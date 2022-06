Solothurn: Stadtpräsidium zum Haus des Films und der Literatur

Literatur- und Filmtage Sympathien aber auch Zweifel: Wie das Solothurner Stadtpräsidium zur Idee eines «Haus des Films und der Literatur» steht Mit einem Haus des Films und der Literatur will die SP die beiden wichtigen Festivals in der Stadt stärken. Das Stadtpräsidium befürwortet eine Prüfung der Idee, macht aber auf mehrere kritische Punkte aufmerksam. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 10.06.2022, 16.12 Uhr

Solothurn ist in der Schweiz eine kulturelle Hochburg. Dieser Aussage ist kaum zu widersprechen. Lokalpolitiker sorgen sich aber, dass dies nicht so bleiben könnte. Um sowohl die Literaturtage wie auch die Filmtage in der Stadt zu stärken, hat darum die SP-Fraktion im Gemeinderat ein Postulat eingereicht.

Der Vorschlag: Es soll ein Haus des Films und der Literatur geschaffen werden, ähnlich wie das «Palacinema» in Locarno. Die Hoffnung: Mehr Synergien zwischen den Festivals und eine grössere Sichtbarkeit über das ganze Jahr. Das Postulat mit Erstunterzeichner Franco Supino (SP) wird voraussichtlich an der Gemeinderatssitzung vom 21. Juni besprochen.

Das Stadtpräsidium hat jedenfalls Sympathien für die Idee, empfiehlt den Vorstoss als erheblich zu erklären, wie den Gemeinderatsunterlagen zu entnehmen ist. «Die Solothurner Filmtage und die Solothurner Literaturtage gehören – zusammen mit dem TOBS und unseren drei Museen – tatsächlich zu den wichtigsten Pfeilern der Positionierung Solothurns als kulturelle Hochburg mit überregionaler und nationaler Ausstrahlung.»

Dennoch: Das Stadtpräsidium hat auch Zweifel an der Idee, äussert mehrere kritische Punkte. Der Überblick.

Nicht den Charme verlieren

«Neben möglichen positiven Effekten ist allerdings auch zu prüfen, ob ein Haus des Films und der Literatur auch negative Auswirkungen für den Standort Solothurn haben könnte», schreibt das Stadtpräsidium. So müsse bei der Evaluation unbedingt darauf geachtet werden, dass der Charme erhalten bleibt. Dieser besteht gemäss dem Stadtpräsidium auch darin, dass sich die Besucherinnen und Besucher der beiden Grossanlässe in Solothurn auf kleinstem Raum zentral treffen können.

Vorstoss kommt von der falschen Seite

«Grundsätzlich sollte das Anliegen dieses Postulats eigentlich von den beiden Institutionen an die Stadt herangetragen werden und nicht von der Stadt an die Institutionen», schreibt das Stadtpräsidium. Anfragen dieser Zeitung zeigten auch, dass die Begeisterung bei den beiden Organisatoren nicht gleich gross ist. Die Literaturtage sind viel eher Feuer und Flamme.

Die Filmtage äusserten sich zurückhaltend. Man werde die Idee seriös prüfen, sagte David Wegmüller, künstlerischer Leiter ad interim der Solothurner Filmtage, Anfang April. Es sei aber eine Stärke der Solothurner Kulturlandschaft, dass die Festivals voneinander unabhängige Institutionen seien, betonte er.

Ist es der richtige Zeitpunkt?

«Da sich beide Institutionen in einem personellen Umbruch mit neuen Geschäftsprüfungspersonen befinden, scheint der Zeitpunkt für ein solches Projekt nicht ganz optimal zu sein», schreibt das Stadtpräsidium und nimmt damit Bezug auf die Unruhen, die es zuletzt bei beiden Festivals gegeben hat.

Im Sommer 2021 erhielt die damalige Leiterin der Solothurner Filmtage, Anita Hugi, die Kündigung; Anfang dieses Jahres hat der Geschäftsführer der Solothurner Literaturtage seinen Abgang angekündigt – weil er offenbar seine Ideen nicht umsetzen konnte. Es war aber genau dieses «Gstürm», das national für Schlagzeilen sorgte, welche die SP auf den Plan für das Postulat gerufen hat.

Hat die Stadt die dazu nötigen Ressourcen?

«Ein weiterer kritischer Punkt sind die Ressourcen der Stadtverwaltung, sowohl in personeller wie auch in finanzieller Hinsicht», schreibt das Stadtpräsidium und erinnert den Gemeinderat daran, dass der Finanzplan 2022 bis 2025 Nettoinvestitionen von 112 Millionen Franken vorsieht. Die geplanten Projekte würden auch Personalressourcen binden. «Aus dieser Optik muss bei neuen Vorhaben darauf geachtet werden, dass wo immer möglich andere Finanzierungsträger und auch andere Personalkapazitäten beansprucht werden können.»

Weiter macht das Stadtpräsidium darauf aufmerksam, dass Solothurn schon heute hohe Ausgaben im Bereich der Kultur tätigt. Bei der letzten Erhebung 2019 belegte die Stadt Solothurn den siebten Platz in der Rangliste der Schweizer Städten mit den höchsten Pro-Kopf-Ausgaben für Kultur.

Auch gibt das Stadtpräsidium zu bedenken, dass es grösseren Städten immer möglich sei, Festivals oder andere Anlässe mit wesentlich mehr finanziellen Mitteln zu unterstützen und so an Bedeutung gegenüber Solothurn zu gewinnen. Als Beispiel wird etwa das Zürich Film Festival genannt, das innert weniger Jahre zu einem bedeutenden Anlass für die Filmbranche und vor allem für das Publikum geworden ist. Oder die Bike Days, die nun ebenfalls in der Limmatstadt stattfinden.

Was schlägt das Stadtpräsidium vor?

Falls das Postulat für erheblich erklärt will, schlägt das Stadtpräsidium vor, den Erstunterzeichnenden in die Pflicht zu nehmen. Franco Supino soll das Postulat mit den verantwortlichen Personen der Festivals besprechen, die daraufhin der Stadt ein gemeinsames Konzept einreichen. Darin soll die Idee eines Haus des Films und der Literatur konkretisiert, die Vorteile aufgezeigt und der ungefähre Raumbedarf definiert werden.

Das Palacinema in Locarno diente als Inspiration für das Postulat im Solothurner Gemeinderat. Keystone/Urs Flueeler (9. August 2017)

Anschliessend soll sich eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Stadt, des Kantons sowie der Geschäftsleitungen der Festivals der Idee annehmen. «Aufgabe der Arbeitsgruppe wird die Suche nach einem möglichen Standort sowie die Konkretisierung des Projektes bezüglich Finanzierung und organisatorischen Aufbau sein», schreibt das Stadtpräsidium.

