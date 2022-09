So viel kostet das Open Air Solothurn

Milchbüechli-Rechnung Was kostet das Open Air in Solothurn? Die Steuerzahlenden werden wohl 325'000 Franken beisteuern müssen Die Stadt Solothurn feiert ihren 2000. Geburtstag. Am Wochenende findet der krönende Abschluss statt – mit dem Open Air in der Altstadt. Das Organisationskomitee erklärt, wie viel der Anlass kostet und wer das bezahlt. Judith Frei Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aufbauarbeiten der Bühne für das Open Air. Hanspeter Bärtschi

Nichts ist gratis, auch nicht dann, wenn man 2000 Jahre alt wird. Wenn die Stadt Solothurn sich dieses Wochenende selbst feiert, wird sie für ihren Geburtstag insgesamt 460'000 Franken ausgeben.

Hansjörg Boll. Hanspeter Schläfli

Dazu kommt noch die Entschädigung an die Mitglieder des Organisationskomitees in nicht genannter Höhe. «Hätte man diese eingerechnet, wären sie als Eigenleistung wieder in Abzug gekommen», erklärt OK-Mitglied Hansjörg Boll.

Zudem schickt Boll voraus: Es sei schwierig, die Finanzen des Open Airs für sich zu betrachten. Denn viele Jubiläumspartner und -sponsoren hätten ihren Beitrag für das gesamte Jubiläum gesprochen. Und eben nicht für die einzelnen Anlässe wie das Open Air.

Klar ist immerhin: In seinem Budget geht das OK davon aus, dass das Open Air die Solothurner Steuerzahlenden rund 325'000 Franken kosten wird. Der kantonale Swisslos-Fonds, die Däster-Schild-Stiftung sowie die Firmen Galli und Rohrer Suisse AG haben zusammen 65'000 Franken direkt an das Open Air beigesteuert. Weitere 70'000 Franken sollen – gemäss OK-Berechnungen – durch den Verkauf von Getränken eingenommen werden.

Bündner Brauerei als Sponsor dabei

Die Jubiläumspartner und -sponsoren haben zusammen 200'000 Franken an die Jubiläumsfeierlichkeiten bezahlt. Bei den Jubiläumspartnern handelt es sich um Ypsomed, die Regiobank und die Regio Energie Solothurn. Die Glutz AG, BDO, GAW und die Bürgergemeinde Solothurn treten überdies als Sponsoren auf.

Erschwerend für die Berechnung der Kosten ist laut den Organisatoren auch, dass die Feierlichkeiten nicht nur monetär unterstützt werden. Das sogenannte Sachsponsoring lasse sich kaum beziffern, erklärt Boll. Dabei denkt er an Calanda Bräu mit Sitz in Chur.

Die Brauerei ist Anlasssponsor des Open Airs. Ihr Beitrag für den Anlass ergebe sich aus Infrastruktur und Dienstleistungen, die nicht in Rechnung gestellt werden, so Boll. Und wieso hat man keinen lokalen Bierbrauer als Anlasssponsor verpflichtet? Man habe einen Anlasssponsor gesucht, der einen solch grossen Anlass stemmen könne. Mit Heineken im Rücken sei dies bei Calanda gegeben, erklärt Boll.

Eigentlich hätte das Open Air ja schon vor zwei Jahren stattfinden sollen. Aus bekannten Gründen wurde es bis heuer verschoben. Ob die Feier dadurch teurer geworden ist, sei schwierig zu beurteilen, sagt Boll: «Für die ursprüngliche Durchführung wurden damals ja noch keine Detailofferten eingeholt.» Doch er geht schon davon aus, dass die Feier etwas teurer geworden ist.

Denn die Kosten verschiedener Lieferanten wurden durch die veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Damit spricht Boll die höheren Energiekosten, Löhne und die grössere Nachfrage infolge der vielen Anlässe dieses Jahr an. Boll relativiert aber sogleich: «Dies dürfte nicht allzu stark ins Gewicht fallen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen