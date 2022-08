Die Solothurner Hardrockband Krokus wird in der Stadt geehrt

Lokale Legenden Darum erhält die Solothurner Hardrockband Krokus einen Ehrenstein auf der Chantierwiese Die Stadt Solothurn hat im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten entschieden, die Solothurner Band Krokus zu ehren. Jetzt ist der Ehrenstein enthüllt. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen? Judith Frei Jetzt kommentieren 29.08.2022, 20.07 Uhr

Die Stadtpräsident mit der Band Krokus neben der Chantierwiese. Corinne Glanzmann

Rummel auf der Chantierwiese. Kamerateams, Fotografen und vereinzelte Schaulustige richten ihre Linsen in die gleiche Richtung: auf die Solothurner Rockstars von Krokus. Die sind aber nicht für einen Spaziergang gekommen, nein, sie sind hier, um geehrt zu werden – und zwar von der Stadt Solothurn.

Stefanie Ingold spricht über die Band. Corinne Glanzmann

«Lange haben wir warten müssen, dass wir diesen Ehrenstein enthüllen können», sagt Stefanie Ingold bei ihrer Ansprache. Denn schon 2019 wurde entschieden, dass die Rockband einen Ehrenstein erhält. Die Ehrung musste pandemiebedingt zweimal verschoben werden. «Ihr gehört zu Solothurn. Ihr seid zwar weggegangen, aber auch wieder zurückgekommen», fährt die Stadtpräsidentin weiter. Jetzt sei es Zeit, Danke zu sagen.

«In Solothurn sind unsere ‹Roots›. Hier sind viele Songs von uns entstanden», sagt Bassist und Sänger Chris von Rohr:

«Nicht Zürich oder L.A., sondern Solothurn hat uns hervorgebracht.»

Und dann wird das weisse Tuch vom mannshohen Stein gezogen: Auf der Plakette steht «In Rock We Trust» – wir vertrauen Rock – und in grossen Lettern «Krokus». Der Werkhof hat um den Stein in Gitarrenform Blumen gepflanzt. «Im Frühling werden hier Krokusse blühen», verspricht Ingold.

Gemeinsam mit Chris von Rohr entühllt sie den Ehrenstrein. Corinne Glanzmann

Der Stein befindet sich auf der Westseite der Wiese an der historischen Mauer. In der Nähe der Ehrentafel von Emilie Gunzinger. «Diese Ehrung muss ja nicht gerade als Beginn eines ‹Walk of Fame› gesehen werden, trotzdem könnten dort aber zu gegebener Zeit auch weitere Personen geehrt werden», erklärt die Stadt in ihrer Begründung zur Ehrung der Rocker.

Die Band und die Politikerin posieren für die Fotografen. Corinne Glanzmann

Doch wie ist es überhaupt zu dieser Ehrung gekommen? Die Personen, die mit dem Jubiläumskonzert betraut sind – das Komitee um Hansjörg Boll und Pipo Kofmehl –, haben einen Antrag an die Gemeinderatskommission gestellt. Sie sollen nicht nur am Jubiläumskonzert der Stadt vor der St.-Ursen-Kathedrale spielen können, sie sollen zudem ein Denkmal für ihre 45 Jahre Rock 'n' Roll erhalten. Denn sie haben mit ihrem Erfolg dazu beigetragen, den Namen Stadt Solothurn weltweit bekannt zu machen.

Noch heute leben Chris von Rohr und Fernando von Arb in der Stadt, Mark Kohler in Riedholz und Flavio Mezzodi, der auch schon in Solothurn lebte, in Gerlafingen. Die Band laufe unter dem Label «Solothurner Rockband».

Ein kleiner historischer Abriss

Solothurn sei damals ein Schmelztiegel vieler junger Rockbands gewesen. Das war Anfang der 1970er-Jahre, als die Bands Inside, Lovely Fleas, Kaktus, Terrible Noise, Montezuma und eben Krokus gegründet wurden. Chris von Rohr hat die Band 1975 mit Tommy Kiefer, Hansi Droz und Remo Spadino gegründet, das erste Album «Krokus» erschien ein Jahr später.

Die Schweizer Rockband Krokus im Jahr 1979. zvg

In der ersten Hälfte der 1980er-Jahre feierten die Rocker ihre grössten Erfolge. Ihr Album «Metal Rendez-vous» war ihr erster grosser Meilenstein. Die Band erlangte in der Schweiz, in den USA und in Kanada Gold- und Platinauszeichnungen und erhielt 1983 die Ehrenbürgerschaft von Memphis (Tennessee). Mit 20 Alben und 15 Millionen verkauften Tonträgern sind Krokus die erfolgreichste Schweizer Rockband aller Zeiten.

