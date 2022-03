Wonder Woman -Darstellerin bezauberte Solothurn

Museum Altes Zeughaus Wonder Woman-Stuntfrau bezauberte Solothurn Stuntfrau und Wonder Woman-Double Ceri-Ann Williams berichtete im Rahmen einer Ausstellung im Museum Altes Zeughaus über ihre Erfahrungen am Filmset. Helmut Zipperlen Jetzt kommentieren 20.03.2022, 16.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wonder Woman»-Stuntfrau Ceri-Ann Williams zu Gast im Museum Altes Zeughaus Solothurn, im Gespräch mit Rinaldo Somaini. Corinne Glanzmann

Ceri-Ann Williams kam von London ins Museum Altes Zeughaus, um über ihre Tätigkeit als Stuntfrau und Double von Gal Gadot in den «Wonder Woman» -Filmen zu sprechen. Dies im Rahmen der Sonderausstellung mit Waffen und Kostümen aus Science-Fiction-Filmen.

Talkmaster war Rinaldo Somaini. Er sammelt seit mehr als zwanzig Jahren Filmrequisiten und hat viele Stücke zur Ausstellung beitragen können. Zuerst gab es nur Comics mit Superhelden. William Morton Marston, selber Feminist, und vor allem seine Frau wollten diesen Männern eine Frau gegenüberstellen und so erschien 1941 erstmals die Wonder Woman im «All Star Comic».

Sie gefiel so, dass sie eine eigene Comic-Reihe bekam. Marston schuf sie als Amazonenprinzessin Diana, doch der Verleger verpasste ihr den endgültigen Titel. Die beiden «Wonder Woman»-Filme haben den antiken Hintergrund sichtbar gemacht.

Antike Gewänder behinderten die Bewegung

Ceri-Ann Williams ist vor allem im zweiten Film in die antiken Gewänder geschlüpft als es um die sportliche, respektive kriegerische Ausbildung der Amazonen ging. Weil sie der Hauptdarstellerin Gal Gadot glich, bekam sie von ihrer Agentur ein Telefon, dass sie die Stunts der Wonder Woman übernehmen sollte.

Sie las sich in die Geschichte der Comics ein, lernte das Lasso schwingen und probte die entsprechenden Kostüme an. Einmal in Kostüm und Maske bleibt die Bewegungsfreiheit für den ganzen Drehtag eingeschränkt.

Im ersten «Wonder Woman»-Film landet die Amazonenprinzessin mitten im Ersten Weltkrieg. Die beiden feindlichen Heere standen sich in Schützengräben gegenüber. Wonder Woman entsteigt dem britischen Graben, worauf auf sie geschossen wird. Sie kann aber mit ihrem Schild und den Armbändern die Schüsse abwehren. In der Zwischenzeit können die britischen Soldaten den Graben verlassen und so den Feind überwältigen.

Lebhafte Schilderungen

Diese anspruchsvolle Szene wurde von der Second Unit Crew vor Green Screen in den Londoner Studios gedreht. Für Ceri-Ann Williams bedeute dieser Dreh den eigentlichen Höhepunkt ihrer Mitwirkung an den Filmen. Das zahlreich erschiene Publikum folgte gespannt den lebhaft vorgetragenen Ausführungen der Stuntfrau. Etliche Sequenzen wurden auch digital überarbeitet«so beispielsweise ihr Kampf mit dem Kriegsgott Ares.

Nach Beendigung des Talks stellt sich Ceri-Ann Williams für Autogramme, Selfies und Small Talk zur Verfügung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen