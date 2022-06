Musik Musikschülerinnen aus Solothurn verarbeiteten Corona-Jahre mit eigenen Songs: Nach Album und Kofmehl-Auftritt lebt der Traum von einer Tournee Mit Songwriting gegen den Corona-Blues. 11 eigene Songs haben Solothurner Musikschülerinnen und -schüler geschrieben und diese in einem Tonstudio aufgenommen. Fabio Vonarburg 09.06.2022

Die Plattentaufe fand im Kofmehl statt. Hier singt die 13-jährige Hannah. Zvg/Roger Stöckli

Schreibe einen Song. Einen der es würdig ist, dass er auf einer CD verewigt wird und alle ihn streamen können. Und dann geh ins Kofmehl, stell dich auf die Bühne und sing dein Lied vor Publikum. Wohl die wenigsten würden dies tun, würden sie dazu aufgefordert. So viel Mut wie es dazu braucht und so gross die Herausforderung ist, ein eigenes Lied zu schreiben.

Eine Herausforderung, die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Solothurn angenommen haben, und ein Album mit elf Songs kreiert haben, bei dessen Hören man staunt, zu was teils erst Elfjährige fähig sind. So professionell klingt das Ganze, so berührend die Lyrics.

«Es ist da und es bleibt, und mit dem müssen wir leben.»

Sara Fluri Rutz kann es selber nicht fassen, was in den letzten zwei Jahren entstanden ist. Die Gesangslehrerin lancierte zu Beginn der Coronapandemie ein Projekt, das immer grösser wurde und kürzlich den Höhepunkt auf der Bühne des Kofmehls erreichte.

Eindrücke von der Plattentaufe im Kofmehl. zvg

Die Plattentaufe war sehr emotional, wie die Bernerin erzählt, die seit elf Jahren an der Musikschule Solothurn unterrichtet. «Es war herzberührend wundervoll.» Einzelne Songzeilen «rühren mich zu Tränen».

«Take care of me, take care of you, take care of each other.»

Diese Zeilen hat Anja geschrieben, eine Schülerin, die sich viel Gedanken um unsere Umwelt macht. Im Song fragt sie den Wind, die Sonne und den Himmel nach Rat.

Es sei ihren Schülerinnen gelungen bewegende Texte zu schreiben, sagt Fluri. In vielen geht es um die Pandemie. Die CD sei ein Rückblick, eine Verarbeitung der zwei Corona-Ausnahmejahre – «und soll als Augleich zu den vielen Unsicherheiten und Ängsten ein nachhaltiger musikalischer Lichtblick sein. Etwas positives, musikalisches, was aus dieser speziellen Zeit bleiben wird.» Das entstandene Album trägt den Namen «Me, Myself & My Song» und kann in wenigen Tagen über Spotify und iTunes gestreamt werden. Zudem kann die CD über die Musikschule für 15 Franken gekauft werden. Und wie dies auch professionelle Musikerinnen und Musiker tun, wurde zum einen Song ein Musikvideo produziert.

In diesem performt Alba ihren Song «Bubbles» zuoberst auf der Treppe der St. Ursen-Kathedrale. Zu diesem Zweck wurde extra eine Flügel dort hinauf transportiert. Die Treppe der St. Ursen-Kathedrale ist ein Ort, der an eine andere Aktion der Musikschule erinnert, die für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Im April 2016 veranstaltete die Musikschule einen riesigen musikalischen Flashmob mit bis zu 300 beteiligten Schüler. Die damalige Initiantin: Sara Fluri Rutz.

«Für uns gibt es nur noch eins, zu wissen, alles geht vorbei.»

Und was sagen die Schülerinnen zum Songwriting-Projekt während der Pandemie? «Mir hat es sehr geholfen zu musizieren», erzählt Luxmitha dem Regionalsender Tele Bärn, der auf das Projekt aufmerksam wurde. «Und es hilft mir auch durch schwierige Zeiten durchzugehen», ergänzt die Kantischülerin, die das Projekt gleich zu ihrer Maturaarbeit machte. Und Hannah berichtet, wie sie dank dem Schreiben des Liedes Druck abbauen konnte. «Sobald ich es aufgeschrieben hatte, war dieser weg.»

Songwriting sei wie das Führen eines musikalischen Tagebuches, hält die Gesangslehrerin fest, welche basierend auf den Texten der Schülerinnen und Schüler die passende Musik arrangiert hat. Derart begeistert vom Auftritt im Kofmehl denkt Sara Fluri Rutz bereits weiter, träumt von einer kleinen Tournee mit ihren Solothurner Gesangstalenten.

Zvg/Roger Stöckli Zvg/Roger Stöckli Zvg/Roger Stöckli Zvg/Roger Stöckli Zvg/Roger Stöckli Zvg/Roger Stöckli Zvg/Roger Stöckli Zvg/Roger Stöckli Zvg/Roger Stöckli

Frage zum Schluss an die Gesangslehrerin: Was muss man wissen, wenn man sich nun selber an das Schreiben eines Liedes wagen will: «Der Zauber des Songwritings ist, dass man nichts erzwingen kann.» Man müsse es geschehen lassen. Und, wie die Schülerinnen und Schüler, üben und dranbleiben.