Mediterrane Nächte in Solothurn: So könnte es klappen

Mediterrane Nächte Liegt Solothurn an der Adria? Der Gemeinderat diskutiert über längere Öffnungszeiten im Sommer Im Sommer bis 1.30 Uhr draussen auf der Barterrasse sitzen: Was in anderen Städten schon umgesetzt ist, könnte bald auch in Solothurn Realität sein. Stimmen und Meinungen zum Vorstoss. Judith Frei Jetzt kommentieren 24.02.2023, 19.32 Uhr

Solothurn während der blauen Stunde bei der «Hafebar». Hanspeter Bärtschi

Es geht nicht mehr lange, dann werden die Winterjacken wieder im Mottenschrank verstaut und die hohen Temperaturen locken nach draussen. Als sommerlicher Vorbote wird voraussichtlich am Dienstag im Gemeinderat ein Vorstoss von Charlie Schmid mit dem Titel «Mediterrane Nächte in Solothurn» besprochen.

Schmid fordert, dass ein Pilotversuch gestartet wird, bei dem von Anfang Juni bis Ende August alle bewilligten Aussengastronomieflächen am Freitag- und Samstagabend bis 1.30 Uhr bewirtet werden können.

Gemeinderat Charlie Schmid (FDP). Michel Lüthi

«Wir haben gesehen, dass ein Bedürfnis besteht», begründet Schmid sein Postulat. Und: «In anderen Städten hat man gesehen, dass es funktioniert.» Schon 2016 hat man in Thun mit «mediterranen Wochen» experimentiert. Die Bilanz fiel positiv aus.

Andere Städte in der Schweiz haben es schon ausprobiert

Andere Städte folgten: In Bern und Basel kann im Sommer in gewissen Quartieren bis um 2 Uhr draussen gewirtet werden. Luzern hat im vergangenen Jahr einen Pilotversuch gestartet, dieses Jahr wird er fortgesetzt. Genauso in Zürich, dort kann im kommenden Sommer bis um 2 Uhr morgens im Freien konsumiert werden.

«Wir haben bestimmt keine Vorreiterrolle und es wäre toll, würde man hier den Schritt wagen», sagt Charlie Schmid. Im März wird zudem ein Projektpapier der Konferenz der städtischen Sicherheitsdirektionen und des Zentrums öffentlicher Raum veröffentlicht. Die Testergebnisse können in das Solothurner Pilotprojekt fliessen.

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Hanspeter Bärtschi

In der Antwort auf das Postulat erklärt Stadtpräsidentin Stefanie Ingold, dass der Trend der Mediterranisierung sichtbar sei und dass es im Interesse der Stadt liege, dass diese in «geordneten Bahnen stattfinden kann und dabei auf die Anwohnenden Rücksicht genommen werden soll».

Man habe schon am «runden Tisch» – bei dem Vertreter der Gastroszene, der Stadtverwaltung und Anwohnende dabei waren – über die mediterranen Nächte gesprochen. Die Stadtpräsidentin empfiehlt, das Postulat erheblich zu erklären.

Eine Solothurner Unsitte soll beseitigt werden

Mit diesem Vorstoss will Schmid gleichzeitig für die Sommerzeit einer Solothurner Unsitte den Garaus machen. Heisst, er will die unterschiedliche Regelung der Öffnungszeiten vereinheitlichen. Das sei dringend nötig, sagt Markus Moerler, Inhaber der Bar «The Dock»: «Der Gast hat schon längst die Übersicht verloren, welche Öffnungszeiten gelten», erklärt er das Problem.

Es wäre viel geholfen, wenn die Gastronomiebetriebe die Option hätten, bis um 1.30 Uhr offenzuhalten, so Moerler. Dann könne der Wirt situativ entscheiden, ob er so lange offen haben will. «Bei unseren Gästen gibt es klar das Bedürfnis, länger draussen zu bleiben.»

So auch auf der anderen Seite am Landhausquai. Stephan Marti, Besitzer des Cafébar Barock: «Es entspricht der heutigen Zeit. Heute wollen die Leute länger draussen bleiben und zusammensitzen.» Es gebe auch immer mehr heisse Sommertage, alle wollten dann unter freiem Himmel sein.

