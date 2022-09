In Solothurn ist eines der grössten Hornfestivals Europas Zuhause

Musikfestival Internationale Solisten reisen an: Eines der grössten Hornfestivals in Europa findet in Solothurn statt Ob Experte oder Laien, an den Solothurner Horntagen gibt es für alle etwas. So wird Filmmusik von «Pirates of the Caribbean» sowie Schubert gespielt. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 13.09.2022, 11.59 Uhr

Legende: Ensembles traten in verschiedenen Leistungsstufen auf. Hans Blaser/Solothurner Zeitung

Glänzende Hörner, schwungvolle Töne: In Solothurn treffen sich auch diesen September rund 150 Hornistinnen und Hornisten zu Kursen und zwei öffentlichen Konzerten: Es sind die 4. Solothurner Horntage. «Sieben- bis achtzigjährige Schülerinnen und Schüler sind zwei Tage lang mit internationalen Stars zusammen: Das ist ein spannendes Konzept», sagt Leiter Andreas Kamber begeistert.

Die 4. Solothurner Horntage finden dieses Jahr hauptsächlich in der Kantonsschule statt, das Konzert der Dozentinnen und Dozenten erstmals im Konzertsaal. Dabei sind Grössen der Szene wie Radek Baborak und Pascal Deuber, die internationale Solisten sind. Sie treffen sich hier mit Hornisten jeglichen Alters und Dozierenden aus der Schweiz.

«Pirates of the Caribbean» und Schubert stehen auf dem Programm

«Es ist eines der grössten Hornfestivals in Europa», sagt Andreas Kamber. Meisterkurse, Workshops, Ensemblespiel, Konzerte: Alles ist dabei. Auch Anfänger können sich anmelden. Dazu gibt es eine Ausstellung exklusiver Hörner von den Gebrüdern Alexander aus Mainz. In den Workshops treffen sich Teilnehmer aus verschiedenen Ensembles, sie werden nach Leistungsstand zusammengestellt; die Kurse finden als Einzelunterricht statt.

Andreas Kamber, Initiant und Co-Leiter der 1. Solothurner Horntage. Alois Winiger (14. September 2019)

Die Horntage haben sich von anfänglich 50 Teilnehmern auf eine Zahl von 150 entwickelt, davon 20 Dozierende. «Es ist ein Nischenanlass, da es nur um das Horn geht», sagt Kamber. Und: «Es wäre schön, wenn wir noch mehr Publikum erreichen könnten.»

In den Ensembles werde viel Modernes gespielt, nicht nur Klassik. So steht zum Beispiel am Samstag Filmmusik aus «Pirates of the Caribbean» auf dem Programm, aber auch Robert Schuhmann. «Wir wollen mit der modernen Musik auch die jüngere Generation für das Horn gewinnen.» Das Horn sei sowohl das Instrument der Romantik als auch der Filmmusik.

«Der Klang hat mich absolut fasziniert»

Wie er es schaffe, internationale Hornisten nach Solothurn zu bringen? «Viele sind einfach begeistert von dieser wunderschönen Stadt, etwa Sibylle Mahni, die Professorin an der Hochschule Hanns Eisler in Berlin ist.» Von der Grösse des Anlasses her sei man jetzt an einer Grenze, da die Horntage an der Kantonsschule stattfinden.

Ensemble der Jüngsten bei der Probe an den ersten Solothurner Horntagen. Alois Winiger

Wie ist Kamber selber zum Hornfan geworden? «Der Klang hat mich absolut fasziniert», erzählt er, der ursprünglich aus Balsthal stammt. Er hat zuerst jahrelang Cello gespielt, auch damit die Matur gemacht; dann habe er in einem Konzert das Waldhorn gehört, und es habe ihn sofort gepackt.

In Zukunft könnte er sich auch kleine Konzerte etwa in den Strassen der Altstadt vorstellen, eventuell auch mit Alphörnern. Dazu erwarte man nächstes Jahr auch Anneke Scott, eine führende Exponentin des historischen Horns aus London, ein weiteres Highlight in der Zukunft.

Dozentinnen- und Dozenten-Konzert: Samstag, 17. September, um 19.30 im Konzertsaal Solothurn, Kollekte; Konzert der Ensembles: Sonntag, 18. September, um 16.30 in der Aula der Kantonsschule Solothurn, Kollekte.

