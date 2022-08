Metzgerzunft in Schwierigkeiten «Wie der Vater so das Kind» funktioniert nicht mehr: Jetzt macht auch Stadtmetzg Wälchli zu Mit der Stadtmetzg Wälchli verliert Solothurn die letzte dieser Art. Doch dass eine langjährige Metzgerei keine Nachfolgelösung findet, ist kein Einzelfall. Das zeigt die Umfrage bei den Metzgern in der Region.

«Als mein Vater vor 58 Jahren den Betrieb hier an der Bielstrasse übernahm, gab es in Solothurn noch über 30 Metzgereien. Nur auf Stadtboden», sagte André Bommer Ende 2013, als er seine Metzgerei schloss. Es war die drittletzte in Solothurn gewesen.

Zwischenzeitlich scheiterte ein Versuch, die Rossmetzg an der Schaalgasse zu retten, und nun macht – wie seit längerem angekündigt – Hansruedi Wälchli seine Stadtmetzg an der Friedhofgasse zu. Für immer. Damit gibt es in Solothurn keine Metzgerei mehr.

Ein Niedergang mit Ansage, auch eingeläutet durch die Schliessung des Schlachthauses an der Aare 1987. Die einst stolze Metzgerszunft mit eigenem Zunfthaus und einer «Fleischhalle» an der Hauptgasse ist in Solothurn definitiv Geschichte. Denn seit zwei Jahren hat sie auch keinen eigenen Stand an der HESO mehr.

Ein Blick nach Grenchen spendet etwas Trost: Dort existieren immerhin noch zwei Metzgereien. In Utzenstorf und Bätterkinden mit zusammen knapp halb so vielen Einwohnern wie Solothurn oder Grenchen sogar noch deren vier. Nur ein Stadtsolothurner Problem also?

«Immer noch ein schöner Beruf»

Die fehlende Nachfolge. Das meistgenannte Problem, wenn wieder eine Metzg verschwindet. Michael Bommer, heute 37, blickt zurück: «Ich absolvierte nach dem 10. Schuljahr die dreijährige Berufslehre in der Grenchner Metzgerei Guex.» Und zwar in der Kategorie «Verarbeiter.»

Er habe sich alle Optionen offenhalten wollen, arbeitete aber vorläufig auf seinem Beruf im Berner Oberland und bei Gehrig in Balsthal, ehe er 2009 in den Grossbetrieb Bigler in Büren wechselte. Aber nicht mehr an die Fleischbank, sondern in die Spedition und dann bis heute in die EDV.

Einblick in die Metzgerei Rust in St. Gallen. Arthur Gamsa (Symbolbild)

Als sein Vater mit gesundheitlichen Problemen an der Bielstrasse aufgeben musste, sagte sich sein Sohn:

«Ich mach es nicht!»

Besonders die hohen Investitionen in einen neuen, zwingend notwendigen Maschinenpark schreckten Michael Bommer ab. Aber auch der harte Existenzkampf seiner Eltern, mit allen Unwägbarkeiten eines Kleinbetriebs punkto Verdienstmöglichkeiten. Zwar betont er: «Metzger ist immer noch ein schöner Beruf!» Und so nimmt Bommer noch heute an den Metzger-Meisterschaften in der Kategorie «Bürometzger» teil. Doch damit hat es sich.

«Will absolut nichts davon wissen»

Ähnlich wie bei Bommers vor Jahren präsentiert sich die Lage in der Bisigmetzg Luterbach. Inhaber Peter Bisig leidet an Sprunggelenk-Arthrose und hat deshalb den Mietvertrag seines Betriebs auf Juli des nächsten Jahres gekündigt. Zwar ist sein Sohn ausgebildeter Metzger, aber von einer Geschäftsübernahme, nein «davon will er absolut nichts wissen.»

Zwar laufe das Cateringgeschäft sehr gut, doch abschreckend wären die Investitionen. Das Haus sei 1934 erbaut, und nur der Laden 1998 erneuert worden, meint Peter Bisig, der seine Metzg seit 20 Jahren führt. Der 61-Jährige wird auch nächsten Sommer weiterarbeiten, «aber in einem Job, wo beide Füsse am Boden bleiben.» Aber, auch Luterbach wird zu einem Dorf ohne Metzgerei, denn «die Chancen sind minim, dass hier jemand weitermacht.»

Peter Bisig in seiner Metzgerei Bisig in Luterbach. Hanspeter Bärtschi

Eine Stadtfiliale ist kein Thema

Vor 15 Jahren hatte Remo Meier die Metzgerei Fischer in Langendorf von seinem Lehrmeister Franz Fischer erworben. Der reputierte Name Fischer ist geblieben und für seinen Nachfolger «läuft es super.» Doch eine Sorge umtreibt Meier: das fehlende Verkaufspersonal. «1,5 Stellen fehlen mir derzeit», weshalb er die Nachmittags-Öffnungszeiten unter der Woche habe einschränken müssen.

Auch der Lehrlingsmarkt sei völlig ausgetrocknet, «sogar von Coop und Migros kommt nichts mehr.» Erstmals seien Betriebsferien im Sommer deshalb ein Thema geworden.