Markus Moerler in seiner Bar The Dock. Wolfgang Wagmann

Den beiden Wirten ist bewusst, dass mit den verlängerten Öffnungszeiten auch eine Verantwortung kommt, damit die Nachtruhe der Anwohner nicht gestört wird. Moerler: «Es braucht klare Leitplanken, damit es funktioniert.» Und Marti: «Es kann auch sein, dass es durch die verlängerten Öffnungszeiten ruhiger in den Gassen wird.» Denn dadurch hätten die Leute, die noch nicht nach Hause gehen wollen, einen Ort zum Verweilen. «Der Wirt kann so auch darauf achten, dass es nicht zu laut wird.» Charlie Schmid hat in seinem Postulat auch festgehalten, dass bei übermässigen Klagen das Projekt jederzeit abgebrochen werden kann.

Dass man die Sicht der Altstadtbewohnenden in diesem Vorhaben berücksichtigt, das schätzt Rolf Trechsel, Präsident des Vereins Altstadtwohnen Solothurn. Er hofft, dass es sich dabei nicht um ein Lippenbekenntnis handle. «Die sommerliche Ausdehnung von Schliessungszeiten ist ganz klar eine Belastung für die Anwohnenden. Wir wollen uns dem Anliegen aber nicht verschliessen», erklärt er. Es käme darauf an, um wie viele Nächte es sich handle.

Der Experte erklärt, wie es funktionieren kann

Thomas Kessler hat Erfahrung mit gesellschaftlichen Trends. Sandra Ardizzone

Thomas Kessler berät Städte zu Entwicklungsfragen und war unter anderem der erste Leiter der Abteilung Kantons- und Stadtentwicklung in Basel-Stadt. Er hat die Mediterranisierung hautnah miterlebt. Augenzwinkernd meint er: «Wir sind auf dem Weg vom alemannischen Waldmenschen zum kultivierten lateinischen Stadtmenschen.»

Diese Entwicklung habe in der Schweiz in den 1970er-Jahren mit den Jugendunruhen angefangen. Er erinnert an den Slogan «Freie Sicht aufs Mittelmeer». Das Bedürfnis, die Freizeit nicht nur in den eigenen vier Wänden zu verbringen, wurde immer grösser. Der Trend sei überall in Europa zu beobachten.

Es handle sich um einen kulturellen Prozess, die Klimaerwärmung spiele eine Nebenrolle. Heute suche man das Lebensgefühl, unter freiem Himmel zu sitzen, nicht nur während der Ferien an der Adria, sondern auch im Alltag. Zudem seien früher die Städte mehr auf das Auto ausgerichtet gewesen, heute könne der neue Freiraum zum Verweilen genutzt werden.

«Damit es auch funktioniert, muss die Gesellschaft kulturell reif sein», betont er. Die Polizei könne dieses Problem nicht lösen. Noch vor 20 Jahren sei das nicht der Fall gewesen, die Freiräume seien auf eine primitive Art und Weise gebraucht worden. Damit meint er Lärm, laute Musik aus Lautsprechern, Gewalt und Littering.

Er versteht daher die Sorgen der Altstadtbewohnenden gut. Die Anwohnenden seien für eine lebendige Stadt wichtig. Wenn der Prozess kultiviert ablaufe, dann bestehe aber die Chance, dass es eine Stadt beruhige. Diese Erfahrung habe er in Basel gemacht. Als die Buvette am Rhein eröffnet wurde, hätten sich die Anwohnenden dafür starkgemacht, dass die Öffnungszeiten verlängert werden, da der Gastronomiebetrieb das Litteringproblem und auch den Lärm verkleinert habe.

Ein solches Pilotprojekt solle immer breit abgestützt sein, der Dialog zwischen den verschiedenen Parteien soll bestehen bleiben. «Der Lebensstil in Solothurn wirkt auf Externe sehr entspannt», auch wegen seiner Zentrumsfunktion sei das Pilotprojekt interessant.