Das Solothurner Gässliquartiert hat einen starkten Zusammenhalt

Nachhaltiges Solothurn Ein Blick in das Solothurner Gässliquartier: Wo Nachhaltigkeit gelebt wird Im Solothurner Quartier südlich der Langendorfstrasse ist der Zusammenhalt gross. Nachhaltigkeit spielt bei den Bewohnenden eine zentrale Rolle. So organisieren sie sich. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Diese Steinmauer ist dank dem ganzen Quartier entstanden. Corinne Glanzmann

Drei Frauen sitzen am Tisch und strahlen sich an: «Ja, wir haben ein richtig schönes Nachbarschaftsverhältnis», sind sie sich einig. Evi Hostettler ist 73 Jahre alt und wohnt seit 22 Jahren im Quartier südlich der Langendorfstrasse.

Daniela Schönbächler ist 53 – und bewohnt seit 1996 das Haus ihrer Grosseltern. Seit 2003 wohnt auch die 47-jährige Deborah Hasler im Quartier. «Wie heisst eigentlich unser Quartier?», fragen sie sich und einigen sich auf Gässliquartier. Immerhin heisse ja das Quartierfest «Gässlifest».

Das Gässliquartier sieht von aussen ganz normal aus. Aber wie sich die rund 12 Parteien in den vergangenen Jahren arrangiert haben, könnte beispielhaft für viele andere Quartiere sein. So unterschiedlich dessen Bewohner in gewissen Belangen sind Evi Hostettler erzählt:

«Wir sind wirklich eine Gemeinschaft und füreinander da.»

Ist jemand krank, übernimmt man den Einkauf, feiert ein Nachbar Geburi, versammelt man sich schon mal ganz spontan zu einem Ständchen vor dessen Haustür. Und auch während des Lockdowns wurde jeweils sonntags gesungen.

Doch nicht nur auf sozialer Ebene, begegnet man sich auf Augenhöhe – gerade, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, sind die Strukturen innerhalb des Quartiers vorbildlich. Deborah Hasler erklärt:

«Für den Austausch von Werkzeugen und Dienstleistungen haben wir einen Gruppenchat.»

Und dabei gehe es um weit mehr als «Ich brauche … wer hat?». Dies funktioniere so gut, dass man wirklich immer zuerst die Nachbarn frage, bevor man sich zum Beispiel ein neues Gerät anschaffe, weiss Daniela Schönbächler zu berichten.

Hier im Gässliquartier trifft man sich auch gerne nur für das Gesellige. Corinne Glanzmann

Mit Autos hilft man sich aus, im Frühling gibt man überschüssige Setzlinge weiter – und immer wieder hilft man sich auch mit Manpower: Jede Familie hat Anspruch auf einen jährlichen «Happy Day». Das heisst konkret: Wer ein grösseres Garten- oder Hausprojekt hat, darf im Gruppenchat einen Aufruf machen und um Hilfe bitten.

So konnte Deborah Hasler zum Beispiel eine Steinmauer realisieren. «Ohne meinen Nachbarn, der mich mit Kraft, Hilfsmitteln und Wissen unterstützt hat, hätte ich mir so eine Mauer niemals leisten können», ist sie dankbar.

Weitergeben anstatt wegwerfen

Einer der Nachbarn arbeitet in einem Brockenhaus und ist darum Ansprechperson, wenn man Hausrat abzugeben hat – und wenn jemand was braucht, dann hilft er gerne suchen. Zudem organisiert das Quartier ab und zu ein Bring-und-Hol-Tag. «Früher – als unsere Kinder noch jünger waren – haben wir uns auch beim Kinderhüten oder beim Mittagessen kochen abgewechselt», so Hasler, die als alleinerziehende Mutter diese Nachbarschaftshilfe sehr schätzt.

Sowieso: Gekocht und gefeiert wird viel. Ein spontanes Fondue im Winter über dem Feuer, ein Apéro an einem warmen Sommerabend. Hat jemand zu viel Gemüse im Garten, teilt er es mit den Nachbarn, wird Pesto gemacht, verschenkt man ein paar Gläser im Quartier – und ab und zu finde man am Sonntag auch einen warmen Zopf vor der Tür. Unvergessen bleibt auch der Abend als die Nachbarin mit afghanischen Wurzeln das ganze Quartier bekochte.

Evi Hostettler erzählt, dass es natürlich einen etwas aktiveren Kern gebe: «Aber der Rest macht immer in einem gewissen Masse mit. Einzelgänger gibt es hier keine. Das sieht man auch daran, dass die Vorhänge vor den Fenstern immer mehr verschwunden sind. Hier braucht man sich nicht zu verstecken und schaut zueinander.»

Gerne teilt man darum auch die eigene Infrastruktur: Da kommt es schon vor, dass man plötzlich die Nachbarn im Pool hat, bei der Nachbarin im Atelier töpfern darf und das ungenutzte Trampolin einfach in den nächsten Garten wandert, wo es wieder rege im Einsatz stehen darf.

Ist das zu viel Nähe?

Kann das manchmal nicht auch zu viel Nähe sein? «Nein, wir respektieren auch, wenn jemand mal Ruhe braucht», erzählt Deborah Hasler – und sie ergänzt: «Und wir sagen dem anderen auch, wenn uns mal was stört.» Über die Jahre habe man ein Gespür für die Gemeinschaft entwickelt, kennt die Marotten der Anderen und nimmt Anteil.

«Gefühle haben in unserem Quartier viel Platz. Geht es jemandem schlecht, dann wird man getragen. Stirbt ein Haustier, wird man getröstet. Vor allem lachen wir aber viel miteinander. Und die Tatsache, dass ganz viele von uns schon seit vielen, vielen Jahren hier wohnen, zeigt doch, dass eben genau diese Empathie untereinander auch ein Zeichen von Nachhaltigkeit ist», sind sich die drei Frauen stellvertretend für das ganze Quartier einig.