Metzgerei Fischer Langendorf mit Metzger Remo Meier. Hanspeter Bärtschi (21.06.2016)

Der Name Fischer war einst auch in Solothurn vertreten. Der Bruder von Franz Fischer hatte bis vor rund 20 Jahren eine Metzgerei an der Judengasse geführt. Warum also nicht eine Filiale in der nun verwaisten Stadtmetzg Wälchli? Remo Meier winkt ab: «Es wurden gar nie Gespräche in diese Richtung geführt.» Und angesichts der aktuellen Personalknappheit sei ein solcher Schritt schon gar kein Thema.

«Im Moment könnte mir jemand gratis einen Laden mit modernster Ausstattung anbieten – ich würde nein sagen.»

Es wott e Metzger z’Märet goh

Auf Fleisch vom Metzger muss Solothurn jedoch nicht gänzlich verzichten: Etliche Marktstände sogar in der Vorstadt bieten Frischfleisch an. Die längste Tradition kann die ehemalige Dorfmetzg Attiswil vorweisen: «Schon mein Grossvater fuhr ab 1951 jeweils am Samstag nach Solothurn z’ Märet», erzählt Daniel Frey.

Seit 2009 ist er allerdings für die Klostermetzg St.Urban unterwegs. Nach zuletzt noch fünf Jahren im elterlichen Betrieb hatte der heute 54-Jährige auf dessen Übernahme verzichtet – die hohen Investitionen in Betrieb und die Immobilienübernahme schreckten Frey ab. «Und so habe ich mich halt mit dem Märetwagen an die Klostermetzg verkauft», lacht er.

Der Attiswiler Metzger ist nur noch an den Markttagen in Langenthal, Solothurn am Mittwoch und Samstag sowie in Olten und Grenchen anzutreffen, ein zweiter Wagen bestückt mit Ware aus St.Urban bedient Märkte im Oberaargau. «Wir haben hier in Solothurn eine schöne, spezielle Kundschaft. Seit den Neunzigerjahren hat der Märet einen kontinuierlichen Aufschwung erlebt. Denn die Leute kaufen wieder vermehrt bewusst und nachhaltig ein», sieht Daniel Frey einen positiven Trend beim Einkaufsverhalten.

Damit ist der Metzger zwar noch nicht ganz aus dem Stadtbild verschwunden – mit dem Ende der Metzgerdynastie Wälchli erlischt in Solothurn aber auch ein altes Gewohnheitsrecht: der Verkauf von Grillbratwürsten «über die Gass». In St.Gallen würden darob Herzen brechen; Solothurn geht achselzuckend zum Kebab-Alltag über.

Das sagt der Verbandspräsident: «Ich sorge selbst für meinen Nachwuchs»

Seit 1913 besteht in Selzach die Metzgerei Scholl, die heute in der vierten Generation von André Scholl betrieben wird. Der moderne Laden mit einem weit über Fleisch hinausgehenden Angebot funktioniert laut dem Inhaber bestens.

Scholl ist noch einer der wenigen Metzger, die selber schlachten, «wir kennen unsere Lieferanten wie ihre Tiere aus der Region.» Gleichzeitig amtet der 45-Jährige seit 12 Jahren als Präsident des Solothurner Kantonalen Metzgermeisterverbandes. Sein Ausblick auf die Branche ist durchzogen. «In Betrieben mit Inhabern im Pensionsalter sind die Chancen tendenziell sehr klein, dass sich eine Nachfolgeregelung findet», verweist er auf absehbare weitere Schliessungen im Kanton. «Dennoch ist die Beschäftigungszahl relativ gleichbleibend, denn die noch existierenden Betriebe werden grösser.»

Verbandspräsident André Scholl mit der Mitarbeiterin Yasmin Wyss in seiner Metzgerei in Selzach. Wolfgang Wagmann

Die oft geltend gemachten Nachwuchssorgen relativiert Scholl: «Es gibt regional grosse Unterschiede. In ländlichen Gebieten ist die Situation tendenziell besser. Es kommt auch auf das Marketing an – so gab’s zuletzt im Kanton Freiburg sogar zu wenig Lehrstellen für alle Interessierten.»

Er selber unterhalte stets drei Lehrstellen, «ich sorge selbst für meinen Nachwuchs.» Nach wie vor sei Metzger ein «sehr kreativer Beruf», erlernbar in den drei Varianten «Veredler», «Verarbeiter» oder «Gewinner». Zudem, so Scholl, könne man das Interesse des potenziellen Nachwuchses auch über Ferienpass-Aktionen oder Schulklassen-Besuch wecken.

Aus dem Archiv: Ferienpass bei der Metzgerei Fischer. Claudia Hofer (16.4.2012)

Arbeit sei zuhauf vorhanden, nach der Pandemie brumme das Geschäft wieder. «Die Leute wollen wieder zusammen Festli feiern.» Die Marktsituation für die Branche habe sich nicht verschärft, denn die Grossverteiler-Konkurrenz bekämpfe sich seit dem Auftauchen der beiden neuen, deutschen Player gegenseitig.

Auch die stärker werdende Vegi-Szene und die Kritik am Fleischkonsum nimmt André Scholl gelassen. «Leute, die bewusst Fleisch konsumieren, finden bei uns das Passende. Und Leute, die kein Fleisch mögen, akzeptiere ich, solange sie mir nicht vorschreiben, was ich zu essen habe.»

Derzeit beschäftigen den Verbandspräsidenten – wie seinen Vize Remo Meier – eine ganz andere, riesige Sorge: die horrenden Strompreis-Steigerungen und ihre Auswirkungen auf das Metzgereigewerbe mit seinem hohen Energiebedarf. «Da wissen wir noch nicht, was auf uns zukommt!»