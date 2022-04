So geht ein nachhaltiges Leben in der Stadt Solothurn

Ratgeber Fünf Tipps: Wie man in der Stadt Solothurn Nachhaltigkeit in den Alltag integriert Die Stadt bietet schon heute viele Stützen, wie der Alltag umweltfreundlich gestaltet werden kann. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

In Solothurn bieten nicht nur inzwischen unzählige Modeläden nachhaltige Labels an, auch die Zahl an Secondhandangeboten hat zugenommen – und diese Läden sind weit entfernt von «altbacken» und «muffig», sondern legen Wert auf gute Qualität und schöne Kleider.

Immer wieder gibt es auch – vor allem für Kindermode – Börsen oder man findet coole Kleider an Flohmärkten. Zudem gibt das offene Nähatelier «Gemeinsam Kleidsam» Tipps, wie man Heimtextilien, Kleider und Stoffe aufwerten oder flicken kann – oder wie daraus ein individuelles Einzelstück entsteht.

Cool sind auch private Kleidertauschpartys mit Freundinnen, im Quartier, im Verein. Dazu plaudern und sich darüber freuen, dass das Kleidungsstück, das nicht mehr passt oder gefällt, jemand anders glücklich macht.

Der Wochenmarkt am Mittwoch- und Samstagvormittag in der Altstadt bietet sich an für nachhaltiges Einkaufen – vor allem, wenn noch die Stofftasche mitgenommen wird. Zusätzlich gibt es aber auch viele Bioläden und Restaurants, die auf Regionalität setzen und ein saisongerechtes Angebot führen.

Einen Unverpackt-Laden, der gänzlich auf Verpackungen verzichtet, gibt es so zwar noch nicht, aber diverse Läden bieten zumindest schon die Möglichkeit, gewisse Produkte unverpackt einzukaufen. Wer dem Foodwaste entgegenwirken will: Beim Alten Spital gibt es eine Restessbar und die App «Too Good to Go» wird von immer mehr Solothurner Betrieben unterstützt.

Auf so-mobil.ch findet man viele Ideen zu diesem Thema. Hinzu kommen Leihvelo-, Carsharing- und ÖV-Angebote, die nicht nur für Touristen spannend sind. Und warum in den Ferien in die Ferne schweifen: Auch das Solothurner Wanderwegnetz hat viel zu bieten. Wer mit dem Velo unterwegs ist, kann sich im Notfall an den Energiestadt-Pumpstationen die Räder auffüllen.

Dabei geht es nicht nur um Abfalltrennung und -entsorgung in den von der Stadt zur Verfügung gestellten Sammelstellen. Flohmärkte, Brockenstuben, Tauschbörsen sind auch gute Adressen. Zudem: Manchmal lohnt es sich, etwas flicken zu lassen. Für elektronische Geräte bietet der Verein Flick+Werk gute Dienste.

Bücher wandern in die öffentlichen Bücherschränke oder können in der Zentralbibliothek ausgeliehen werde. Und Spielsachen findet man in der Ludothek – oder im Austausch mit Freunden und Nachbarn. Und mit etwas Fantasie und handwerklichem Geschick wird gerade bei Möbel rasch aus Altem wieder ein neues Schmuckstück.

Verschiedene Anlässe in und rund um Solothurn helfen mit, sich zu informieren und sich nachhaltig zu verhalten. Spannende Diskussionen und neue Ideen entstehen an Workshops, bei Flohmärkten, bei Gesprächen an der Setzlingsbörse im Quartier oder beim Flanieren durch das Angebot der so.grün-Messe für Nachhaltigkeit im Kapuzinerkloster (7./8. Mai).

Eine Übersicht über das nachhaltige Angebot der Stadt Solothurn findet man zudem auf den Websites von «Solothurn im Wandel» (mit Veranstaltungen und Nachhaltigkeits-Stadtplan), der Energiestadt Solothurn (mit Blog) und dem Mobilitätsprogramm des Kantons «so!mobil».

