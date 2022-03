Landhausquai Der verletzte Solothurner Schwan wurde eingeschläfert: Das Weibchen musste alleine weiterziehen Das Schwanenpaar, das sich mitten auf der Strasse vor der Jugendherberge in Solothurn niedergelassen hatte, ist nun von der Bildfläche verschwunden. Was ist passiert? Enya Kopp Jetzt kommentieren 28.03.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der verletzte Schwan hatte stark mit seiner Verletzung zu kämpfen. José R. Martinez

Fast eine ganze Woche lang waren sie eine Attraktion in Solothurn: Die Rede ist von dem Schwanenpaar, das beim Landhausquai in Solothurn rastete – und nicht mehr weggehen wollte. Sogar vorbeifahrende Autos und fotografierende Passanten konnten die Tiere nicht aus der Ruhe bringen.

Doch bereits am Freitagmorgen, 25. März, suchten die Passanten vergeblich nach den wilden Tieren. Was ist passiert?

Nur noch ein Schwan am Landhausquai

Am selben Morgen in der Früh trafen sich Mario Hänsli, Wildhüter Solothurn, sein Stellvertreter Jürg Jäggi und Orlando Wittwer, Betriebsleiter der Jugendherberge, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Da sahen sie, was sich wohl in der Nacht zuvor abgespielt haben musste: Anstelle der zwei Schwäne, war nur noch das Männchen vor Ort. «Wir vermuten, dass das Weibchen in der Nacht alleine weitergezogen ist», sagt Hänsli.

Schwäne bleiben ein Leben lang zusammen, zumindest wenn es beiden gut geht. Doch das Schwanenmännchen hatte sich unter dem Flügel bei einem Kampf verletzt. Diese Verletzung dürfte nun der Grund dafür gewesen sein, dass das Weibchen sich alleine auf den Weg machte und seinen Gatten zurückliess.

Für den verletzten Schwan gab es keine Hilfe mehr

Der Wildhüter musste eine Entscheidung treffen. Er beschloss, den verletzten Schwan mitzunehmen. Ohne dass die Passanten es mitbekommen haben, habe er das Tier mitnehmen können. Hänsli sagt:

«Er hat sich nicht einmal gewehrt, als wir uns näherten.»

Als die beiden Wildhüter den Schwan genauer betrachten konnten, stellte sich heraus, dass die Verletzung des Flügels schwerwiegender war, als zuerst angenommen. Dazu zeigte er Anzeichen von Fieber. Nach reiflichen Überlegungen kamen die Wildhüter Hänsli und Jäggi schliesslich zum Schluss, das Tier nicht länger quälen zu wollen. Darum erlösten sie es von seinem Leiden.

Da konnte das Tier noch bestaunt werden. José R. Martinez

Das Weibchen spürte offenbar, dass sein Gatte nicht mehr ewig weiterkämpfen würde und trennte sich daher kurz vor dessen Tod von ihm. Laut Hänsli ist nicht bekannt, wohin das Schwanen-Weibchen ohne ihren Partner weitergezogen ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen