Letzte Ruhe In Solothurn zu sterben ist teuer: Preisüberwacher rügt zu hohe Friedhofsgebühren Ein nationaler Vergleich der Friedhofsgebühren zeigt: Je nach Wohnort ist es teuer zu sterben. Auch die Stadt Solothurn spricht der Preisüberwacher an. Fabio Vonarburg und Judith Frei Jetzt kommentieren 09.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Blick in den Solothurner Friedhof St.Katharinen. Bild: Hansjörg Sahli

Den Toten kann es egal sein, nicht jedoch den Hinterbliebenen: Auch das Sterben gibt es nicht umsonst, es kann gar gehörig teuer werden. Teils zu teuer, findet der Preisüberwacher, der in seiner jüngsten Publikation die Friedhofsgebühren der Kantonshauptorte vergleicht. Der Auslöser: Beschwerden, die ihn aus der Bevölkerung erreichten.

Der Preisüberwacher Stefan Meierhans bezweifelt, «dass alle Kantonshauptstädte das Kostendeckungsprinzip einhalten». Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Beim Vergleich stellte der Preisüberwacher extreme Preisunterschiede fest. Diese seien nicht erklärbar, heisst es in der Publikation. Der Preisüberwacher Stefan Meierhans bezweifelt, «dass alle Kantonshauptstädte das Kostendeckungsprinzip einhalten». Dieses verlangt, dass ein Gemeinwesen keinen Gewinn mit Gebühren machen darf. Seine Forderung: Überdurchschnittlich hohe Gebühren sollen gesenkt werden.

Adressatin dieser Rüge ist auch die Stadt Solothurn. Ihre Gebühren sind um einiges höher als der vom Preisüberwacher festgelegte Schwellenwert. Auffällig bei den vorgeschlagenen Schwellenwerten ist, dass Meierhans alle Städte und Bestattungsorte über einen Kamm schert, was auch schon für Kritik sorgte. So meinte die Leiterin der Basler Friedhöfe, dass viele Faktoren die Preise beeinflussen.

Das sind die Zahlen im Vergleich

Reihengrab Urne: In 15 Kantonshauptstädten sind diese für Einwohnerinnen und Einwohner kostenlos. Der Preisüberwacher findet maximal eine Gebühr von 200 Franken berechtigt, Solothurn verlangt 790 Franken. Für Auswärtige empfiehlt er, nicht mehr als 1000 Franken zu verlangen. In Solothurn beträgt diese Gebühr 1370 Franken.

Es muss gesagt sein: Andere Kantonshauptorte bewegen sich noch in einer viel höheren Preiskategorie als Solothurn. Das Extrembeispiel ist Appenzell. Hier wird für Einwohner eine Gebühr von über 2700 Franken für ein Reihengrab Urne verlangt. Auswärtige müssen gar 4000 Franken bezahlen.

Reihengrab Sarg: Auch beim Reihengrab Sarg überschreitet Solothurn den Schwellenwert des Preisüberwachers. Anstatt nicht mehr als 300 Franken für Einwohnende zu verlangen, will die Stadt 1670 Franken. Bei Auswärtigen empfiehlt der Preisüberwacher, nicht mehr als 2000 Franken zu fordern. In Solothurn beträgt die Gebühr 2530 Franken, womit der Schwellenwert des Preisüberwachers, der bei 2000 Franken liegt, auch hier überschritten wird.

Gemeinschaftsgrab Urne: Das Extrembeispiel ist das Gemeinschaftsgrab. Hier ist Solothurn der zweitteuerste Kantonshauptort hinter Appenzell. Ohne Namensnennung verlangt Solothurn für die Beisetzung in der Urnen-Gemeinschaftsanlage 750 Franken von Einwohnerinnen und Einwohnern.

Zum Vergleich: In 64 Prozent der Kantonshauptorte ist dies kostenlos. Noch teurer wird es für Auswärtige in Solothurn. Diese zahlen für einen anonymen Platz im Gemeinschaftsgrab 2250 Franken. Der Preisüberwacher erachtet einen Preis von 100 Franken für Einheimische und 500 Franken für Auswärtige als gerechtfertigt.

Noch drastischer sieht es aus, wenn man einen Platz im Gemeinschaftsgrab mit Namensplatte haben will. Bei dieser Bestattungsart müssen Einwohnende 1600 Franken bezahlen, Auswärtige berappen 3100 Franken. Damit verlangt die Stadt Solothurn mehr als drei Mal so viel, wie der Preisüberwacher für angemessen hält (Einwohner 500 Franken, Auswärtige 1000 Franken).

Was sagt die Stadt Solothurn dazu?

Die Diskrepanz zwischen den vom Preisüberwacher als angemessen betrachteten Gebühren und den in der Stadt Solothurn verlangten Gebühren ist frappant. Besonders, wenn man die Kategorie Gemeinschaftsgrab mit Namensplatte betrachtet. Sie ist zudem in Solothurn die beliebteste Bestattungsart.

Im vergangenen Jahr sind insgesamt 56 Personen in dieser Form beigesetzt worden. Das sind mehr als alle anderen Kategorien zusammen: In der gleichen Zeitspanne wurden nur gerade 7 Personen in einem Reihengrab mit Sarg bestattet. Je 15 Personen wurden im Gemeinschaftsgrab ohne Namensplatte und im Reihengrab Urne bestattet.

In der Stadt Solothurn wird die Höhe der Gebühren durch die Gemeinderatskommission festgelegt. Die Gemeindeversammlung hat mit der Verabschiedung des Bestattungs- und Friedhofsreglements dem Vorgehen zugestimmt. «An diese Vorgaben hat sich die Stadt zu halten», erklärt Stadtschreiber Urs Unterlerchner, wie die Preise entstehen.

Stadtschreiber Solothurn: Urs Unterlerchner. Bild: Bruno Kissling

Auch die auffällig hohen Gebühren des Gemeinschaftsgrabs rechtfertigt er durch den politischen Willen: «Die Gemeindeversammlung und die Gemeinderatskommission haben dies so beschlossen.»

Gegen den Vorwurf des Preisüberwachers, dass nicht alle Städte das Kostendeckungsprinzip einhalten, wehrt sich die Stadt: Sie halte sich an das Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip, die Gebühreneinnahmen werden als zweckgebundene Mittel für den Friedhof und das Bestattungswesen verwendet.

Von sich aus wird die Stadt jetzt nicht aktiv. Sollen die Gebühren gesenkt werden, müssen das die politischen Behörden beschliessen, erklärt der Stadtschreiber. Will Solothurn in Zukunft – wie andere Kantonshauptstädte das schon machen – keine Gebühren für Einwohnende verlangen, müsse auch das durch die Gemeindeversammlung und Gemeinderatskommission beschlossen werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen