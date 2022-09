Die Stadt Solothurn soll ein Baumschutzreglement erhalten

Nach Protesten Die gefällten Bäume auf dem Postplatz werden zu Papier: Gleich zwei Vorstösse fordern besseren Baumschutz Sechs Bäume wurden im August auf dem Postplatz in Solothurn gefällt. Dort wird seither gebaut. Nun fordern zwei Vorstösse im Gemeinderat ein Baumschutzreglement. Fabio Vonarburg und Judith Frei Jetzt kommentieren 22.09.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bäume auf dem Postplatz wurden am 4. August gefällt. Carole Lauener

Dass so viel Unmut auf sie einprasselt, sind sich die politischen Verantwortlichen der Stadt Solothurn alles andere als gewohnt. Sei es in Leserbriefen oder in den sozialen Medien: Etliche aus der Stadt und der Region haben sich ihren Frust von der Seele geschrieben, nachdem die Stadt Anfang August die drei Spitzahorne und drei Linden beim Postplatz gefällt hatte – trotz des grossen Widerstandes.

Über 2000 Personen hatten zuvor eine Petition unterstützt, die forderte, dass zumindest ein Baum gerettet und in den künftigen Postplatz integriert wird.

«Wir sind sicher die einzige Stadt, die bei 34 Grad Celsius und anhaltender Hitzeperiode unter Polizeischutz schattenspendende Bäume fällt», schrieb ein Leserbriefschreiber, nachdem die Bäume um waren. Ein anderer schrieb dazu:

«Ich bin schockiert. Sechs Bäume werden binnen einer Stunde erledigt, abgeräumt, wegbefördert.»

Der Protest hat nun die Politik wachgerüttelt. Gleich zwei Vorstösse zu dieser Thematik sind im Gemeinderat eingereicht worden.

Bäume sollen auf öffentlichem und privatem Grund geschützt werden

Eine Motion kommt von den Grünen, die andere aus der SP-Fraktion. Also von jenen Parteien, die besonders häufig kritisiert wurden, weil sie sich aus der Sicht vieler zu wenig für den Erhalt der Bäume eingesetzt haben. Es hiess zum Beispiel in einem Leserbrief, es scheine, als ob Rot-Grün plötzlich ökologische Themen weniger hoch gewichten würde – da sie neu an die Fleischtöpfe der Macht gelangt seien.

Was fordern nun die beiden Motionen? Sie haben die gleiche Stossrichtung: Sie verlangen ein Baumschutzreglement für die Stadt Solothurn. «Geschützt werden sollen Bäume, die eine besondere Bedeutung für die Biodiversität, das Stadtklima und das Stadtbild haben», ist im Vorstoss der SP zu lesen. Und in jenem der Grünen heisst es:

«Es ist an der Zeit, den Schutz der Stadtbäume und -baumbestände auf eine moderne rechtliche und planerische Grundlage zu stellen.»

Das bestehende Naturinventar der Stadt Solothurn soll als Grundlage für das neue Baumschutzinventar dienen. Auch andere Bäume, die noch nicht darin aufgenommen wurden, sollen geschützt werden. Das Reglement soll festlegen, ab welchem Umfang ein Baum geschützt wird. Dies würde nicht nur für städtischen, sondern auch privaten Boden gelten. Wer in seinem Garten einen geschützten Baum fällen will, müsste künftig ein Beseitigungsgesuch stellen.

Inspiration aus anderen Städten

Die Idee eines Baumschutzreglements haben die Parteien aber nicht selbst erfunden, worauf die Fraktionen auch selber hinweisen. In anderen Städten gibt es solche Reglemente schon. Beispielsweise in Basel seit 1981.

Und auch in Bern ist ein solches in Kraft. Es stammt aus dem Jahr 1998 und gilt als das strengste der Schweiz, wie die «Berner Zeitung» in früheren Berichterstattungen festhält. Bereits Bäume mit einem Umfang von 80 Zentimetern auf einem Meter über dem Boden sind geschützt. In der Altstadt und im Aareschutzgebiet reichen sogar 30 Zentimeter, um diesen Status zu bekommen. Zudem gilt: Wer einen Baum fällt, muss für Ersatz sorgen.

Dass ein solches Regelwerk nicht nur Freunde hat, erklärt sich von selbst. Es wird aber angenommen, dass es mitverantwortlich ist, dass Bern um einiges grüner als andere Schweizer Städte ist.

Ein Artikel in der «Berner Zeitung» von vor zwei Jahren bezieht sich dabei auf Zahlen aus der Studie «Urban Green and Climate» der Berner Fachhochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL). Zwischen 1985 und 2009 habe der Baumbestand im Siedlungsraum um 9,9 Prozent abgenommen. Nicht so in Bern, dort ist er in dieser Zeitspanne um 17,8 Prozent gewachsen. 2009 betrug die Baumfläche im Schweizer Siedlungsraum 7,9 Prozent, in Bern war sie damals fast doppelt so gross.

In Zukunft mehr Grün in Solothurn?

Wie und ob ein derartiges Reglement die Baumfläche in Solothurn verändern wird, kann freilich noch nicht beurteilt werden. Dass auf politischer Ebene aber etwas passiert, darüber ist Ariane Hausammann, Geschäftsführerin von Pro Natura Solothurn, erleichtert: «Es ist eine riesige Errungenschaft, dass bei diesem dringenden Thema etwas geht.»

Es sei erfreulich, dass es im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen ist, wie wichtig Bäume für das Klima und die Biodiversität seien, sagt sie weiter. Alte Bäume spielen dabei eine besondere Rolle, nicht nur wegen ihrer Grösse, sondern auch weil sie das Habitat vieler Tiere sind. So auch der in der Schweiz vom Aussterben bedrohte Juchtenkäfer, den es nur noch im Kanton Solothurn und in der Stadt Genf gibt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen