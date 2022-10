Märetfescht «Das Märetfescht ist ein Posten, der bei uns fix budgetiert ist»: Das sagen die Vereine zum Märetfescht-Aus 2019 hat das letzte Märetfescht stattgefunden. Erst letzten Monat wurde dies bekannt. Nun fällt für viele Vereine eine Einnahmenquelle weg. Wir haben uns umgehört. Judith Frei Jetzt kommentieren 12.10.2022, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Märetfescht 2019: Es war auf absehbare Zeit wohl das letzte. Michel Lüthi

Fasnacht, Märetfescht und dann HESO. Das war für viele Solothurnerinnen und Solothurner für Jahrzehnte Fixpunkte im Jahr. Wie seit Ende September bekannt, fällt der Fixpunkt im Sommer für immer weg.

Für die Märetfescht-Gänger eine Enttäuschung. Für die Vereine war dieses Fest aber nicht nur gesellschaftlich, sondern auch finanziell wichtig. Arbeitseinsätze oder selbstständig geführte Bars halfen, dass Geld in die Vereinskassen kam. Nun fällt eine Einnahmequelle weg. Was bedeutet das für die Vereine?

«Viele Vereine sind auf Zusatzeinnahmen angewiesen», erklärt Andreas Linder die Situation. Er ist Präsident des OK-Märetfescht beim FC Subingen. «Das Märetfescht ist ein Posten, der bei uns fix budgetiert ist.» Da dieser nun wegfällt, gebe es zwei Varianten: Entweder man spare bei der Ausgabenseite oder man suche eine neue Einnahmequelle. Es sei aber nicht so dramatisch, dass der Verein in finanzielle Schwierigkeiten durch diesen Ausfall käme.

«Ich verstehe nicht, wieso das Fest nicht funktionieren sollte»

Aber ja, der FC Subingen schaue sich schon heute nach neuen Möglichkeiten um. Andere lokale Events könnten eine Option sein. Ein neuer Anlass in Solothurn, wie ein Stadtfest, das würden die Fussballer aus Subingen aber auch mittragen. «Wir würden gerne unseren Beitrag leisten, dass es ein Stadtfest gibt», sagt Linder.

Volle Gassen am Märetfest 2018. Oliver Menge

Das Märetfescht sei zwar immer ein Aufwand gewesen, aber es habe sich immer gelohnt. Die Bar auf dem Klosterplatz sei immer gut besucht gewesen. Ratlos sagt Linder:

«Die Strassen waren während des Märetfeschts immer voll, ich verstehe eigentlich nicht, wieso das Fest nicht funktionieren sollte.»

Auch Peter Studer, Ober der Narrenzunft Honolulu, erinnert an die vollen Gassen. Die Narren hatten mit ihrer Lulu-Bar in der Hauptgasse einen Logen-Platz. Studer betont aber, dass für die Vereine das Märetfescht vorwiegend am Abend und in der Nacht stattfand. Das sei natürlich etwas anderes als der am Tag stattfindende Markt. «Ich habe Verständnis für die Suche nach einer Neuausrichtung», sagt er.

Wer organisiert eine Alternative?

Studer hätte es aber begrüsst, wenn dieses Jahr anstelle der Absage immerhin eine kleinere Version des Märetfeschts durchgeführt worden wäre. Er sagt:

«Ich hoffe, dass jetzt schnell etwas Neues auf die Beine gestellt wird.»

Denn je länger man zuwarte, desto schwieriger werde es, den Betrieb wieder hochzufahren. Zum einen gehe wertvolles Wissen in den OKs verloren und zum anderen bestehe die Gefahr, dass sich die Vereine sich neu ausrichten würden und der Termin dieses Festes aus den Agenden der Festbesucher verschwinde.

Viel Volk in der Solothurner Altsadt und auf Klosterplatz. Oliver Menge / 2018

Falls auch nächstes Jahr kein Fest in der Solothurner Altstadt stattfinden wird, wird sich auch die Narrenzunft überlegen müssen, ob sie etwas organisieren wollen. Es sei zwar aktuell finanziell noch nicht dramatisch, doch müssten die ausfallenden Einnahmen längerfristig kompensiert werden. Er sagt:

«Es ist auch der gesellschaftliche Aspekt, der fehlt. Es ist die Gelegenheit, bei der alle Vereinsmitglieder ausserhalb der Fasnacht zusammenkommen und ‹chrampfen› und dabei Freunde und Unterstützer treffen.»

Für die Guggenmusik Konfettistampfer Solothurner, die ihre Bar stets im Hof des Kollegiums hatten, war das Märetfescht ein fester Bestandteil im Vereinsjahr. Am Märetfescht wurden die Novizen eingeführt. Auch fehle rund ein Drittel in der Vereinskasse. Dieses Jahr konnten sie den Ausfall durch die Jubiläumskonzerte abfedern, wo die Mitglieder hinter einer Bar gearbeitet haben.

«Müssen schauen, dass wir genügend Geld in der Vereinskasse haben»

Würde ein Stadtfest auf die Beine gestellt werden, wären sie wieder dabei. Nicht nur aus finanziellen Gründen. «Jede Stadt und jedes Dorf hat ein Fest, nur in Solothurn gibt es das nicht. Das ist schade», sagt Co-Präsident der Konfettistampfer Christian Schmuckle.

Auch die Solothurner Handballer suchen nun Lösungen, wie sie die Ausfälle kompensieren können. «Wir müssen immer schauen, dass wir genügend Geld in der Vereinskasse haben», erklärt Gaudenz Oetterli, Präsident des TV Solothurn Handball, die finanzielle Situation. Entsprechend gross war die Enttäuschung über die definitive Absage. Es bestehe nun die Möglichkeit, dass zum vierten Mal in Folge kein Fest in der Stadt stattfinden wird.

Auch die Handballer können sich vorstellen, in Zukunft sich bei anderen Festen – wie die schon genannte Krebskilbi – zu engagieren. Wird in ihrer Stadt aber künftig ein Stadtfest stattfinden, seien sie selbstverständlich wieder dabei, so Oetterli.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen