Velobörse Stadt Solothurn: Interesse sinkt – das ändert sich nun

Nachfrage sinkt Velomarkt Solothurn in Schwierigkeiten: Nun wird der Anlass umgetauft und die Werbetrommel stärker gerührt Seit Jahrzehnten gibt es den Velomarkt in Solothurn, am 1. April findet er wieder statt. Nur werden Angebot und die Nachfrage immer kleiner. Woher kommt das nachlassende Interesse? Und wie sieht es in anderen Städten aus? Judith Frei Jetzt kommentieren 21.03.2023, 05.00 Uhr

Ohne Trubel: So sah der Velomarkt 2022 auf dem Kreuzackerplatz aus. José R. Martinez (2022)

Noch vor wenigen Jahren war während des Velomarkts auf dem Kreuzackerplatz Hochbetrieb. Mit Gitterabsperrungen hat das Organisationsteam dafür gesorgt, dass der Verkauf im geordneten Rahmen abläuft.

Der Anlass findet schon seit rund 40 Jahren immer kurz vor den Frühlingsferien statt. So können sich Familien vor den Ferien mit guten Occasion-Velos ausstatten, erklärt Heinz Flück. Er ist im Vorstand der Organisation Pro Velo Solothurn, die den Velomarkt mit dem VCS Solothurn organisiert.

Heinz Flück ist im Vorstand von Pro Velo Solothurn. Bild: Solothurner Zeitung

Immer weniger Velos und Besucher am Velomarkt

Nun ist der Betrieb merklich zurückgegangen. Der Anlass sei zwar immer stark wetterabhängig gewesen und bei niedrigen Temperaturen habe es immer wenig Publikum gehabt, so Flück. Anfang April laufe man schnell Gefahr, dass es schneit oder noch sehr kalt sei.

Die Zahlen zeigen aber, dass es sich beim Rückgang nicht lediglich um Schwankungen handelt: 2016 sind 455 Velos zum Verkauf abgegeben worden. Davon wurden 274 verkauft. Letztes Jahr sind 106 von 191 verkauft worden. Das Interesse schwindet von Jahr zu Jahr. Im vergangenen Jahr sei es sogar ein Nullsummenspiel gewesen, erinnert sich Flück.

Für den Anlass werden jedes Jahr knapp 3000 Franken ausgegeben. Mit den 10 bis 15 Prozent Kommission, die die Organisatoren für ein verkauftes Velo verlangt, werden die Aufwände getragen. Wenn das Interesse weiter abnehme und für den Anlass Geld ausgegeben werden müsse, dann müsse sich das OK grundsätzliche Fragen stellen, ist Flück überzeugt.

Die Zahlen verheissen nichts Gutes. Insbesondere bei Velos, die sehr oft verkauft wurden: Kindervelos. 2016 wurden 83 dieser Velos verkauft, vergangenes Jahr waren es lediglich 23. «Es ist sehr auffällig, wie der Verkauf der Kindervelos zurückgegangen ist», sagt Heinz Flück. Kinder wachsen schnell aus ihren Velos aus, sie werden also nur für kurze Zeit von einem Kind benutzt, ein Occasion-Fahrrad bietet sich hier an.

Kaum mehr Kindervelos wurden in den vergangenen Jahren verkauft. Bild: José R. Martinez (2022)

Namenswechsel und mehr Werbung

«Ich vermute, dass es einen Mentalitätswandel gegeben hat», sagt Flück. «Die Eltern kaufen lieber ein neues Rad für ihre Kinder.» Das sei heute möglich, da es mehr Angebote für billige Velos gebe. Gleichzeitig gibt es auch Online-Märkte. Man kann zeitunabhängig ein Occasion-Velo erwerben.

Nach dem schwachen vergangenen Jahr habe man heuer die Werbetrommel stärker gerührt. Gleichzeitig wurde der Anlass umgetauft: Neu heisst er Velobörse und nicht mehr Velomarkt. So wie die anderen Börsen in der Schweiz.

In der Schweiz gibt es knapp 100 Velobörsen pro Jahr, bis zu 10’000 gebrauchte Velos werden so verkauft. Pro Velo Schweiz hat bislang keine negativen Meldungen aus den Regionen gehört, die Saison hat aber auch gerade erst angefangen. An der Velobörse, die am vergangenen Wochenende in Zürich stattgefunden hat, habe man ungefähr gleich viel Velos wie letztes Jahr verkauft – zwar zu einem leicht erhöhten Preis.

Warum wollen die Solothurner keine gebrauchten Velos kaufen? Bild: José R. Martinez (2022)

In Olten, wo der Markt stets Ende April stattfindet, habe man in den letzten Jahren auch einen leichten Rückgang verspürt, da das Jahr 2019 ein ausserordentlich gutes Jahr war, wie Lisbeth Sutter von Pro Velo Region Olten erklärt.

Die Velobörse laufe auch noch gut, seit sie nicht mehr auf der Holzbrücke, sondern beim Werkhof stattfinde, sagt Sutter erfreut. Dort werden auch noch viel Kindervelos angeboten und verkauft. Dafür keine Elektrovelos, da man nicht abschätzen könne, in welchem Zustand sich die Batterie befindet.

Zurück nach Solothurn. Hier ist Heinz Flück gespannt, wie die Velobörse am Samstag, 1. April, läuft. Er hofft, dass der Negativtrend gestoppt werden kann.

