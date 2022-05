Solothurn/Zuchwil Theater Mausefalle: Der «Verzauberte April» überzeugt das Publikum auch im Mai Das neueste Stück im Theater Mausefalle handelt von vier Engländerinnen, die in Italien zum Glück finden. Das Premierenpublikum genoss die Feel-Good-Komödie. Helmuth Zipperlen 15.05.2022, 11.38 Uhr

Sofia Mészáros als «Rose Wilton» und Jana Zimmermann als «Rose Arnott» zvg

Dass der «Verzauberte April» auch im Mai das Publikum verzaubern kann, beweist die Aufführung der Komödie im Theater Mausefalle. Die für ihre Zeit (1866–1941) emanzipierte Schriftstellerin und Gräfin Elizabeth von Arnim veröffentlichte ihre Werke unter einem Pseudonym. Für ihre 1922 erschienene Novelle «Enchanted Avril» recherchierte sie im Sommer 1921 im Castello Brown bei Portofino.

Die Geschichte von vier Engländerinnen, die in Italien zum Glück finden, wurde ein Bestseller und 1991 verfilmt. Anschliessend adaptierte Matthew Barber den Stoff fürs Theater und eroberte damit den Broadway. 2003 übersetzte der Schauspieler Frank-Thomas Mende die Komödie ins Deutsche. Dabei ist es ihm gelungen, den typisch britischen Sprachwitz ideal zu übersetzen, so dass ein vergnüglicher, aber nie plumper Theaterabend figuriert. Vor der Pause befinden wir uns im regnerischen London.

Aufgespannte Regenschirme und solides Mobiliar bilden das Dekor für die verschiedenen Handlungsorte. Nach der Pause spielt das Stück in einer Pergola mit weissen Gartenmöbeln. Der Sonnenschein ist direkt spürbar.

Ein Damenquartett bricht aus

Alles beginnt damit, dass Lotty Wilton (Sofia Mészàros) in London ein Inserat entdeckt, dass ein Schloss in Italien zu mieten sei. Im Club spricht sie spontan die ihr bisher nur vom Sehen bekannte Rose Arnott (Jana Zimmermann) an, ob sie nicht Lust hätte, mitzukommen. Beide Frauen werden in ihrer Ehe von ihren Männern dominiert und haben praktisch kein Eigenleben. Durch ein weiteres Inserat finden sie Lady Caroline Bramble (Silvana Grellmann) und Mrs. Graves (Franziska Bussmann).

Die Männer verbieten ihren Frauen die Reise nach Italien. zvg

Lady Caroline ist des Jetset-Lebens überdrüssig und sucht einen Ort der Ruhe. Mrs. Graves ist eine Dame mit strengen Prinzipien und einem Gehstock. Mellersh Wilton (Lukas Rhiner) ist Anwalt und verbietet seiner Frau die Reise; Frederick Arnott (Michael Wirz) ist Schriftsteller und verbietet seiner Frau die Reise.

Überzeugend sind auch die teils zauberhaften Kostüme im Stile der 1920er-Jahre. zvg

In einer Parallelszene setzen sich die Frauen über das Verbot hinweg und verlassen ihre Männer. In Italien angekommen, müssen die vier unterschiedlichen Frauen lernen, miteinander umzugehen. Betreut werden sie vom guten Geist Costanza (Samira Oulouda). Überraschend taucht der Schlossbesitzer Anthony Wilding (Flavio Ackermann) auf und sie merken, dass das Leben ohne Männer vielleicht doch nicht das wahre Leben ist.

Unter der Regie von Jörg Studer (auch für die Technik zuständig) sind sowohl in Sprache als auch in Gestik überzeugende Leistungen der Mitwirkenden zu sehen, die teils zauberhaften Kostüme im Stile der 1920er-Jahre unterstreichen dies. Das Premierenpublikum genoss diese Feel-Good-Komödie und spendete kräftigen Applaus für die darstellerischen Leistungen.

Weitere Aufführungen: Sa., 21. Mai, 20 Uhr; So., 22. Mai, 17 Uhr; Fr./Sa., 27./28. Mai, 20 Uhr und So., 29. Mai, 17 Uhr.