Motion Ein Vorstoss fordert: Die Stadt Solothurn soll zum «Schwamm» werden Das Regenwassermanagement wird durch die klimatischen Veränderungen immer wichtiger. Ein Solothurner hat eine Idee, wie ein solches in der Stadt aussehen könnte. Judith Frei 29.12.2022, 05.00 Uhr

Die St.-Ursen-Kathedrale spiegelt sich auf dem nassen Asphalt beim Kreuzackerpark. Hanspeter Bärtschi

In Berlin und Hamburg ist man schon weit damit, ganze Quartiere sind an die neuen Gegebenheiten angepasst. Der Solothurner Michael von Büren will, dass auch die Stadt Solothurn mitzieht und zur «Schwammstadt» wird. Um die Dinge ins Rollen zu bringen, hat er an der letzten Gemeindeversammlung eine Motion mit diesem Anliegen eingereicht. Unterschrieben haben 132 Solothurnerinnen und Solothurner; sein Vorschlag habe schnell überzeugt, erklärt er.

In von Bürens Vorstoss geht es um das Regenwassermanagement. Die Stadt soll das Wasser wie ein Schwamm aufnehmen können. Heute landet es aber meistens in der Kanalisation und endet in der Abwasserreinigungsanlage. «Zum Schluss wird sauberes Regenwasser gereinigt», sagt von Büren. Eigentlich verpflichtet das Gewässerschutzgesetz, dass Regenwasser im Boden versickern können soll oder – falls das nicht möglich ist – dass es in ein Gewässer geleitet wird, erklärt von Büren in seiner Motion.

«Man muss einen Umgang mit dem Regenwasser finden»

Der diplomierte Techniker HF kennt die Thematik im Detail, da er sich auch beruflich mit dem Wassermanagement von Gemeinden auseinandersetzt. In Solothurn sieht er viel Potenzial zur Verbesserung. Das Thema werde über die Jahre immer dringender. Durch die extremen Wetterereignisse – starker Regen und extreme Hitze – muss man einen Umgang mit dem Regenwasser finden, ist er überzeugt.

Doch wie soll das geschehen? Gemäss von Büren sollten versiegelte Flächen vermieden werden. Das sind betonierte oder asphaltierte Flächen. Diese seien übrigens auch schlecht für das Lokalklima. Die Sonne heizt die Fläche auf, der Regen perlt darauf ab, fliesst über die Strasse oder den Platz und endet meistens in der Kanalisation.

Durch mehr unversiegelte Flächen könne man also nicht nur die Kanalisation schonen, sondern auch gleich das lokale Klima verbessern. Je mehr unversiegelte Flächen es gebe, desto kühler werde es in der Stadt. Denn durch das Verdunsten des Wassers werde die Umgebung abgekühlt. Es schaffe auch Lebensraum für Tiere und habe so einen positiven Einfluss auf die Biodiversität.

«Ein heisser Platz wie der Dornacherplatz kann durch solche Flächen im Sommer angenehmer werden», ist von Büren überzeugt.

Flachdächer oder Verkehrsinseln nutzen

Es können aber auch zusätzliche Flächen geschaffen werden: durch begrünte Flachdächer. In der Stadt Hamburg setzt man auf diese Variante.

Auch Private können auf ihren Grundstücken einen Beitrag dazu leisten. Die Stadt solle sie sensibilisieren. Von Büren schlägt vor, Parkierungsflächen zu entsiegeln. Oder einen Teich im Garten anzulegen.

Klar seien diese Massnahmen nicht in jedem Quartier umsetzbar. In der Altstadt sei es schwieriger. Von Büren legt daher den Fokus auf die Quartiere ausserhalb der Altstadt.

Ihm ist aufgefallen, dass fast alle Solothurner Verkehrsinseln versiegelt sind. Insgesamt mache das eine Fläche von 6000 Quadratmetern aus, ihre Entsiegelung sei nicht schwierig. Generell sollten alle nicht genutzten öffentlichen Flächen überprüft werden, fordert er in seinem Vorstoss.

