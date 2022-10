Die Direkorin des Manors Solothurn im Gespräch

Manor Solothurn Die Direktorin des Manors Solothurn im Gespräch: «Wir glauben an den Standort Solothurn» Seit diesem August ist Kathrin von Arx an der Spitze des Warenhauses an der Gurzelngasse. Sie erklärt, was den Standort in Solothurn ausmacht – auch für sie persönlich. Judith Frei Jetzt kommentieren 20.10.2022, 18.21 Uhr

Kathrin von Arx im Gespräch im Manor Solothurn. Tom Ulrich

Kathrin von Arx, Sie sind seit Anfang August Direktorin im Manor Solothurn. Wie haben Sie sich eingelebt?

Ich bin in Neuendorf aufgewachsen, seit dem Sommer lebe ich wieder in der Region. Dementsprechend habe ich mich schnell eingelebt und heimisch gefühlt. Ich kenne Manor noch aus meiner Kindheit und verbinde damit schöne Erinnerungen. Es ist ein spezielles Gefühl, dass ich dieses Warenhaus jetzt führen und weiterentwickeln darf.

Manor feiert dieses Jahr einen runden Geburtstag. Auch den Standort in Solothurn gibt es seit 1923, er gehört zum Solothurner Stadtbild. Welche Vorteile gibt es hier in Solothurn, die es in anderen Städten nicht gibt?

Was uns in Solothurn auszeichnet, ist die Einzigartigkeit. Es gibt neben dem Manor kein Warenhaus in unserer Grösse, das alles abdeckt. Was auch speziell ist: Wir haben sehr treue Kundschaft. Wir hören oft, wenn die Leute nach Solothurn zum Shoppen kommen, dann gehört Manor zu ihrer Shopping-Tour. Es ist schön, diesen Stellenwert in einer Stadt zu haben. Wir sind auch in Solothurner Traditionen integriert. So zum Beispiel in die verschiedenen Märet, die es hier gibt. Die Stände stehen direkt vor dem Warenhaus, davon profitieren wir und auch der Märet. Es ist gut, so in einer Stadt eingebettet zu sein. Was man auch nicht vernachlässigen darf: die Zugänglichkeit. Zum einen durch die Parkhäuser und auch durch den Bahnhof in unmittelbarer Nähe.

120 Jahre Manor Zum ersten Mal wurde 1902 in Luzern ein Warenhaus unter dem Namen «Léon Nordmann» eröffnet. Weitere Häuser folgten in den Jahrzehnten danach in der ganzen Schweiz. So auch 1923 in Solothurn an der Gurzelngasse. Die Unternehmensbezeichnung Manor – zusammengesetzt aus den Namen Maus und Nordmann – wurde um 1965 kreiert. Seit 1994 sind alle zum Unternehmen gehörenden Warenhäuser der Deutschschweiz in Manor umbenannt, so auch in Solothurn.

Für den diesjährigen 120. Geburtstag gibt es bis am 23. Oktober 2022 diverse Sonderangebote. Ausserdem hat die Schweizer Designerin Yael Anders eine Kollektion für Manor in den Bereichen Fashion, Home und Papeterie entworfen.

Gibt es Nachteile an diesem Standort?

Das ist schwierig zu sagen. Wir sind sicher abhängig von der Frequenz in der Stadt, von den Aktivitäten und Angeboten, die es hier gibt. Wir profitieren davon, wenn die Stadt aktiv ist und unterstützen auch, wenn etwas geplant ist. So zum Beispiel am Halloween-Sonntag am 30. Oktober, der von der Stadt- und Gewerbevereinigung organisiert wird. An diesem Tag können sich zum Beispiel die Kinder bei uns schminken lassen.

Für welche Produkte kommen die Solothurnerinnen und Solothurner in den Manor?

Die Kundinnen und Kunden kommen für den Beauty- und Fashionbereich in den Manor. Aber auch der Home- und Haushaltsbereich ist beliebt, oder die Spielwarenabteilung.

Kathrin von Arx im Fashionbereich. Tom Ulrich

Hat sich das innerhalb der letzten Jahre verändert?

Das Einkaufsverhalten allgemein hat sich verändert. Wir haben zum Beispiel nicht nur unser vielfältiges Angebot vor Ort, sondern auch unseren Onlineshop. Wir haben so das Sortiment um ein Vielfaches vergrössert.

Apropos Onlinehandel: Ist ein Warenhaus heute nicht aus der Zeit gefallen?

Dem widerspreche ich vehement. Manor ist ein Omnichannel-Warenhaus. Wir sind mit der Zeit mitgegangen und haben unser Angebot angepasst. So beispielsweise mit Click und Collect, das sehr gut funktioniert. Dabei bestellt man die Ware online und kann sie bei Verfügbarkeit bereits eine Stunde später in der Filiale abholen. Viele nutzen dieses Angebot beispielsweise auch am Mittag. Wir sehen aber auch, dass nach der Pandemie die Leute wieder vermehrt zurück in den Laden kommen und das Erlebnis vor Ort suchen. Die Produkte anschauen, probieren und anfassen wollen.

Ist der Standort in Solothurn langfristig gesichert?

Ja, klar. Die Kunden sind treu. Wir glauben an den Standort in Solothurn.

Mit der Schliessung des Manora-Restaurants ging ein Treffpunkt in Solothurn verloren. Was mit der Fläche geschieht, ist noch offen. Ist auch ein Restaurant oder ein Café denkbar, das nicht von Manor selber geführt wird?

Ich verstehe, dass dieser Treffpunkt vermisst wird. Wir haben diesen Schritt auch bedauert. Der Entschied ist uns nicht leicht gefallen. Wir prüfen jetzt verschiedene Optionen zur Nutzung dieser Fläche. Bis jetzt ist aber noch nichts spruchreif.

Der Abendverkauf ist in Solothurn weniger beliebt als auch schon. Teilen Sie diese Aussage?

Es ist sicher so, dass er sich aktuell eher rückläufig verhält. Bei uns ist er im Moment aber nicht in Frage gestellt. Wir halten daran fest. Wir sind nicht an einem Punkt, wo wir sagen, das funktioniert nicht mehr.

Neu findet man hier in Solothurn im vierten Stock den französischen Multimedia-Riesen Fnac. Was erhoffen sie sich von dieser Zusammenarbeit?

Im April haben wir den Fnac hier in Solothurn eröffnet. Für Manor ist es wichtig, dass wir mit starken Partnern zusammenarbeiten, die unser eigenes Sortiment optimal ergänzen. So können wir unserer Kundschaft die besten Produkte und eine attraktive Auswahl anbieten. Bei uns findet man im Fnac-Shop ein grosses Angebot: Sei es Bücher, Multimedia, Videospiele, Telefonie, Fotografie oder Elektroartikel. Also quasi von der Gamekonsole, über das Raclette-Öfeli bis hin zum Lesestoff. Die Marke Fnac ist bereits besser bekannt in der Westschweiz und will durch diese Zusammenarbeit auch in der Deutschschweiz Fuss fassen.

