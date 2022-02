Ladenmix Die kleinen Lebensmittelläden in der Stadt Solothurn boomen – aus ganz unterschiedlichen Gründen Die vielen kleinen Lebensmittelläden in der Stadt Solothurn setzen auf verschiedene Strategien. Wir haben bei der Pastaria Tomaso, Yenikasap, Pur und Punto Italiano nachgefragt, wie sie es schaffen, sich im kompetitiven Umfeld zu behaupten. Judith Frei Jetzt kommentieren 21.02.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Pastaria Tomaso ist in ein grösseres Ladenlokal an die Kronengasse gezogen. Die kleinen Delikatessenläden in Solothurn scheinen Hochkonjunktur zu haben. Wir haben bei einigen Geschäften nachgefragt, die noch während der Pandemie ihr Geschäft eröffnet haben, wie sie sich im kompetitiven Markt behaupten können.

Pastaria Tomaso, geführt von Delia di Maio und Tom Meier. Hanspeter Bärtschi

Der Laden ist an der Barfüssergasse fast aus allen Nähten geplatzt. Jetzt findet man die Pastaria Tomaso an der Kronengasse. Hier hat Tom Meier mehr Verkaufsfläche sowie ein grösseres Lager. «Wir lagern unsere Ware im Tresor der alten Raiffeisenbank», sagt er verschmitzt.

Die Pastaria führt er schon seit 2019. Das Geschäft mit frischen Ravioli und frischer Pasta brummt. Ungefähr 30 Prozent seines Umsatzes macht er mit diesen Produkten. «Wir produzieren unsere eigene Ware, das unterscheidet uns von den anderen Delikatessenläden in Solothurn», erklärt Meier seinen Erfolg.

Betritt man seinen Laden, dann soll man eine kulinarische Reise nach Italien machen, erklärt Meier. Die Produkte importiert er direkt aus Italien. «In Italien legt man mehr Wert auf die Verpackung.» Die Produkte sind also auch etwas für das Auge. Dieser Aspekt ist für ihn wichtig, denn er bietet auch Geschenkkörbe an; dabei spielt auch die Ästhetik eine Rolle.

Einen grossen Teil seinen Umsatzes macht er dementsprechend in der Weihnachtszeit. Während dieser Zeit verkauft er auch sehr viel Panettone. «Ich glaube, wir haben unsere Nische gefunden.»

Die Pastaria Tomaso an der Kronengasse. Hanspeter Bärtschi Die Pastaria Tomaso an der Kronengasse. Hanspeter Bärtschi Die Pastaria Tomaso an der Kronengasse. Hanspeter Bärtschi Die Pastaria Tomaso an der Kronengasse. Hanspeter Bärtschi Die Pastaria Tomaso an der Kronengasse. Hanspeter Bärtschi

Kaan Tasdemir und sein Vater Riza Tasdemir in ihrem Laden «Yenikasap» an der Wengistrasse. Hanspeter Bärtschi

Den Laden Yenikasap – neue Metzgerei auf Türkisch– an der Wengistrasse beim Westbahnhof gibt es schon seit mehr als einem Jahr. Er wird von der Familie Tasdemir geführt, die noch in Reinach (AG) einen gleichnamigen Laden hat. Geführt wird der Laden von Ayfer Tasdemir. Ihr Sohn Kaan Tasdemir erklärt: «Seit wir eröffnet haben, haben wir die Produktepalette verändert.»

Im Familienbetrieb findet man nicht nur Fleisch, sondern Produkte aus aller Welt. «Wir haben ein riesiges Lieferantennetzwerk und dadurch Zugriff auf rund 100'000 Produkte», erklärt Kaan Tasdemir. Ziel sei es, dass die Auswahl auf das Publikum massgeschneidert ist.

Gleichzeitig werden diese zu einem «vernünftigen Preis» – wie es Kaan Tasdemir formuliert – angeboten. «Yenikasap» passe nicht einfach in eine Schublade, der Laden sei eine Mischform zwischen Discounter und Supermarkt. Um das möglich zu machen, werde bei der Margen Einbussen in Kauf genommen.

