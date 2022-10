Mythos-Zahl 11 Solothurner Illustratorin Aline Studer ermöglicht einen einzigartigen Blick in die St.-Ursen-Kathedrale Illustratorin Aline Studer spürte in ihrer Infografik dem Mythos um die Zahl 11 in der St.-Ursen-Kathedrale nach. Die Langendörferin lernte dabei nicht nur viel über die berühmteste Kirche Solothurns. Christoph Krummenacher Jetzt kommentieren 09.10.2022, 05.00 Uhr

Als Teenager, während ihrer Kantizeit, ging sie mittags mit ihren Klassenkameradinnen in die Stadt und ass auf der Treppe der St.-Ursen-Kathedrale zu Mittag. Ganz so wie die Figuren auf dem Poster, das die Illustratorin Aline Studer nun entworfen hat. Die Infografik trägt den Titel «Das 11×11 der St.-Ursen-Kathedrale» und zeigt neben einem Querschnitt durch die Kirche verschiedene Aspekte, wo die legendäre Solothurner-Zahl eine Rolle spielt.

Viele Infos und Illustrationen auf einer Fläche von etwa 90×120 Zentimetern: Die Infografik über die Solothurner St.-Ursen-Kathedrale beleuchtet den Mythos um die Zahl 11. zvg/Aline Studer

Die Infografik ist ihre Abschlussarbeit an der Hochschule Luzern, wo Studer den dreijährigen Studiengang «Illustration Nonfiction» absolviert und soeben abgeschlossen hat. In der Wahl ihres Abschlussprojekts sei sie frei gewesen, erzählt die Illustratorin, welche in Langendorf aufgewachsen ist.

Das Wahrzeichen der Stadt Solothurn begleitete Aline Studer daher schon seit ihrer Kindheit. Für die Illustration fertigte sie zunächst zahlreiche Handskizzen an, um den richtigen Blickwinkel zu finden, setzte sich mit Perspektive und den Grundrissplänen auseinander und entschied schliesslich, wie sie die Kathedrale «aufschneiden» wollte.

Ein Ausschnitt aus dem Plakat: Bei der perspektivischen Zeichnung orientierte sich Aline Studer an den genauen Plänen der Denkmalpflege. zvg

«Eine solche Schnittzeichnung hatte ich zuvor noch nie gemacht. Die Pläne der Denkmalpflege konnte ich als Anhaltspunkte nutzen, die perspektivischen Verzerrungen konstruierte ich dann selbst. Mir war es wichtig, dass nichts erfunden ist, was man sieht. Zu Beginn wollte ich es darum sehr genau nehmen, aber dann habe ich gemerkt, dass dies zu zeitaufwendig wäre, und habe freier gearbeitet, mich für diese suchenden Linien entschieden. Ich habe diese danach bewusst stehen gelassen, zum Beispiel bei der Treppe, denn das gibt der Zeichnung auch einen eigenen Charakter.»

Die Illustration ermöglicht einen einzigartigen Blick ins Innere der Kathedrale. zvg

Dass Studer Illustration studierte, war eigentlich ein Zufall: Nach dem Gestalterischen Vorkurs in Basel bewarb sie sich für den Studiengang «Graphic Design», es klappte dann aber bei «Illustration» und das, obwohl die Studienplätze umkämpft sind. Ein Glücksfall.

«Erst während des Aufnahmeverfahrens habe ich mich wirklich besser über den Studiengang ‹Illustration Nonfiction› informiert und gemerkt, dass dieser eigentlich noch besser zu mir passt. Was sich nun rückblickend bestätigt hat, da es genau das ist, was ich machen möchte: komplexe Informationen anschaulich übersetzen und didaktisch sowie handwerklich geschickt darstellen.»

«Ich finde gerne neue Dinge raus und das habe ich auch bei dieser Arbeit über die St.-Ursen-Kathedrale.» zvg

Das Studium ist in verschiedene Module aufgebaut. Im analytischen Zeichnen übe man zu Beginn, Objekte ganz genau abzuzeichnen. Später werde es freier, mehr projektorientiert. Zum Beispiel ein fiktiver Auftrag für den Zoo Zürich, erzählt die 23-Jährige. Das Ziel des Studiums sei aber nicht, dass man am Schluss alles zeichnen könne.

«Es geht mehr darum, wie man als Illustratorin vorgeht, um etwas zeichnen zu lernen, wie man sich neue Methoden, Techniken oder Motive aneignet. Dass man weiss, welche Möglichkeiten es gibt zur Lösung von Problemen bei einem Auftrag oder Projekt. Im Studium schaut man sich all diese Möglichkeiten einmal an, später geht es darum herauszufinden, was einem liegt und was man gerne macht – und dass man dies dann selbst weiter vertieft.»

«Es ist schwierig abzuschätzen, wie lange so ein Projekt dauert.» zvg

Vier Monate hat Aline Studer an der Infografik gearbeitet. Das Resultat sehe vielleicht auf den ersten Blick nach wenig aus: ein einziges Plakat. Illustrationen und Infografiken brauchen jedoch viel Zeit, erzählt Studer. Recherchieren, skizzieren, Vorzeichnungen für Perspektive und Details, reinzeichnen, scannen, kolorieren in Photoshop, Texte schreiben, layouten, Typografie.

«Die Schwierigkeit ist, sich nicht zu verlieren in der Recherche, man muss möglichst früh anfangen und etwas umsetzen, das gefällt mir.»

«Aufträge zu generieren, wäre schön, aber ich will mich nicht zu sehr darauf verlassen.» zvg

Der grosse Zeitaufwand macht Illustrationen teuer und viele Leute wollten heute nicht mehr soviel Geld ausgeben wollen, erzählt Studer.

Aline Studer arbeitete bei den Zeichnungen mit Bleistift auf Papier. zvg

«Manche denken, dass die Fotografie dasselbe leisten könne wie die Illustration, oder können sich unter Illustration gar nichts mehr vorstellen. Aber eine gestalterische Umsetzung und bildliche Vermittlung von Information, das ist eben nicht Fotografie. Eine Illustration wird bewusst zusammengestellt, sie kann verschiedene Informationen gleichzeitig zeigen, kann einen Prozess erklären, Dinge weglassen oder hinzufügen, in etwas hineinschauen, die Perspektive frei wählen. Sie kann also etwas einfach und anschaulich erklären, was man sonst nicht zeigen könnte – so wie eben die Infografik der St.-Ursen-Kathedrale.»

Aktuell überarbeitet Studer die Infografik noch einmal. zvg

Jetzt, nach Abschluss ihres Studiums, sucht Aline Studer nach Aufträgen. Von der Illustration zu leben, ist schwierig, weiss sie. Manche verdienen erst zehn Jahre nach dem Studium genügend mit Aufträgen, um davon leben zu können – manche gar nie. Deshalb setze sie nun erst mal eigene Illustrationsprojekte um und verdiene andernorts Geld. Etwa mit ihrem Job im Steinmuseum, 6×11 Meter von der St.-Ursen-Kathedrale entfernt.

Das Plakat «Das 11×11 der St.-Ursen-Kathedrale» von Aline Studer ist nächste Saison (ab Mai 2023) im Steinmuseum Solothurn zu sehen.

