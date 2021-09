Le Landeron «Die Natur ist gnadenlos»: Eine Pilzkrankheit macht dem Weingut der Bürgergemeinde zu schaffen Auf dem Weingut der Bürgergemeinde Solothurn hat es durch den regenreichen Sommer eine kleinere Ernte. Winzer Christoph Kaser erklärt, wo die Probleme liegen und was das für eine Auswirkung auf den Wein hat. Judith Frei Jetzt kommentieren 10.09.2021, 05.00 Uhr

Domaine de Soleure Weingut der Bürgergemeinde Solothurn: Pilzbefall. Tom Ulrich

Der Winzer Christoph Kaser geht mit prüfenden Blicken durch seinen Rebberg in La Neuveville. Er ist seit 25 Jahren für die Domaine de Soleure in Le Landeron, dem Weingut der Bürgergemeinde Solothurn, zuständig. «So etwas habe ich in meinem ganzen Berufsleben noch nie erlebt», sagt er. «Es ist ein Albtraum.»