Der Fleischverkauf laufe sehr gut, aber auch exotische Produkte gehen oft über den Ladentisch. Einen Kassenschlager kann Kaan Tasdemir nicht ausmachen. Viele Leute kommen nach den Ferien in den Laden und suchen ein Produkt, dass sie an ihren Feriendestinationen kennen gelernt haben.

Mit der Zahl der Laufkundschaft ist die Familie Tasdemir zufrieden. Das Geschäft mit der Belieferung von Restaurants laufe pandemiebedingt noch nicht wie erwünscht.

Judith Frei Judith Frei Judith Frei Judith Frei

Bernhard Studer in seinem Laden am Ritterquai. Tom Ulrich

«Genuss Pur Punkt», das ist der Slogan von Bernhard Studers Laden «Pur». Am Ritterquai verkauft er seit etwas mehr als einem Jahr Produkte von Kleinproduzenten. Zum ersten Mal, seit er den Laden eröffnet hat, gilt keine Maskenpflicht. Er freut sich, dass er jetzt endlich seine Produkte ohne Einschränkungen zum Probieren geben kann, denn dies gehört zu seinem Konzept: Die Geschichte hinter den Produkten erzählen. Dazu kommen auch die Produzierenden in seinen Laden und erklären seiner Kundschaft, woher die Produkte kommen.

Für Studer ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Dabei beschränkt er sich aber nicht nur auf Bioprodukte, sondern schaut darauf, dass die Hersteller seiner Produkte aus der Nähe stammen. «1300 Produkte, die wir anbieten, kommen aus einem Radius von weniger als 100 Kilometern», erklärt er. 70 bis 80 Prozent der Ware bezieht Studer direkt von den Produzenten.

Er verkauft etwa Fleisch aus der Hofschlachtung in Holderbank, das laufe sehr gut. Ausserdem laufe Demeter-Schaumwein vom Bielersee gut. Diesen Winter seien auch die speziellen Raclettekäsesorten – wie zum Beispiel Trüffel oder Blauschimmel – oft über die Theke gewandert.

aber: «Ich habe mir vorgestellt, dass ich mir schneller eine Stammkundschaft aufbauen kann.» Woran das genau liegt, das sei schwierig abzuschätzen. Die Pandemie spiele sicher auch eine wichtige Rolle.

Saverio und Lucrezia Fagone in ihrem Delikatessenladen in der Vorstadt zvg

Vergangenen Sommer haben Saverio und Lucrezia Fagone den italienischen Delikatessenladen Punto Italiano in der Vorstadt übernommen. Vor dem Laden sind frisches Gemüse und Früchte ausgestellt, drinnen springt sofort die Theke mit den frischen italienischen Produkten ins Auge.

Fagone ist gerade dabei, eine Kundin zu bedienen, ein Gespräch über die Familie und die Pandemie entsteht. «Wir sind kein unpersönlicher Supermarkt», sagt er später: «Wir sind eine Familie.» Auch hinter der Theke: Nicht nur seine Frau ist involviert, auch sein Vater packt mit an.

Seit er den Laden übernommen hat, hat er viele Veränderungen vorgenommen. Seine Produkte kommen neu über einen Tessiner Händler aus Italien nach Solothurn. Er bietet auch frische Produkte an: Täglich kann man bei ihm Panini oder Arancini di riso kaufen. «Es hat, so lange es hat», sagt Fagone. Manchmal seien die frischen Produkte schon vor dem Mittag ausverkauft, manchmal sind sie auch erst im Verlauf des Nachmittags ausverkauft.

Das Geschäft sei noch sehr unberechenbar. Manchmal komme die Kundschaft verteilt durch den Tag in das Geschäft, manchmal macht er erst am Abend den gesamten Tagesumsatz. Auch hat er noch keinen klaren Kassenschlager ausmachen können. Ganz unterschiedliche Produkte finden zu verschiedener Zeit Anklang.

Was Fagone jetzt schon weiss: Das Waschmittel, das er noch von seinem Vorgänger geerbt hat, wird er in Zukunft nicht anbieten. «Diese Produkte findet man auch im Coop oder in der Migros. Wir wollen Dinge anbieten, die man dort nicht findet», erklärt er.

Das Geschäft sei jetzt angelaufen. Stammkundschaft habe er schon. Doch Fagone wird flexibel bleiben, was seine Produktepalette angeht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen