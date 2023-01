Luterbach Auto fährt mit überhöhter Geschwindigkeit – die Polizei sucht Zeugen Auf der Solothurnstrasse in Luterbach wurde am Montagnachmittag ein schwarzes Auto mit überhöhter Geschwindigkeit erfasst. Die Polizei sucht Personen, die Angaben zu Fahrweise und Fahrzeuginsassen machen können. 03.01.2023, 13.37 Uhr

Am Montag, wurde der Kantonalen Alarmzentrale gemeldet, dass ein schwarzer Audi gegen 15.20 Uhr auf der Solothurnstrasse in Luterbach mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sei. Die Kantonspolizei Solothurn konnte das beschriebene Fahrzeug und den mutmasslichen Fahrer in Luterbach feststellen und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.