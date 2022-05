moderner Unterricht Mehr Forschung in Solothurner Klassenzimmern: Pädagogische Hochschule verleiht neu «ForschKisten» Die Bibliothek der Pädagogischen Hochschule schaffte neue «ForschKisten» an. Diese beinhalten Experimente zu verschiedenen wissenschaftlichen Themen. Lehrkräfte können diese zukünftig ausleihen. Schulkinder sollen Wissenschaften besser verstehen. Dominik Bloch 09.05.2022, 05.00 Uhr

Diese ForschKisten machen zukünftig das Lernen in Solothurner Schulen vielseitiger. Mirjam Oberholzer

In den Schulzimmern im Kantons Solothurn sollen Schülerinnen und Schüler zukünftig mehr eigenständig forschen. Auslehnbare «ForschKisten» in acht verschiedenen Themengebieten ermöglichen dies. Der Schulstoff wird dadurch zugänglicher. Verliehen werden sie durch die Bibliothek der Pädagogischen Hochschule in Solothurn.