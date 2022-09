Messe «Jede Frau soll an ihrem Hochzeitstag wunderschön aussehen»: Patricia Tschanz ist die OK-Präsidentin der ersten Solothurner Hochzeitsmesse Patricia Tschanz führt in Solothurn einen Brautmodeladen und ist Mitinitiantin der Solothurner Hochzeitsmesse, die vom 1. bis 2. Oktober zum ersten Mal stattfindet. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Patricia Tschanz in ihrem Brautmodegeschäft L'amore-Brautmode in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Zwischen den Puppen in ihrem Geschäft nahe dem Bieltor sticht Patricia Tschanz in ihrem dunklen Kleid hervor. Denn Weiss ist noch immer die Farbe der Stunde, wenn es um das Heiraten geht. Gross und schlank sind die Puppen, die Kleider mehr oder weniger verziert, kurz, halblang oder lang.

Was anders ist: Neben den weissen Kleidern hängt ein dunkler, festlicher Anzug, den man sich gemeinhin für einen Bräutigam vorstellen würde. Doch: «Nein, wir haben hier nur Mode für Frauen», sagt Geschäftsführerin Patricia Tschanz, «dieser Anzug ist für gleichgeschlechtliche Paare gedacht.»

Blick in das Brautmodegeschäft. Hanspeter Bärtschi

Schleier, Schirme, Schmuck und andere Accessoires ergänzen das Angebot; Fotos zeigen verliebte Paare auf Brücken und Balkonen in Festgarderobe. Ebenso gibt es Kleider für schwangere Bräute oder die Trauzeugen.

16 Ausstellerinnen haben sich bisher angemeldet

Seit 2020 führt die 51-jährige Berner Oberländerin ihren Laden an der heutigen Lage, der L’amore-Brautmode heisst; 2019 begann sie in diesem Geschäft, musste aber bald mehr Platz haben.

Patricia Tschanz ist zurzeit auch stark mit der Organisation der ersten Hochzeitsmesse in Solothurn beschäftigt, die am 1. und 2. Oktober im Kapuzinerkloster stattfinden wird. Sie ist Präsidentin des OKs. «Wir Beteiligten haben alle kleine, regionale Einzelgeschäfte und haben schon vorher gemeinsam Werbung gemacht.»

Deswegen habe man nun zusammen den Verein Hochzeitsmesse Solothurn gegründet. Man erwartet an den beiden Tagen einige hundert Besucherinnen und Besucher, bis jetzt sind 16 Ausstellerinnen gemeldet, vom Kleider- bis zum Schmuckgeschäft, aber auch Blumen, Torten, Coiffeur, Catering und weitere Angebote rund um das Thema Hochzeit. Ideal, um sich vor der Hochzeit inspirieren zu lassen. Etwa hinsichtlich Brautkleid.

«Der Trend geht eher zum Einfachen, Leichten. Die Bräute wollen sich bewegen können in ihrem Kleid, sie wollen tanzen», sagt Tschanz. Die Renner seien zurzeit Softtüll und Chiffon, auch Häkelspitze sei gefragt oder Jumpsuits.

Da ihr solothurnischer Partner italienische Wurzeln hat, hat sie viele Marken aus Italien im Angebot, aber auch andere aus europäischen Ländern.

«Ich habe öfters die Serie ‹Zwischen Tüll und Tränen› geschaut, und die zündende Idee ist mir im Liegestuhl am Strand in Italien gekommen. Es war schon länger mein Traum, einen eigenen kleinen Laden zu führen, und in Solothurn ist er wahr geworden.»

Ursprünglich war Tschanz in der Hotellerie tätig

Wichtig ist ihr die persönliche Beratung ihrer Kundinnen. «Das ist eine Angelegenheit des Vertrauens. Ich bin ehrlich und sage auch, wenn ich ein Kleid nicht passend finde. Jede Frau soll an ihrem Hochzeitstag wunderschön aussehen. Und jede Frau soll ein Kleid finden, das zu ihrem Budget passt.»

Kleidung für den grossen Tag der Hochzeit. Hanspeter Bärtschi

Ursprünglich arbeitete Tschanz in der Hotelleriebranche, sie machte die Betriebsleitung in 4- und 5-Sterne-Hotels in der ganzen Schweiz; zuletzt im damaligen Fortbildungszentrum in Oberdorf. Die Mutter zweier erwachsener Kinder, die in Grindelwald aufgewachsen ist, lebt nun schon seit neun Jahren in der Stadt Solothurn, sie fährt gerne Ski und geniesst den Ausgang mit Freunden, etwa in die Hafebar.

Hinweis:

Erste Solothurner Hochzeitsmesse: 1. Oktober, 10 bis 20 Uhr, 2. Oktober, 10 bis 17 Uhr, im Kapuzinerkloster Solothurn.

