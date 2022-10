Solothurn: Lehrlinge führen zwei Wochen lang die Migros-Filiale

Lehrlingsprojekt Zwei Wochen lang haben sie das Sagen: Die Migros-Filiale an der Wengistrasse in Solothurn wird von Lernenden geführt Die Migros Aare übergibt in ausgewählten Filialen die Verantwortung an Lernende. Wir haben die Filiale an der Wengistrasse in Solothurn besucht und das Projekt in Augenschein genommen. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 04.10.2022, 11.53 Uhr

Stehsitzung im Lager: Die Migrosfiliale an der Wengistrasse wird zwei Wochen lang von Lehrlingen geführt. Hanspeter Bärtschi

«Jetzt schmeissen wir den Laden!» Dieser Slogan prangt zurzeit an den Türen der Migros-Filiale an der Wengistrasse in Solothurn und in einigen weiteren im Wirtschaftsgebiet der Migros Aare. Der Hintergrund: Während zweier Wochen, respektive noch bis am 8. Oktober, führen Lernende den Betrieb dieser Filialen.

Konkurrenz belebt das Geschäft

Geht da nicht alles den Bach runter? «Nein, ganz und gar nicht», widerspricht Abinan Parimelalakan energisch. Er ist einer von 26 Lernenden, die zurzeit in der Migros an der Wengistrasse das Zepter in der Hand halten.

«Wir sind alle unglaublich motiviert und wollen einen guten Eindruck hinterlassen. Denn jede und jeder will einmal weiter hochklettern auf der Karriereleiter der Migros», ergänzt Sukanthan Shanmugaratnam.

Sukanthan Shammugaratnam beim Auffüllen der Regale. Hanspeter Bärtschi

Zudem gebe es eine Rückmeldung an die Filialleiter, in der sie normalerweise arbeiten würden. Da wolle natürlich niemand schlecht dastehen. Der Konkurrenzkampf scheint jedoch kein Problem zu sein, wie Shanmugaratnam erklärt:

«Wir verstehen uns alle sehr gut und begegnen uns auf derselben Augenhöhe. Das ist ein Vorteil, so vertrauen wir uns und können bestens performen.»

Zudem sei es eine unglaublich coole Sache, diese Erfahrung mit Freunden zu machen.

Nur am Anfang nervös

Und obwohl sie in einer Ruhe und Gelassenheit Antwort geben, als ob sie seit 30 Jahren im Geschäft wären, gab es zu Beginn doch eine gewisse Anspannung. «Am Anfang war ich schon sehr nervös», sagt Rafael Neukom.

Frisch aus dem Ofen: Rafael Neukom füllt die Backwaren auf. Hanspeter Bärtschi

Diese Nervosität habe sich dann aber schnell gelegt. Zum einen sei es explizit erwünscht, dass Fehler passieren, und das werde auch so vermittelt. Das nehme den Druck. Zum anderen konnten sie sich in Gesprächen mit den Leitern ihrer Heimfilialen vorher austauschen.

Bedenken schnell ausgeräumt

«Ausserdem unterstützen wir uns auch, wenn viel los ist», ergänzt Parimelalakan. Am Anfang sei die Befürchtung da gewesen, dass gewisse nicht mit der Autorität eines oder einer gleichaltrigen umgehen können und Anweisungen nicht beachten würden. Das sei aber ganz und gar nicht der Fall gewesen.

Abinan Parimelalakan bei den Fleischwaren. Hanspeter Bärtschi

«Eine grössere Herausforderung ist auf jeden Fall das Adaptieren an die Grösse der Filiale», sagt Shanmugaratnam. Denn: Wenn man aus einer kleinen kommt, die keine Fleischtheke hat, sei das alles neu. So sei es am Anfang sehr herausfordernd gewesen, das Fleisch so anzuordnen, dass es für die Kunden auch ansprechend ist.

Ausblick für die Zeit nach der Berufslehre

Das positive Bild, welches von den Lernenden gezeichnet wird, bestätigt Filialleiterin Sabrina Schwander:

«Es sind alle unglaublich motiviert und machen ihre Sache prima. Auch im Team funktionieren sie ausgezeichnet.»

Das Ziel der Aktion sei, dass die Jugendlichen schon früh lernen, Verantwortung zu übernehmen, und einen Ausblick erhalten, was sie nach der Lehre machen können.

Irina Gächter bedient die Kasse. Hanspeter Bärtschi

Damit die Lernenden in den Bereich Einblick erhalten, für den sie sich auch interessieren, konnten sie sich vorgängig eintragen. Die Teilnahme am Programm war freiwillig, jedoch nicht geschenkt. So mussten die Bewerber gewisse Selektionskriterien erfüllen: gute Schulnoten, sie mussten mindestens im zweiten Lehrjahr sein und die nötige Motivation mitbringen.

Weitere Eindrücke:

Basrie Sadiku füllt die Regale der Filiale auf. Hanspeter Bärtschi Die Lehrlinge werden gecoacht: Vanessa Schumacher, Stv. Marktleiterin, mit Edi Zettler. Hanspeter Bärtschi Shayenne Tuma bei den Salaten. Hanspeter Bärtschi Von links: Rafael Neukom, Sukanthan Shammugaratnam und Abinan Parimelalakan Hanspeter Bärtschi Wie gehen wir vor? die Lehrlinge beraten sich im Lager. Hanspeter Bärtschi Abinan Parimelalakan beim Kühlregal. Hanspeter Bärtschi

