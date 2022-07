Ist die City-Card auch ein geeignetes Projekt für Solothurn?

Migration Eine City-Card für Sans-Papiers? In Solothurn hat der Ausweis einen schweren Stand Immer mehr Schweizer Städte haben Projekte für City-Cards. Diese sollen Sans-Papiers den Zugang zum städtischen Leben ermöglichen. Die Meinungen dazu sind gespalten. Wie sieht es in der der Stadt Solothurn aus? Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 18.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dieses Plakat warb vor kurzem in Zürich für ein Ja zur City-Card. Das Anliegen fand im Mai eine Mehrheit. Simon Meier/Keystone

Flüchtlinge. Ein Dauerthema im politischen Alltag. Verstärkt natürlich durch die ukrainischen Geflüchteten, die durch den russischen Angriff in die Schweiz kommen. Durch die Massnahme des Bundesrats, ihnen den Schutzstatus S zu verleihen, dürfen diese Menschen alle legal am Leben in der Schweiz teilnehmen.

Von diesem Privileg profitieren allerdings nicht alle Migrantinnen und Migranten, die in die Schweiz gelangen. Personen, welche sich illegal, also ohne geregelte Aufenthaltsgenehmigung, in der Schweiz aufhalten, sind sogenannte Sans-Papiers.

Die meisten Sans-Papiers lassen sich in einer Stadt nieder, da es dort mehr Arbeit gibt und sie in der Masse der Menschen untertauchen können.

Geteilte Meinungen

Die Thematik erzeugt in den Städten immer grössere politische Diskussionen, an welchen sich die Geister der städtischen Politik scheiden: Die einen sind der Meinung, dass sich illegal in der Schweiz befindende Menschen strafbar machen. Sie werden dabei zum Beispiel vom Bundesrat vertreten, der auf das geltende Recht verweist.

Andere wiederum halten dagegen und zeigen sich nicht einverstanden mit der Ausländerpolitik des Bundesrats. Sie wollen, dass sich alle Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt zu Hause fühlen und von den städtischen Angeboten und Dienstleistungen profitieren können.

City-Card in Schweizer Städten auf dem Vormarsch

Teile dieser zweiten Gruppe initiieren deshalb in immer mehr Städten eine sogenannte City-Card. Die Idee dahinter ist grundsätzlich simpel. Die Stadt soll allen Bewohnerinnen und Bewohnern ein Ausweisdokument ausstellen. Dieses soll gewissermassen als ID fungieren und somit auch von Sans-Papiers genutzt werden können.

Da diese Karte die Identität und den Wohnsitz bestätigt, aber keine Angaben zum Aufenthaltsstatus macht, soll sie Sans-Papiers den Zugang zum städtischen Leben ermöglichen. Es soll ihnen beispielsweise die Gelegenheit geben, ein Bankkonto eröffnen zu können.

So könnte die City-Card in Zürich aussehen. Fotomontage: Tresdelinquentes/LTA

Einen ersten Erfolg feierten die Befürworter der City-Card in Zürich. Dort sagte das Stimmvolk im Mai dieses Jahres Ja zur «Züri-City-Card». Und auch in Bern will der Gemeinderat ein Projekt ausarbeiten. «Und auch in anderen Städten wie Basel oder Biel gab es Vorstösse», sagt Karin Jenni von der Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers.

City-Card noch kein Thema in Solothurn

Und was ist mit der Stadt Solothurn? «Die Politik müsste das anstossen. Soweit ich weiss, gab es allerdings noch nie einen politischen Vorstoss», sagt David Leuenberger von den Sozialen Diensten der Stadt.

Ähnlich klingt es auch aus der Politik: «Im Gemeinderat war es noch nie ein Thema», sagt Laura Gantenbein, Gemeinderätin und Vorsteherin des Bildungs- und Sozialausschusses. Man habe das Thema jedoch schon in der Partei besprochen, dann aber nicht mehr weiterverfolgt.

Gemeinderätin Laura Gantenbein schreitet über die Kreuzackerbrücke. Tom Ulrich

Probleme scheint es nicht nur beim politischen Willen zu geben. Leuenberger von den Sozialen Diensten spricht eine Schwierigkeit beim Nutzen der City-Card an:

«Als Gemeinde müssen wir uns an das Ausländer-, Asyl- und Migrationsrecht halten. Dies sind alles übergeordnete Gesetze.»

Zudem seien viele Bereiche, beispielsweise der Zugang zum Gesundheitssystem oder zu Gerichten, kantonal oder national geregelt.

Luzia Stocker, Bereichsleiterin Integration Rotes Kreuz Solothurn. zvg

Auch für Jenni ist klar, dass die Stadt begrenzte Möglichkeiten hat. So sei auch die Polizei oftmals kantonal geregelt. «Die City-Card könnte aber den Zugang zu städtischen Dienstleistungen öffnen und wäre ein wichtiges Zeichen, dass wir eine Stadt sein wollen, wo jeder Mensch die gleichen Rechte hat», sagt Jenni.

Kaum Sans-Papiers in Solothurn

Fraglich ist jedoch, ob es in der Stadt Solothurn überhaupt Sinn machen würde, denn: «Wir haben praktisch keinen Kontakt mit Sans-Papiers. Auch während Corona haben sich nur sehr wenige für finanzielle Unterstützung gemeldet», sagt Luzia Stocker vom Roten Kreuz in Solothurn. Sie schliesse daraus, dass es gar nicht viele Sans-Papiers in Solothurn gebe.

Stadtpolizei Solothurn: Polizeikommandant Walter Lüdi. Hanspeter Bärtschi

Auch Walter Lüdi, Kommandant der Stadtpolizei, schlägt in die gleiche Kerbe:

«Wir haben praktisch keinen Kontakt mit Sans-Papiers, und deswegen war es auch noch nie Thema bei uns.»

Gantenbein rechnet ebenfalls damit, dass es schwierig sein wird, ein solches Projekt in der Stadt Solothurn durchzusetzen. Sie könne sich eher vorstellen, dass sich die drei Städte Solothurn, Olten und Grenchen zusammen dem Problem widmen, da sie einzeln zu klein seien.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen