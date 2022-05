Kurzvortragsturnier Skelette und andere Kuriositäten als Bühnendekoration: Gelungener erster Science Slam an der Kanti Solothurn Eine Operation an einer Puppe, skurrile Rituale bei Kapuzineräffchen: Aktuelle und ehemalige Kantischüler gaben auf der Bühne alles. Wer das Kurzvortragsturnier für sich entschied. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 06.05.2022, 15.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kanti Solothurn führte den ersten Science Slam durch. Carole Lauener

Science Slam ist ein populärwissenschaftliches Kurzvortragsturnier. Ein solches fand erstmals an der Kantonsschule Solothurn statt, nachdem es wegen Corona nicht weniger als dreimal verschoben werden musste. Unterhaltsam, verständlich und maximal sieben Minuten lang sollte es sein, und als solches wurde es von einer dreiköpfigen Jury und vom Publikum per Applauslautstärke bewertet.

Die Jury bestand aus zwei Wissenschaftern und einer Vertreterin der Stiftung «Science et cité, Wissenschaft und Gesellschaft im Dialog».

Für die Jury gab es viel zu lachen. Carole Lauener

Begleitet wurde der Science Slam von der Kantiband Musiklabor, moderiert wurde der Anlass von Dominic Dornbierer.

Auch für Musik war gesorgt: Dank der Kantiband Musiklabor. Carole Lauener

Um die Gunst des zahlreich erschienen Publikums bewarben sich aktive Kantischüler und Ehemalige, sei es als Einzelmaske oder als Gruppe. Zu gewinnen gab es je 300, 200 und 100 Franken sowie Trostpreise. Von der Bühne der Aula grüssten ein Affen- und ein Menschenskelett und andere Kuriositäten.

Ein Affen- und ein Menschenskelett zierten die Bühne. Carole Lauener

Den ersten Preis in der Kategorie der aktiven Kantischüler gewann die Gruppe, zu der Kenneth Joye, Parujan Paramananthan und Robin Spichiger gehörten. Sie zeigten Experimente, Facts and Figures aus dem Gebiet der Physik und Chemie zum Thema Zerteilungsgrad und brachten das Thema dem Publikum mit Witz und jugendlicher Unbekümmertheit näher.

Gewinner der Kategorie Schüler: Eine Gruppe von Kantischülern brachte den Besucherinnen und Besuchern das Thema Zerteilungsgrad näher. Carole Lauener

Den zweiten Rang erreichten Tanja Hengartner und Mahilan Sritharan; ihr Thema war künstliche Intelligenz und deren Vorurteile. Sie zeigten dies anhand einer Internetrecherche, bei der unter CEO fast nur Männerfotos, unter Assistant fast nur Frauenfotos erschienen.

Künstliche Intelligenz und deren Vorurteile war das Thema von Tanja Hengartner und Mahilan Sritharan. Carole Lauener / Solothurner Zeitung

Im dritten Rang war Sherleen Sathiyamoorthy, die ein Experiment zur Hautaufhellung demonstrierte. Sie trug sehr sicher und eloquent vor, und zeigte auch die Schwierigkeit solcher Experimente überzeugend auf.

Sherleen Sathiyamoorthy demonstrierte ein Experiment zur Hautaufhellung. Carole Lauener

Trostpreise bekamen Nicolas Tscherter und Charline Vogel (mit 15 Jahren die Jüngste im Wettbewerb) ; Ersterer mit dem Thema Aggregatzustände von Wasser, Letztere mit einem Thema aus der Verhaltenslehre, nämlich der Kommunikation unter anderem von Blaufusstölpeln.

In der Kategorie Ehemalige gewann das Duo Emanuel Bobst und Pascal Winistörfer mit einer martialischen Operation an einer Puppe mit einer Schädeldeformation, die auf Grossleinwand in echt demonstriert wurde.

Hier wird eine Puppe operiert. Carole Lauener

Valentina Jordan wurde zweite: Sie zeigte ein Orbitalmodell aus der Psychochemie in Anwendung auf Beziehungsstrukturen und erntete viele Lacher aus dem Publikum.

Den dritten Platz eroberte Martin Breu von der ETHZ mit einem Biologiethema, bei dem es um skurrile Rituale bei Kapuzineräffchen ging, z.B. das Augenpieksen.

Martin Breu bei seinem Vortrag. Carole Lauener

Der Trostpreis schliesslich ging an Marco Semeraro, der ein Modell aus der Thermodynamik präsentierte: Wie lässt sich Wasser ohne die Zuführung von externer Energie aus der Atmosphäre gewinnen?

Dann war die gelungene Veranstaltung zu Ende, die, so hiess es, wieder stattfinden soll. Dem Publikum hat es auf jeden Fall gefallen.

Grosse Freude bei den Zuschauerinnen und Zuschauer. Carole Lauener

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen