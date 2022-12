Solothurn: Gemeindeversammlung lehnt Koschmanns Motion ab

Motion Koschmann Klimaneutrale Siedlung im Weitblick: Diese Idee war an der Gemeindeversammlung Solothurn chancenlos Eine im Sommer eingereichte Motion verlangte, dass im Weitblick nur 2050-klimakompatible Überbauungen zugelassen werden sollen. An der Gemeindeversammlung kam der lauteste Widerstand von den Grünen. Judith Frei Jetzt kommentieren 21.12.2022, 17.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier sollten nur Öko-Überbauungen gebaut werden können. Andreas Kaufmann

«Wenn der letzte Teilsatz nicht in der Motion stehen würde, dann wäre ich sofort für diesen Vorstoss», sagte Gemeinderat Heinz Flück (Grüne), zur Motion für eine von Anfang an klimakompatible Überbauung des Weitblick-Areals. Dabei sollen die Standards des Pariser Abkommens eingehalten werden. Die Motion hatte der frühere SP-Gemeinderat Klaus Koschmann an der Gemeindeversammlung im Sommer eingereicht.

Im Gemeinderat ist seine Motion abgeblitzt. Koschmann hoffte, dass er die Gemeindeversammlung überzeugen kann. Sein Vorschlag: Auf dem Weitblick-Areal sollen nur Gebäude entstehen, die den Standards des Pariser Klimaabkommens entsprechen. Der Betrieb dieser Gebäude soll über erneuerbare Energieträger erfolgen. Das Augenmerk legt er auf die Solarenergie.

Die Fernwärme ist nicht unbeschränkt

Davon schliesst er aber die Fernwärme aus. Da das Potenzial der Fernwärme beschränkt sei, müsse man auch aus sozialpolitischen Überlegungen auf eine Erschliessung des Weitblicks mit Fernwärme verzichten. Viel wichtiger sei es, dass schon bestehende Liegenschaften an die Fernwärme angeschlossen werden. Insbesondere in Zeiten, wo die Heizöl-, Gas- und Pelletpreise in die Höhe schnellen.

Sein Anliegen stiess ausgerechnet bei den Grünen auf Widerstand, wie schon eingangs erwähnt. Heinz Flück monierte, die Motion würde sich auf den Betrieb fokussieren. Bereits beim Bau werde aber eine grosse CO 2 -Belastung anfallen, man spreche hier von grauer Energie.

Als überzeugter Grüner dagegen

Zu einer Gesamtbetrachtung gehörten immer verschiedene Netze, erklärte Flück. Die Siedlungen müssen so oder so an das Stromnetz angeschlossen werden. Dieser Strom sei aber nicht immer grün zertifiziert. Und eben das Fernwärmenetz: Sobald die zukünftigen Siedlungen an die Fernwärme angeschlossen werden, dann würde man auch schon bestehende Quartiere daran anschliessen. Und wenn die Leitungen gelegt sind, können sie mit Abfallholzschnitzel oder Erdwärme gespiesen werden.

«Als überzeugter Grüner muss ich diese Motion ablehnen», sagte er abschliessend. Und das wegen des Teilsatzes, der eine Fernwärmeversorgung des Weitblicks ausschliessen will.

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold blies ins gleiche Horn. Der Anschluss an die Fernwärme sei die bessere Lösung als verschiedene Einzellösungen. Für Investorinnen und Investoren sei es attraktiv, dass die Stadt diese Fernwärmelösung bereitstelle. Öl- und Gasheizungen können in diesem Gebiet sowieso nicht erstellt werden.

Die Erschliessung und Vergabe von den Parzellen im Weitblick sei herausfordernd, führte sie weiter aus. Es brauche eine lange Planung. Die Anforderungen an die zukünftigen Liegenschaften werden jetzt im Rahmengestaltungsplan geschaffen. Dort werden schon viele Vorschriften gemacht, man solle nicht noch eine daraufsetzen.

Die Motion war zum Schluss auch bei der Gemeindeversammlung chancenlos und wurde mit einer grossen Mehrheit abgelehnt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen