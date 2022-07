Mehr Freizeitgäste Die Barockstadt schwimmend entdecken: Solothurn Tourismus reagiert auf Tourismushoch und lanciert ein Wochenprogramm Für die Sommermonate hat Solothurn Tourismus ein Wochenprogramm zusammengestellt. So kann zum Beispiel jeden Mittwoch eine Führung durch die Öufi-Brauerei gebucht werden. Fabio Vonarburg 04.07.2022, 05.00 Uhr

Neu kann Solothurn schwimmend entdeckt werden. zvg

Die Barockstadt hatte ihre Nische gefunden. Sie war vor allem auf Seminargäste spezialisiert. Dann kam die Pandemie und alles war plötzlich anders. Die Seminare fielen aus, dafür strömten plötzlich viel mehr Freizeitgäste in die Stadt. Auf diese Entwicklung reagiert Solothurn Tourismus nun mit einem neuen Angebot: Ein Wochenprogramm wird für die Sommermonate lanciert, wie man es von anderen Touristenorten kennt.

Am Montag können Touristinnen und Touristen die Barockstadt joggend entdecken; am Dienstag lockt eine Auszeit im Garten des Kapuzinerklosters, wo man Heilkräuter kennenlernt; am Mittwoch erzählt der Braumeister höchstpersönlich, wie das Öufi-Bier entsteht.

Joggend die Stadt entdecken. zvg

«Das Wochenprogramm bietet täglich Überraschendes für Genussmenschen, Sportaffine, Kulturafficionados und Familien», heisst es in der Medienmitteilung von Solothurn Tourismus. «Damit können Touristinnen und Touristen mehr als bislang in Solothurn erleben», sagt Eveline Feier, Co-Leiterin Marketing und Verkauf. Sie betont:

«Das ein oder andere Angebot ist sicher auch für die lokale Bevölkerung spannend.»

Buchen kann man die Führungen und Erlebnisse jeweils bis zu 24 Stunden vor dem Start über die Website von Solothurn Tourismus oder das Tourist-Office am Kronenplatz. Der Preis und die maximale Teilnehmerzahl variiert je nach Angebot. Wichtig ist Feier zu betonen, dass man sich bewusst gegen eine Mindestzahl an Teilnehmer entschied. Damit will man enttäuschte Gesichter vorbeugen. Eveline Feier:

«Die Leute, die nach Solothurn kommen, sollen hier eine tolle Zeit erleben.»

Etwa in dem sie am Donnerstag die historische Apotheke im Alten Spital besichtigen oder am Freitag auf den Turm der St.Ursen-Kathedrale hochsteigen, von dort den Sonnenuntergang geniessen und Wissenswertes über die Stadt erfahren.

Einblick in die Spitalapotheke im Alten Spital. zvg

Das Programm wiederholt sich wöchentlich bis zum 4. September. So steht jeweils am Samstag Trekken mit Lamas ab Attisholz an und jeden Sonntag – falls das Wetter und die Bedingungen mitspielen – kann ein begleiteter Aare-Schwumm gebucht werden. «Und zwar vom Profi selbst», wie Solothurn Tourismus schreibt. «Extremschwimmer und Weltrekordhalter Romano Mombelli leitet auf 1,5 Kilometern auf dem Wasserweg durch die Barockstadt.»