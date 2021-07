Marcel Rindlisbacher Neuer «Regio Energie»-Direktor: «Energie soll einen Wert haben» Seit Anfang Juni ist Marcel Rindlisbacher Direktor der Regio Energie Solothurn. Im Interview spricht er über seine Vorstellungen rund um die Themen Politik und erneuerbare Energie. Judith Frei 15.07.2021, 05.00 Uhr

Der 54-jährige Marcel Rindlisbacher ist gelernter Elektroingenieur und hat lange bei der Swisscom gearbeitet. Vor zehn Jahren ist er zur Regio Energie gekommen, zuletzt war er Leiter Netze und ist jetzt Nachfolger von Felix Strässle, der dieses Jahr pensioniert wurde.

Sie sind schon seit über einem Monat Direktor der Regio Energie. Wie haben Sie angefangen?

Marcel Rindlisbacher: Gut. Ich habe am ersten Tag einen Rundgang gemacht und mich bei allen Mitarbeitenden vorgestellt. Da ich schon zehn Jahre in diesem Unternehmen bin, war das ein komischer Akt, aber es war mir wichtig, meine Mitarbeitenden wissen zu lassen, wie ich führe und wo ich die Schwerpunkte setzen werde. Auch wollte ich klarstellen, dass ich nicht alles auf den Kopf stellen will, sondern nach dem Motto «Gutes bewahren, Neues wagen», operiere.

Wo sehen Sie die grossen Baustellen bei der Regio Energie?

Ich sehe nicht Baustellen, sondern Schwerpunkte, die bei unserem Handeln im Zentrum stehen müssen. Das sind die Kunden und die Mitarbeitenden, ohne dabei die Wirtschaftlichkeit ausser Acht zu lassen.

Der Regio Energie geht es finanziell gut. Man hört immer wieder Stimmen aus dem Gemeinderat, dass sie zu viel Geld hat. Finden Sie das auch?

Das Vermögen der Regio Energie Solothurn liegt primär im Boden. Die Versorgungsnetze für Wasser, Strom, Gas und Wärme müssen kontinuierlich unterhalten und erneuert werden. Diese Arbeiten können wir mit eigenen Mitteln finanzieren. Das ist wichtig und muss zwingend so bleiben. Wenn der Gemeinderat von zu viel Geld spricht, so geht es ihm vermutlich eher um die Höhe der Abgaben. Ob diese angemessen sind, darf hinterfragt werden, und es ist richtig, dies zu prüfen. Schlecht wäre hingegen, wie erwähnt, wenn das angesparte Kapital der Unternehmung abgezogen würde.

Kann man nicht einfach günstiger werden und das Geld wieder an die Kundin und an den Kunden geben?

Die RES gehört bereits heute zu den günstigen Wasser-, Strom- und Gasanbieterinnen in der Region. Dies in einem hoch regulierten Umfeld. Wenn wir Mittel ansparen, so ist es dank höherer Effizienz und tieferen Kosten. Wir wollen weiterhin für unsere Kunden attraktiv bleiben, Energie soll aber einen Wert haben, denn sie ist kostbar und darf nicht verschwendet werden.

Im Gemeinderat wird ausserdem moniert, dass sie mit ihren Dienstleistungen im Teich der Privaten fischen. Können Sie die Kritik verstehen?

Es gilt zu differenzieren, über welche Dienstleistung wir sprechen. Dass der Gemeinderat sich daran stört, dass die Regio Energie Solothurn eine Installationsabteilung führt und damit das lokale Gewerbe konkurriert, ist verständlich und wurde mit der Einführung der Steuerbarkeit nun korrigiert. Gleichzeitig muss man wissen, dass wir zur Erreichung der CO2-Ziele, was Teil unseres Auftrags ist, genau dieses Know-how in der Gebäudetechnik brauchen und auch den direkten Zugang zu den Liegenschaftsbesitzern.

Sie haben neue Gebiete, die sie bedienen. Muss die Regio Energie wachsen?

In unserem Kerngeschäft haben wir mit der Teilmarktöffnung wegbrechende Margen. Mit der Vergrösserung des Stromversorgungsgebiets wollen wir das kompensieren und so Arbeitsplätze erhalten. Wir bleiben regional. Die Erweiterungen finden im Umfeld des angestammten Gasversorgungsgebietes statt.

Wie stehen sie zur Forderung, dass eine Eigentümerstrategie für die Regio Energie aufgestellt werden soll?

Die Forderung wurde von der Politik eingebracht. Der Verwaltungsrat der RES hat den Auftrag entgegengenommen. Die Eigentümerstrategie wurde ergänzend zu den bestehenden Dokumenten, damit meine ich die Statuten und den Konzessionsvertrag, erstellt.

Es wurde im Gemeinderat zurückgewiesen. Waren sie enttäuscht?

Ja, ich war enttäuscht. Meines Erachtens hat der Verwaltungsrat gute Arbeit geleistet. Er hat sich intensiv mit der Eigentümerstrategie auseinandergesetzt und ein ausgereiftes Papier abgeliefert, welches vor der Endfassung nochmals in allen Fraktionen behandelt und in der Gemeinderatskommission bereinigt wurde. Der Prozess war aus meiner Sicht vorbildlich.

