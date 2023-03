Solothurner Stadtfest findet dieses Jahr noch nicht statt

Märetfescht-Nachfolge «Es war von Anfang an ein ambitioniertes Ziel»: Warum das erste Solothurner Stadtfest noch nicht dieses Jahr stattfindet Ende 2022 hatten die Organisatoren noch die Hoffnung, dass Ende Juni ein Solothurner Stadtfest stattfinden kann. Jetzt heisst es: aus der Traum. Die Premiere wird um ein Jahr verschoben. Judith Frei Jetzt kommentieren 09.03.2023, 16.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Impression vom Märetfescht 2019. Bild: Michel Lüthi

Im vergangenen Herbst – kurz vor der HESO – verkündete die Stadt- und Gewerbevereinigung das Aus des Märetfeschts. Die 44. Ausgabe des Anlasses, die 2019 stattgefunden hatte, war die letzte ihrer Art. Gleichzeitig wurde entschieden: Es soll einen Nachfolgeanlass geben.

Es bildete sich eine Arbeitsgruppe – bestehend aus der Vereinigung und dem ehemaligen Organisationskomitee des Märetfeschts –, um ein neues Konzept auszuarbeiten. Im Dezember verkündete diese, dass der Anlass möglicherweise schon im Sommer 2023, vom 23. bis zum 25. Juni, stattfinden könnte.

Mehr Anlaufzeit für seriöse Umsetzung nötig

Charlie Schmid, Geschäftsführer der Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn. Bild: Michel Lüthi

Doch daraus wird nichts, wie die Stadt- und Gewerbevereinigung nun bekannt gibt. «Es war von Anfang an ein ambitioniertes Ziel», gibt ihr Geschäftsführer Charlie Schmid zu. Man habe im Dezember zeigen wollen, dass man die Umsetzung eines Stadtfestes nicht auf die lange Bank schiebe und dass man die Idee ernsthaft umsetze.

Ausserdem sei es für die Planung der involvierten Parteien – damit sind die Vereine und die Stadt gemeint – wichtig gewesen, zu wissen, welches Wochenende reserviert werden soll. Jetzt hat die Stadt- und Gewerbevereinigung dieses Datum fallengelassen. Der neue Termin für das Stadtfest: 21. bis 23. Juni 2024.

Viele Faktoren hätten mitgespielt, dass dieses Jahr nichts daraus wird, sagt Schmid: «Es wäre nicht seriös gewesen, hätte man schon dieses Jahr das Stadtfest durchgeführt.» Man habe zwar schon Ideen, wie das Fest aussehen soll. Aber das Konzept müsse noch mit den städtischen Vereinen, Gastronomen und Kulturveranstaltern genauer angeschaut werden.

Doch nicht nur das Konzept ist noch nicht spruchreif. Die Vereinigung will beim Stadtfest in Zukunft nicht mehr federführend sein. Bislang ist noch nicht klar, wie das Ganze organisiert werden soll: Eine Trägerschaft und ein Organisationskomitee müssen noch gefunden werden. Auch bei der Finanzierung ist man noch nicht weiter. Ziel ist, dass das Fest selbsttragend wird.

«Die Organisation des Stadtfests basiert auf ehrenamtlicher Arbeit», sagt Schmid. Man wäre heute bestimmt weiter, wenn die Umsetzung eine professionelle Stelle übernommen hätte, wie das in anderen Städten der Fall ist.

Chur könnte als Vorbild dienen

Für Inspiration hat sich Schmid in der Schweiz umgeschaut. Dabei ist ihm das Churer Fest besonders aufgefallen. Dieses Fest wird von Vereinen getragen, der Fokus liegt auf Essensständen und Bars. Ausserdem gibt es kulturelle Darbietungen.

Blick auf das Churer-Fest 2016. Bild: Yanik Bürkli

So könnte auch in Solothurn die Kleinkunst eine Bühne bekommen. «Ich sehe da viel Potenzial», sagt Schmid. Bei den Essensständen erhofft sich Schmid kreative Konzepte. «Heute reicht es nicht mehr, eine weisse Wurst und ein Feldschlösschen zu verkaufen», ist er sicher.

«Wir wollen verschiedene Plätze in der Stadt bespielen», so Schmid. Und dies nicht nur in der Altstadt, sondern auch in der Vorstadt. So sollen der Kreuzackerplatz und der Dornacherplatz mit dem Lunapark miteinbezogen werden. Der Klosterplatz, wo man während des Märetfeschts stets Schulter an Schulter gestanden ist, ist selbstverständlich auch Teil des Konzepts.

Auch der Aareraum soll integriert werden. «Vor 40 Jahren war der Landhausquai noch nicht so wichtig, beim Stadtfest muss er nun integriert werden», so Schmid. Ob und wie der Märetplatz und der Friedhofplatz integriert werden sollen, sei noch offen. Möglicherweise wird die Festmeile nur bis vor die St.-Ursen-Treppe reichen. Doch das ist alles noch nicht in Stein gemeisselt.

Die Vereine stehen im Fokus

Das erste Foodtruck Festival auf dem Dornacherplatz in Solothurn. Bild: Carole Lauener

Man bedaure, dass es dieses Jahr noch kein Stadtfest gibt. Damit die Vereine trotzdem noch ihre Finanzen aufpolieren können, schlägt die Stadt- und Gewerbevereinigung vor, dass sie sich beim Foodtruck-Festival, das Anfang Juni in der Rythalle stattfindet, beteiligen können: Entweder als Helfer gegen Entgelt. Oder mit einem eigenen kulinarischen Angebot.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen