Die Solothurner Band Supersiech hat eine neue Single

«Supersiech» Der finnische Sidi Abdel Assar: Über diese verpasste Liebe singt die Solothurner Band in der neuen Single «Kaipausta» Neue Single und neuer Gitarrist am Start: Die Solothurner Band Supersiech schlägt ein neues Kapitel auf und spielt – wortwörtlich – bald auf dem Gipfel. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Die Band Supersiech in ihrem Bandraum in Deitingen. Von links: Dülü Dubach, Thomi Christ, Tobi Knuchel und Milad Ataschi. Carole Lauener

«Kennet Dir das Gschichtli scho», singt Mani Matter im Lied «Dr Eskimo». Damals, als er das Lied schrieb, hätte er wohl nicht damit gerechnet, dass seine Geschichten noch 50 Jahre nach seinem Tod schweizweit bekannt sind.

Dazu gehört auch die arabische Ballade, wie Mani Matter die Stilrichtung seines Liedes «Dr Sidi Abdel Assar vo el Hama» selber bezeichnete. Noch heute eines der wenigen Liebeslieder, das selbst Primarschülerinnen und -schüler mit Inbrunst singen.

Auch die Mitglieder der Solothurner Band Supersiech kennen selbstverständlich die tragische Geschichte von Sidi Abdel Assar vo el Hama, der früh am Morgen im Pyjama zwei schöne Augen sah, letztlich aber sich für eine billigere entschied – «wo nid so schön isch gsy, drfür e gschydi».

In ihrer neuesten Single, die man ab heute Freitag streamen und downloaden kann, nehmen die Solothurner Musiker das Lied von Mani Matter auf. Es ist aber alles andere als ein Cover, wie Tobi Knuchel, langjähriger Schlagzeuger von Supersiech betont und scherzend anfügt:

«Das wäre Blasphemie.»

So klingt der neueste Supersiech-Wurf «Kaipausta» dann auch ganz anders als die arabische Ballade von Mani Matter, auch der Text ist nicht derselbe. Doch was haben die beiden Songs dann gemeinsam? Es ist die Entscheidung für oder gegen eine mögliche grosse Liebe. Den einen Moment, an den man sich ein Leben lang immer wieder erinnert – sich manchmal hintersinnt, nicht doch anders gehandelt zu haben.

Sidi Abdel Assar vo el Hama schaut dabei in der Sahara in den hellen, klaren Himmel hinauf, der Protagonist in «Kaipausta» – was Sehnsucht auf Finnisch heisst – blickt aus den trüben Fenstern des fahrenden Zuges, der durch einen Birkenwald rauscht. Dabei erinnert er sich an damals, als ein «süesslechs-herbs Fluidum» über dem Zugsabteil lag, ihr Lächeln ihn hoffnungslos erwischte.

Doch als sie ihm sagte, «Chum mit mir», ist er im Zugabteil sitzen geblieben und nicht ausgestiegen.

Die neue Single «Kaipausta». zvg

Die Idee zum Lied kam Bandleader Dülü Dubach beim Spazieren, wie so oft. Er erinnerte sich dabei an eine Finnland-Reise, die er vor Jahren unternahm, dachte zurück an die Birkenwälder, die «einfach nicht aufhören» und die Dubach einfach nicht «ussem Grind» gingen. Für den Song kreierte er eine eigene finnische Weisheit: «Kuulen Kaipausta Koivuissa». Was so viel heisst wie:

«Ich höre die Sehnsucht in den Birken.»

Im Gegensatz zu früher sind die Bandmitglieder von Supersiech nicht mehr ganz so aufgeregt, wenn sie eine neue Single lancieren. Die Erfahrung hat sie gelernt, dass es kaum dazu kommt, dass die Radiosender diesen aufnehmen und rauf- und runterspielen. Sie haben eingesehen: «Dies liegt nicht in unserer Hand.»

Erhoffen würden sie sich dadurch vor allem eines: weitere Gigs. «Wir sind eine Liveband», sagt Tobi Knuchel. Derzeit läuft es Supersiech hierbei nicht schlecht, womit wir wieder bei Mani Matter sind. Am 8. Oktober spielen die Solothurner auf dem Weisshorngipfel, im Rahmen des Arosa-Mundartfestivals, das dieses Jahr besonders im Zeichen des 50. Todestages des Berner Troubadours steht.

Was uns zur Frage bringt: «Kennet Dir das neuste Bandmitglied scho?» Die Antwort lautet vermutlich nein. In den letzten Wochen hat Supersiech ein grosses Geheimnis daraus gemacht, wer Didi Meier an der Gitarre ersetzt. Tobi Knuchel:

«Im Netz wurde fleissig spekuliert.»

Doch nun ist das Geheimnis gelüftet. Es ist Milad Ataschi, der auch Teil der Solothurner Band Jamoon ist und die letzten Wochen sich intensiv in die Songs von Supersiech reinkniete, gemeinsam mit Dülü Dubach, Tobi Knuchel und Thomi Christ zum neuen Bandgroove fand.

«Es sind ‹gäbigi› Typen», sagt er zu seiner zweiten Bandfamilie, worauf Tobi Knuchel erwidert: «Das musst du jetzt sagen.» Milad Ataschi grinst breit und es steht fest: Er wird nie aus trüben Zugfenstern blicken oder hinauf in den klaren Himmel der Sahara und die Entscheidung bereuen, sich Supersiech angeschlossen zu haben. Er hat sich für die mögliche grosse Liebe entschieden.

