Interview

Interview Stadtplanerin über Nachhaltigkeit in Solothurn: «Der sorgfältige Umgang mit dem Stadtbild ist für mich als Architektin und Planerin auch nachhaltig» Die Chefin Stadtplanung und Umwelt, Gabriela Barman, spricht über die Herausforderungen, Solothurn nachhaltig zu gestalten. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Chefin Stadtplanung/Umwelt Gabriela Barman. Hanspeter Bärtschi

Frau Barman, 2004 wurde die Stadt Solothurn erstmals mit dem Label Energiestadt ausgezeichnet. Was ist seither passiert?

Gabriela Barman: Sehr viel. Konkret ist es so, dass wir schon vor 2004 in vielen Teilbereichen sehr engagiert waren. Diese Engagements wurden mit dem Anstreben des Labels gebündelt. Alle vier Jahre werden wir rezertifiziert. Dies bedeutet, dass wir jährlich ein Monitoring vornehmen und schauen, wo wir aktuell stehen.

Wo liegen hier die Herausforderungen?

Die Thematik ist komplex, und es braucht immer wieder politische Entscheide, die von gewissen Gremien abgesegnet werden müssen. Gesteuert werden wir dabei von Bestrebungen, aber auch von den Entwicklungen im Energiebereich. Der sorgfältige Umgang mit dem Stadtbild ist zum Beispiel für mich als Architektin und Planerin auch nachhaltig. Zudem: Was heute «State of the Art» ist, kann morgen schon veraltet sein. Das heisst: Wir wollen am Puls bleiben, dynamisch reagieren, uns informieren und austauschen. Ein Meilenstein war 2013 der Entscheid der Gemeindeversammlung, dass sich die Stadt an den Vorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft orientieren soll.

Die Zertifizierung ist in sieben Bereiche – von Raumordnung über Kommunikation bis hin zu Klimawandelfolgen – eingeteilt. Wo steht die Stadt aktuell?

Ein grosses Thema ist die Mobilität. Da muss und will die Stadt eine Vorbildrolle übernehmen. Wir müssen nicht nur schauen, dass der Verkehr rollt – und zwar am richtigen Ort, sondern selber unseren Teil dazu beitragen, indem wir das Fahrrad oder den ÖV nutzen. Potenzial sehen wir auch im Bereich Kommunikation. Nach dem Motto «Tue Gutes und sprich darüber» möchten wir mehr nach aussen tragen, was im Innern abläuft. Ein Beispiel ist die sorgfältige Planung, Ausführung und Bewirtschaftung der stadteigenen Bauten.

Im Bereich Versorgung sind wir sehr froh über die Zusammenarbeit mit der Regio Energie Solothurn. Über diese wird die Stadt seit 2007 mit Fernwärme aus der Kebag beliefert.

Wo sieht man konkret die Bemühungen der Stadt zu mehr Nachhaltigkeit?

Stadtplanerin Gabriela Barman im Gespräch. Hanspeter Bärtschi

Eine Übersicht verschafft man sich am besten, in dem man regelmässig auf unsere Website geht. Da ist alles aufgelistet – und wir verkünden im Blog, was aktuell läuft. Das Engagement ist vielseitig. So ist unter anderem der Werkhof mit Elektrowagen unterwegs. Unkraut wird nicht mehr mit Gift, sondern mit Heisswasser bekämpft. Wir haben an diversen Standorten Velopumpen errichtet, die für die Allgemeinheit bestimmt sind. Die Stadtverwaltung benutzt E-Bikes und verteilt die interne Post mit einem Cargo-Velo; zudem sponsert die Stadt ein carvelo2go, welches in der Velostation am Hauptbahnhof gemietet werden kann. Tempo-30-Zonen sollen einerseits Lärm- und Abgasemissionen einschränken und andererseits dazu motivieren, mehr zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs zu sein. Was uns auch beschäftigt: Aufgrund der Klimaveränderungen sind die öffentlichen Räume vermehrt zu begrünen. Dabei müssen Bäume gewählt werden, welche hitzebeständig sind. Nicht alle einheimischen Bäume kommen mit den Klimaveränderungen klar.

Haben Sie noch einen persönlichen Tipp?

Die Stadt Solothurn legt grossen Wert darauf, Arbeiten und Projekte sorgfältig zu planen. Auch im Privaten lohnt es sich, weitsichtig zu handeln. Das heisst, egal was man plant oder anschaffen möchte: Wichtig sind nicht nur der Anfang und die Realisierung der Idee, sondern das Projekt muss bis zum Ende seines Lebenszyklus begleitet und immer wieder hinterfragt werden.

Wo kann der Einzelne die Stadt unterstützen?

Wer das bestehende Angebot nutzt, bewusst auf dem Wochenmarkt einkauft oder das Solothurner Gewerbe berücksichtigt, trägt zur Nachhaltigkeit bei. Es sind oft einfache Themen, die einen grossen Unterschied machen: das Auto ab und zu stehen lassen, mit der Stofftasche einkaufen gehen oder auf dem Balkon ein Minihochbeet anlegen.

