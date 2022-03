Nächste Runde im Streit um die Höfli-Nutzung bei der Couronne

Nach Bundesgericht Streit um «Höfli»-Nutzung der Solothurner Couronne: Nachbar muss sein Lärmgutachten selber bezahlen Das Seilziehen um die «Höfli»-Nutzung des Solothurner Restaurant und Hotel «La Couronne» ging vor Bundesgericht auf einem Nebenschauplatz weiter. Urs Mathys Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Der Innenhof des Solothurner Hotels La Couronne. Wolfgang Wagmann/Archiv

Noch ist nicht entschieden, in welchem Umfang der Innenhof des Solothurner Hotels La Couronne gastronomisch genutzt werden darf. Der Besitzer einer Nachbarliegenschaft hat im Oktober 2020 mit einer Beschwerde vor Bundesgericht erreicht, dass die Stadt Solothurn vor der Nutzungsbewilligung zuerst ein Lärmgutachten gemäss Lärmschutzverordnung (LSV) erstellen lassen muss. Grund: Eine zu befürchtende Überschreitung der Lärmgrenzwerte.

Das Bundesgericht wies die städtische Baubehörde damals mit der Feststellung zurecht, dass die Zusatznutzung nicht isoliert, sondern die Gesamtlärm-Summe aller «Höfli»-Nutzungen zu beurteilen sei. Denn es bestehe «Grund zur Annahme, die Belastungsgrenzwerte könnten vorliegend überschritten sein». Erst gestützt auf ein amtliches Lärmgutachten könne der Betrieb – allenfalls unter Auflagen – bewilligt werden.

Forderungen mit Privatgutachten untermauert

Während die entsprechenden Schritte immer noch hängig sind (siehe Kasten), ist der Rechtsstreit mit dem Nachbarn, der auch schon dem Um- und Ausbau des Hotels Krone über Jahre hinweg immer wieder juristische Steine in den Weg gelegt hatte, um ein weiteres Kapitel reicher geworden. Der Nachbar hatte nämlich für seinen Feldzug gegen das Projekt schon 2019, in der Verhandlung vor dem Solothurner Verwaltungsgericht, ein privat in Auftrag gegebenes Lärmgutachten präsentiert.

Lärmgutachten Der «Fall Höfli» ist weiterhin ungelöst Bevor die Stadt Solothurn den Betreibern des Hotels La Couronne die gastronomische Nutzung des Innenhofs bewilligen kann, muss mit einem neutralen Lärmgutachten nachgewiesen werden, dass mit der Zusatznutzung die Lärmgrenzwerte nicht überschritten werden. So hat es das Bundesgericht im Oktober 2020 auf Beschwerde eines benachbarten Liegenschaftsbesitzers angeordnet. Seither ist viel Zeit verstrichen, doch im «Fall Höfli» ist man noch nicht viel weiter gekommen: «Es haben Kontakte zwischen dem Stadtbauamt und der Genossenschaft Baseltor stattgefunden», erklärt Stadtschreiber Hansjörg Boll auf Anfrage. Die Genossenschaft Baseltor als Betreiberin der «La Couronne» müsse der Stadt noch «ein Betriebskonzept und ein Lärmgutachten einreichen, wenn sie den südlichen Aussenbereich – Terrasse und Hof – nutzen will», so Boll weiter. Diese Dokumente seien «noch nicht bei der Stadt eingetroffen». Der Stadtschreiber nennt auch gleich einen plausiblen Grund: «Es gab hier wohl auch als Folge der Pandemie gewisse Verzögerungen.»

Mit Folgekosten von nicht weniger als 17'038.90 Franken – so viel jedenfalls machte der Nachbar nun in einer weiteren Beschwerde vor Bundesgericht geltend. Diese Summe hätten ihm die im vorangegangenen Prozess unterlegenen Baurechtsinhaberin (Swiss Prime Anlagestiftung) und die Hotel-Betreiberin (Genossenschaft Baseltor) gefälligst zu bezahlen.

Der streitbare Nachbar argumentierte, dass seine Auslagen für ein privates Gutachten sehr wohl eine notwendige Auslage darstelle und somit ein Ersatzanspruch bestehe. Schliesslich habe es die Stadt Solothurn verpasst, ihrer Pflicht zur Abklärung der Lärmsituation nachzukommen.

Das Bundesgericht lässt ihn diesmal abblitzen

In ihrem Urteil (1C_302/2021, publiziert am 1. März 2022) kommt die I. öffentlich-rechtliche Abteilung des Bundesgerichts nun aber zu einem anderen Schluss: «Nach der Lehre handelt es sich bei den Auslagen für ein Privatgutachten in der Regel nicht um notwendige und damit entschädigungspflichtige Kosten», heisst es da.

Eine Ausnahme bestehe nur dann, «wenn die Expertise wesentliche neue Erkenntnisse gebracht» hätte, was hier aber nicht der Fall sei. Dies umso weniger, als das Parteigutachten des Beschwerdeführers «teilweise von ungenauen bzw. falschen Angaben ausgehe». Der kantonalen Vorinstanz sei wegen ihres negativen Entscheides nicht Willkür vorzuwerfen und die Beschwerde des Nachbarn somit unbegründet.

Der abgeblitzte Beschwerdeführer bleibt damit nicht nur auf den Kosten seines Gutachtens sitzen, sondern hat auch die Kosten von 2000 Franken für das bundesgerichtliche Verfahren zu übernehmen. Dazu kommen auch noch Parteientschädigungen von je 2000 Franken an die beiden Gegenparteien.