Würde es nach Ihnen gehen, dann könnte der Status quo bleiben?

Bei der Gründung der RES wurden die Statuten so geschrieben, dass dies die Eigentümerstrategie ist. So gesehen hat die RES seit Jahrzehnten eine Eigentümerstrategie. In den letzten 2,5 Jahrzehnten konnte sie beweisen, dass sie mit dieser Basis erfolgreich ist. Dank Effizienz und dem hohen Einsatz unserer Mitarbeitenden konnten wir weitere Kunden gewinnen und gleichzeitig über weitsichtige ökologische Massnahmen die CO2-Ziele der Stadt erreichen.

Was sagen Sie dazu, dass der Konzessionsvertrag gekündet wird?

Ich habe dies überrascht zur Kenntnis genommen. Der Konzessionsvertrag ist die Basis für unsere Versorgungsaufgabe in der Stadt Solothurn. Es dürfte kaum die Absicht bestehen, der Regio Energie Solothurn diese zu entziehen. Vermutlich geht es um die Anpassung der Ablieferung. Dies wäre auch ohne Kündigung des Vertrags alle fünf Jahre möglich.

Verstehen die Forderung nicht, den knapp 30-jährigen Vertrag an die heutigen Umstände anzupassen?

Der Vertrag ist tatsächlich alt, dennoch steht er nicht im Widerspruch zu den aktuell gültigen Gesetzesgrundlagen der Energieversorgung. Ich bin gespannt, welche Änderungen im Vertrag einfliessen sollen.

Finden Sie es frustrierend, in einem Umfeld zu arbeiten, wo Politik eine grosse Rolle spielt?

Nein, sonst wäre ich am falschen Ort. Aktuell befinden wir uns in einem Wahljahr, weshalb wir mehr Themen öffentlich diskutieren. Ich gehe davon aus, dass sich dies in absehbarer Zeit wieder legen wird.

Sie haben die Aufgabe, den Kunden durch die Energiewende zu begleiten. Ist die RES auf einem guten Kurs?

Ja. Der Grundauftrag der Energiestrategie 2050 ist, dass wir ab 2050 nur noch erneuerbare Energie liefern dürfen. Das ist der Job des Energieversorgers. Deswegen den Schluss zu ziehen, dass wir das Gasnetz nicht mehr brauchen, ist aber falsch. Wir haben viel investiert und müssen jetzt die vorhandene Infrastruktur weiterhin nutzen können, aber mit erneuerbarer Energie.

Wird «Netto Null», das heisst keinen CO2-Ausstoss mehr zu haben, möglich sein?

Bis 2050 nur noch erneuerbare Energien zu liefern, erachte ich als möglich. Dies ist aber nicht das, was unter Netto Null zu verstehen ist. Um Netto Null zu erreichen, muss zudem CO2 aus der Atmosphäre entnommen und dauerhaft gespeichert werden, denn auch erneuerbare Energien haben eine sogenannte CO2-Fracht. Beispielsweise zur Herstellung von Solarpanels oder zum Bau von Wasserkraftwerken.

Was tut die Regio Energie, um die Umweltziele zu erreichen?

Wir haben viele nachhaltige Projekte, die wir proaktiv verfolgen. Wir haben Erdgas als Treibstoff vor 20 Jahren eingeführt, heute betreiben wir vier Erdgastankstellen mit 40 Prozent Biogas. Die Elektromobilität haben wir ausgerollt. Damit lässt sich noch lange kein Geld verdienen. Und mit dem Hybridwerk in Zuchwil haben wir schon früh begonnen, Wasserstoff zu produzieren. Ich bin überzeugt, dass Wasserstoff eine wichtige Rolle in der Energiewirtschaft spielen wird, deswegen überlegen wir, was wir mit diesem Energieträger machen können. Die Regio Energie wird immer dann aktiv, wenn es Richtung regional erneuerbar und Energieeffizienz geht.

Und Solarenergie?

Vor ein paar Jahren haben wir mehr als 100 Fotovoltaikanlangen (FV) auf privaten Hausdächern unserer Kunden installieren lassen. Auf unserem Verwaltungsgebäude und auf dem Dach des Fussballstadions betreiben wir weitere Anlagen. In Partnerschaften mit der Genossenschaft OptimaSolar helfen wir, den Ausbau auf grösseren Dächern voranzutreiben. Das Dach bei der Badi in Solothurn ist ein aktuelles Projekt. Man darf nicht vergessen, dass die RES in der Region den höchsten Rückspeisetarif für FV-Betreiber anbietet. Auch das ist letztlich ein gezielter Anreiz für den Ausbau von FV-Anlagen in unserer Region.

Wenn jeder sein eigener Stromlieferant wird, schafft sich die RES dann nicht über längere Zeit ab?

(lacht) Der Strom, den er selbst produziert, können wir nicht mehr liefern. Aber jeder braucht ein Netz, in welches der Strom zurückgeliefert werden kann und bei Bedarf auch beziehen kann. Das Ganze wird technisch zunehmend komplexer, was auch die Versorgungssicherheit anspruchsvoller macht. Diese zu garantieren, gehört auch zu unseren Kernaufgaben. Weil die einzelnen Häuser Teil der Energieproduktion werden, ist unser Know-how in der Gebäudetechnik immer wichtiger.